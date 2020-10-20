В масках: как выстраивать общение, когда не видно половину лица

Невербальное общение — важнейшая часть процесса коммуникаций между людьми. Продаете вы что-нибудь, покупаете товары в магазине, проходите собеседование или презентуете новый проект — по вашим жестам и мимике другие люди формируют свое впечатление о вас, а, значит, и о том, что вы представляете.

Маски, которые мы вынуждены носить в нынешней ситуации, скрывают как раз те части наших лиц, на которых больше всего проявляется наша мимика. Исследование, проведенное в 2013 году, показало, что пациенты более негативно воспринимают врачей, которые общаются с ними с маской на лице. И это не удивительно, ведь в ситуациях, когда существует несоответствие между тем, что говорится вербально, и тем, что отображается невербально, люди инстинктивно придают большее значение последнему. А если невербальное скрыто под маской, ваш собеседник может понять вас превратно.

Конечно, с точки зрения защиты здоровья, ношение масок является обязательным в разгар пандемии, и мы должны это делать, защищая себя и других. Значит, нужно придумать способы, которые помогут эффективно общаться и налаживать контакт, не нарушая правил безопасности.

Развивайте свой голос

Качество вашего голоса оказывает большое влияние на то, как люди эмоционально реагируют на то, что вы говорите. Это актуально и для личного, и для профессионального общения. Вы можете сказать одни и те же слова разным тоном, и люди ответят по-разному. Когда мы носим маски, голос приобретает большую значимость, чем обычно. Используйте четыре ключевых элемента для развития своей речи:

Пауза. Обычно по движениям рта человека мы можем увидеть, когда он делает паузу в своей речи, и тогда начинаем отвечать или комментировать его слова. Сейчас у нас такой возможности нет. Старайтесь делать паузы явными, чтобы другой человек мог высказать свою позицию или видение.

Акценты. Избегайте однообразия, выделяйте ключевые фразы и информацию. Используйте разные интонации.

Громкость. Маски немного приглушают звук нашего голоса, поэтому говорите громче (но не кричите).

Эмоции. Старайтесь говорить более выразительно, проявляйте голосом положительные эмоции, такие как волнение, трепет, благодарность и сочувствие. Только не переусердствуйте — вы же не участвуете в театральном представлении, а просто общаетесь.

Практикуйте активное слушание

Когда ваш собеседник говорит, проявляйте интерес, периодически кивая головой и произнося подтверждающие звуки, например "мммм", "да" и т.п. Если говорящий делает паузу, но не заканчивает свою речь, подтвердите, что слышите его, сказав "я слушаю" или "а что случилось потом?" Если говорящий выражает эмоции, особенно отрицательные (например, разочарование или обиду), используйте метод перефразирования. Скажите, например "Ты имеешь в виду…" или "Я так понял, что ты…", а затем своими словами расскажите то, что услышали. Такой подход к общению помогает наладить взаимопонимание и увеличивает взаимную симпатию.

Используйте жесты и язык тела

Во время разговора старайтесь в полной мере использовать жесты, чтобы передать смысл и эмоции. Делайте это чуть активнее, чем обычно. Чтобы не переусердствовать, ограничьтесь увеличением активности жестов на 10%.

Поскольку рукопожатие сегодня под запретом, можно поприветствовать человека, подняв руку. Ритуал рукопожатия восходит к столетиям и выполняет важные психологические функции, например, показывая, что у вас нет оружия и, следовательно, вам можно доверять. Оружие с собой мы сегодня не носим, но важность жеста осталась прежней.

Практикуйте отзеркаливание

Отражение — это невербальное поведение, которое включает в себя имитацию языка тела человека или группы людей, с которыми вы взаимодействуете. Часто отзеркаливание происходит естественно и бессознательно. Исследования показали, что это помогает наладить взаимопонимание между людьми, и многие начали применять эту практику намеренно. Однако, как и с жестами, не нужно увлекаться этим. В этой ситуации лучше меньше, да лучше.

Следите за ногами

Во время взаимодействия с другими людьми ваши ноги имеют естественную тенденцию раскрывать то, что на самом деле происходит у вас в голове. Например, если вы сидите на встречи и очень голодны, ваши пальцы ног могут повернуться в сторону двери. Подсознательно это можно интерпретировать как отсутствие интереса, поэтому держите ступни и туловище ровно и лицом к человеку, с которым общаетесь.

Улыбайтесь глазами

Улыбка — чрезвычайно важная форма невербального общения как в бизнесе, так и в личной жизни. Маски закрывают наши улыбки на губах, поэтому большое значение приобретают улыбающиеся глаза. Они вызывают у других людей положительные эмоции.

Когда вы улыбаетесь, на внешних краях глаз появляются морщинки. У кого-то это происходит естественно, а кому-то нужно потренироваться. Чтобы научиться улыбаться глазами, потренируйтесь перед зеркалом.

Маски будут в нашей жизни, скорее всего, еще не один месяц и нам придется научиться выстраивать взаимодействие с другими людьми в таких обстоятельствах. Чтобы закончить на хорошем, скажем, что научившись качественно общаться в масках, в будущем, когда пандемия уйдет, мы сможем эффективно использовать эти умения уже с открытыми лицами.