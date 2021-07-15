5 способов, чтобы победить синдром самозванца

Годы невероятно упорной работы, построения потрясающей карьеры, и, наконец, вы оказываетесь на вершине, но какой-то голос внутри твердит, что вы не заслуживаете этого успеха. Вы думаете, что на самом деле не готовы к лидерству. Вы испытываете страх, что рано или поздно будете разоблачены и все увидят вашу несостоятельность.

Эти ощущения не подтверждены никакими фактами, но они слишком реальны, чтобы не обращать на них внимания. Это называется синдромом самозванца, и он поражает до трети успешных мужчин и женщин, независимо от возраста, расы или этнической принадлежности. Необоснованное чувство обмана, сопровождающееся тревогой и ужасом перед разоблачением, — основные симптомы этого синдрома. Наиболее уязвимы к нему люди, которые в детстве сталкивались с сильным давлением со стороны значимых людей, и те, кому свойственен перфекционизм. Часто это преуспевающие в жизни люди, тем не менее, они приписывают свой успех чему угодно, только не собственному таланту и упорному труду. И чем больше их уважают другие, тем хуже им становится.

Самое неприятное в том, что синдром самозванца подрывает вашу уверенность и таким образом снижает вашу эффективность как лидера. Если от него не избавиться, он может ограничить вашу способность ориентироваться в проблемах, побудить вас откладывать дела на потом и вызвать неуверенность в себе, которая приводит к неверным решениям. Вам может быть сложно даже эффективно общаться с клиентами и инвесторами.

Сабрина Хорн, СЕО и основательница компании, бизнес-консультант, автор книги и статей для ведущих мировых изданий, основываясь на собственном опыте, разработала пять способов, которые помогут избавиться от синдрома самозванца.

Мышление vs чувство. Чтобы перестать чувствовать себя самозванцем, сначала нужно перестать так думать. Вам необходимо изменить свое мышление. Признавайте, размышляйте, оценивайте и цените свои реальные достижения. Что еще более важно, просмотрите, как вы их достигли. Отмечайте их и восхищайтесь ими, но не сравнивайте с чьими-либо достижениями. Измеряйте только свои достижения, а не чьи-либо еще. Запишите все, что проявилось, и прочтите вслух. А еще лучше, запишите аудио и слушайте себя. Это простое упражнение помогает самоутвердиться и подтвердить ваш истинный успех.

Передача знаний и опыта. Ничто не наполняет больше, чем общение с теми, кто находится в начале карьерного пути — студенты, стажеры, начинающие сотрудники. Стремясь учиться, выходя в мир бизнеса, они благодарны почти за все, чем вы можете с ними поделиться. Этот опыт заставит вас понять, что ваши ответы на их вопросы действительно ценны. Это результат подлинных достижений, а не подделка. Обучение, отдача своих знаний и опыта перезагружают ваше самовосприятие. Вы вдруг понимаете, что заслуженно являетесь лидером.

Поиск наставников. Настоящие наставники говорят вам то, что вам нужно услышать, а не то, что вы хотите услышать. Это люди, которым вы можете доверять — они консультируют вас, не осуждая. Разговор с кем-то, кем вы восхищаетесь, кто был на вашем месте и, вероятно, испытал то, что чувствуете вы, может стать вашим толчком в реальность, необходимым для того, чтобы удалить из вашей системы самозванца. Ваши чувства вполне нормальны, и вы не одиноки в их переживании. Больше того, общаясь с наставником, вы можете получить несколько практических советов по решению сложных текущих вопросов.

Визуализация и игры. Психологи называют это визуализацией. Вы можете назвать это просмотром фильма, где вы выполняете роли режиссера и ведущего актера. Например, готовясь к важной встрече, представьте, каким вы хотите себя видеть и как вы хотите, чтобы разыгрывалась сцена. Визуализация связана с "действовать как будто", терапевтической техникой, введенной в 1920-х годах известным психотерапевтом Альфредом Адлером и теперь широко используемой в современной когнитивно-поведенческой терапии. При визуализации просто "ведите себя так, как будто" вы тот, кем хотите быть. Вскоре вы действительно можете почувствовать себя этим человеком.

Поиск ответов. Чтобы победить синдром самозванца, нужно преобразовать неизвестное в известное. Задавайте вопросы: "Кто будет на встрече? Какую именно проблему нужно решить? Какие вопросы поставлены на карту? Какая цель?" Мы склонны наполнять неизвестное своими сомнениями и страхами. Но чем больше информации вы получите, тем больше вероятность, что вы скажете: "Эй, я видел это раньше. Я знаю, как все закончится. У меня есть это". У вас могут быть не все ответы. Но их нет ни у кого. Смирение — великая недооцененная сверхспособность лидерства. Она дает вам возможность задавать больше вопросов и тем самым получать больше реальных ответов.

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