3 вопроса для проверки самооценки

Большинство из нас стремится занять свое место в социуме, самоутвердиться. При этом у подавляющей части этого большинства существуют явные или скрытые сложности с самооценкой.

Любовь к себе и осознание своей важности не приходят в один момент — их необходимо развивать. Но для начала нужно определить, почему вы до сих пор не оцениваете объективно себя, свои таланты, свою ценность. Предлагаем три вопроса, ответы на которые помогут вам увидеть реальную картинку.

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1. Как часто вы сравниваете себя с другими (даже мысленно)?



Пожалуй, это самый важный аспект самоценности, который требует ежедневного внимания.

Когда вы рождаетесь, у вас нет возможности знать то, что о вас думают другие, и вас это не заботит. Вы плачете, когда чего-то хотите (молока, сна, смены подгузников), и плачете настолько громко, насколько позволяют ваши легкие. Но, взрослея, вы начинаете осознавать, как действовать в обществе. Как естественное продолжение этого, вы понимаете, как вписаться в общество. Эта "Школа жизни" учит, что правильно, а что нет. Это также учит вас тому, что приемлемо в обществе или считается вежливым. Но иногда какие-то вещи могут казаться излишними или ненужными. Например, вам когда-нибудь говорили во время еды не ставить локти на стол? Но ведь тот, кто кладет локти на стол за обедом, все еще может быть хорошим человеком, верно?

Нас постоянно судят за наши действия — большие и малые. Иногда это становится привычным настолько, что мы этого не замечаем. Таким образом, даже до того, как мы достигаем подросткового возраста, для нас становится нормой искать подтверждения своей важности и ценности у других. К сожалению, нас оценивают не только за манеры, но и за все остальное. Да практически за все.

Достаточно ли я стройный, чтобы быть популярным? Моя улыбка выглядит кривой? У меня есть последний iPhone? Почему меня отобрали последним в школьную команду? Будут ли мои друзья смеяться надо мной, если я перестану употреблять алкоголь?

Каждый раз, когда мы не соответствуем неявным стандартам, существующим в нашем окружении (будь то на работе, дома или в обществе), мы чувствуем себя неудачниками. И иногда это может происходить, даже когда мы пытаемся стать лучше.

Со временем это сказывается на нашей самооценке. Неудивительно, что концепция любви к себе так чужда многим из нас. Вот почему попытки перестать сравнивать себя с другими являются такой важной частью самоуважения, самоценности. Но это непросто — мы же говорим о потенциальной отмене программирования мозга, формируемого на протяжении 20 с лишним лет. Быстрых результатов ждать не приходится.

Опыт показывает, что истинное самоуважение формируется, когда у вас все в порядке внутри, независимо от вашего статуса или положения в обществе. Дело не в том, чтобы быть лучшим, или самым богатым, или самым успешным в карьере. У вас есть свой жизненный путь, который, вероятно, отличается от пути многих из окружающих вас людей. Худшее, что вы можете сделать, — это превратить свою жизнь в соревнование, в котором вы постоянно подвергаетесь критике.

Вместо того, чтобы судить о себе по названию должности, по качеству вашего брака или по тому, сколько вы зарабатываете по сравнению с группой сверстников, сосредоточьтесь на том, что приносит вам счастье. И это подводит нас к следующему вопросу.

2. Вы считаете, что станете счастливым, если у вас будет что-то или кто-то?



Сколько раз вы говорили себе: "Как только у меня будет ___, я буду так счастлив"?

Мы все виноваты в том, что откладываем наше счастье на неизвестный момент времени, непреднамеренно связывая его с тем, что по своей природе является весьма условным: большим домом, поиском родственной души или получением более высокооплачиваемой работы. Что случилось со счастьем, которое испытывает человек, когда пьет вкусный чай возле камина или на бревнышке возле костра?

Иногда, даже когда мы получаем желаемое, мы не становимся счастливее. Это потому, что истинное счастье — это во многом образ мышления и то, что нужно развивать изнутри.

Конечно, внешние события и обстоятельства могут сделать нашу жизнь лучше или хуже. Но в целом ваше повседневное счастье исходит изнутри и является следствием практики благодарности.

На чем вы сейчас больше концентрируетесь:

- На том, что у вас есть, или на том, чего у вас нет?

- На том, что есть у вас, или на том, что есть у кого-то еще?

3. Вы разговариваете с собой как добрый друг или как грозный, контролирующий родитель?



Мы сами для себя являемся наибольшими критиками. Подумайте, наверняка, вы относитесь к себе гораздо строже, чем к тем, кто вам небезразличен. Мы устанавливаем для себя высокие стандарты. Это потому, что мы хотим быть лучшими в своей жизни и добиваться всего.

Конечно, здорово ставить себе цель и достигать ее. Но что происходит в тех случаях, когда вы не достигаете поставленной перед собой цели? Вы себя наказываете или критикуете? По сути, это абсолютно противоречит практике развития самоуважения и самоценности.

В течение следующего месяца сознательно оценивайте свои действия, как если бы вы были своим лучшим другом.

Представим ситуацию — вы не получили повышения на работе. Последите за тем, какие разговоры вы ведете с собой. Какие истории вы себе рассказываете? Возможно, вы говорите себе, что недостаточно хороши. Или вы можете подумать, что определенно заслужили это повышение, и поэтому пришли к выводу, что жизнь — отстой и нет смысла пытаться снова.

А как бы вы утешили себя, если бы были вашим лучшим другом? Может быть, вы бы поздравили себя с попыткой или убедили себя, что в следующий раз вам повезет больше, и вы не сдадитесь. Таким образом, самоуважение включает в себя отношение к себе, как к дорогому другу.

Вместо того, чтобы подавлять себя, когда что-то идет не так, гордитесь тем, что смогли решиться на такой шаг. Подбадривайте себя на будущее. Вспомните всю борьбу и проблемы, которые вы успешно преодолели в прошлом, — те моменты, когда вы думали, что, возможно, никогда не восстановитесь, но постепенно восстанавливались.

Когда ваша жизнь идет не так, как планировалось, заметьте, что ваши настоящие друзья не думают о вас хуже. Так почему вы это делаете?

Самоуважение, самооценка, любовь к себе гораздо больше связаны с удовлетворением, чем с достижениями. И, возможно, это больше связано с изменением вашего мышления, чем с фактическим изменением окружающего вас мира.

И в первую очередь перестаньте слишком стараться. Не притворяйтесь кем-то, кем вы не являетесь. Не сравнивайте себя с другими. Не пытайтесь ставить всех на первое место.

Ощущение спокойствия и удовлетворения, которое вы испытываете, когда входите в свое личное пространство, вздыхаете с облегчением и делаете свое дело, оставаясь самим собой, — вот к чему вы стремитесь. Это принятие и любовь к себе. Поставьте перед собой цель чувствовать себя так постоянно. Не позволяйте суждениям и оценкам других людей мешать вашему истинному счастью.