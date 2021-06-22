9 способов улучшить финансовое благополучие

Сегодня стало модно следить за своим физическим здоровьем. А многие начали заниматься и улучшением психологического состояния. Однако на финансовое благополучие пока большинство из нас обращает внимание только в крайних случаях — когда "неделя до зарплаты, а денег нет" или когда планируется крупная покупка. Но этот аспект нашей жизни не менее важен, чем все остальные.

Прямо сейчас выберите дату в своем календаре и запланируйте день финансового благополучия. Посвятите его тому, что пересмотреть свои расходы и определить, от каких из них можно отказаться, какие желательно откорректировать, а где можно сделать так, чтобы платить меньше. Можете воспользоваться предложенным алгоритмом из 9 шагов, которые помогут вам разобраться в тонкостях управления личными финансами.

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Шаг 1. Проанализируйте все счета, которые оплачиваете.

- Вы, действительно, можете позволить себе арендовать ту квартиру, в которой живете?

- Ваши затраты на мобильную связь оправдано высоки?

- У вас, на самом деле, есть большая необходимость ежедневно пользоваться автомобилем или часто ездить на такси?

Внимательно изучите свои постоянные расходы и определите их необходимость. Внесите изменения, которые можно внести.

Шаг 2. Определите способы, которые помогут вам откладывать на будущее и защитить себя.

У вас есть накопительная программа страхования жизни? Если нет, серьезно подумайте над тем, чтобы ее оформить.

Вы откладываете 10% своего дохода? Нет? Может быть, пришло время начать это делать?

Подумайте о том, как вы формируете свою подушку финансовой безопасности и сделайте шаги для ее формирования.

Шаг 3. Пообщайтесь с партнером по поводу финансов.

Обсудите распределение расходов. Придите к общему видению существующей ситуации и найдите возможные пути ее улучшения.

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Шаг 4. Поставьте одну главную цель для формирования своего сберегательного фонда.

Определите цель и пути сбережений. Например, вы можете начать с настройки автоматического плана, чтобы часть каждой зарплаты шла прямо на ваш сберегательный счет.

Шаг 5. Начните выплачивать долг каждую неделю, а не только каждый месяц.

Задолженность по кредитной карте или долг по ипотеке — вы сможете выплатить его гораздо быстрее, если будете выплачивать чаще, чем раз в месяц.

Шаг 6. Пересмотрите процентную ставку по кредитной карте и измените дату платежа.

Позвоните в банк, обслуживающий вашу кредитную карту и заставьте компанию его работать на вас.

Шаг 7. Используйте технологии в своих интересах.

Измените дизайн своей онлайн-среды, отказавшись от подписки на все информационные бюллетени о покупках и установив блокировщик рекламы. Вы не сможете потратить деньги на то, чего не будете видеть.

Шаг 8. Тратьте на те вещи, которые увеличивают ваш уровень счастья.

Эти шаги касаются не только сокращения расходов. Скорее, они направлены на увеличение вашего уровня счастья. Поэтому тратьте деньги на то, что помогает вам экономить время, чтобы посвящать его себе и тому, что приносит вам удовольствие. Например, платите за уборку дома или за качественное времяпровождение с близкими людьми.

Шаг 9. Назначьте еще один день финансового благополучия через несколько недель.

Скорее всего, вам придется вернуться к некоторым пунктам, которые вы сделали сейчас. Да, это может показаться скучным и утомительным, но лучше внести важные изменения, когда у вас есть время подумать о них, а не тогда, когда вы будете находиться в стрессовом состоянии. Поверьте, как только вы четко разберетесь в своих финансах, вы станете более уверенными и спокойными.

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