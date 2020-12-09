Женщины наступают: эксперт дает прогноз о том, каким будет бизнес в 2030 году

Социолог, экономист, профессор Wharton School и автор бестселлера "2030: сегодняшние крупнейшие тенденции изменят будущее" Мауро Гильено утверждает, что деловой мир 2030 года будет сильно отличаться от сегодняшнего, но это может быть хорошей новостью для предпринимателей. В своем интервью для Entrepreneur эксперт поделился своим видением будущих тенденций.

Компании уже давно ориентированы на обслуживание аудитории миллениалов. Вы утверждали, что это ошибка. Почему?

Если говорить в более широком смысле о динамике поколений, то последние несколько десятилетий компании нацелены на молодежь. Эта тенденция была основана на предположении о том, что младшие возрастные группы составляют самый большой потребительский сегмент. Но к 2030 году, как с точки зрения численности персонала, так и покупательской способности, крупнейшим потребительским сегментом будет население старше 60 лет. Это создаст новый набор стимулов для компаний и предпринимателей.

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Это может стать переломным моментом для предпринимателей?

Очевидно, что большинство людей осведомлены о возможностях, которые улучшают качество жизни. А вот с точки зрения потребительских предпочтений многим придется менять мышление. Например, в сфере производства одежды большинство брендов вообще не рассматривают потребителей старше определенного возраста. Они даже не хотят прикасаться к этой демографической группе, потому что думают, что это запятнает имидж их бренда. Но это мышление изменится.

Что означает рост этого сегмента населения для рабочей силы?

Предпринимателям было бы разумно отказаться от идеи XIX века, согласно которой в первые несколько лет мы учимся, затем работаем, а затем уходим на пенсию. Сегодня люди возвращаются к обучению не один раз в жизни, и часто тот человек, который уходит на пенсию, может начать совершенно новую карьеру. Это огромные возможности с точки зрения удовлетворения потребностей этой аудитории в товарах, образовании и гибкой работе. Мы должны помочь людям посмотреть иначе на последние 25 лет жизни.

В вашей книге есть еще одна демографическая группа, которой уделяется много внимания, и это женщины.

Если бы мне пришлось выбрать одну вещь, которая будет латерально влиять на все остальное в следующие 10 лет, я бы выбрал женщин.

Почему именно женщин?

Сейчас в 41% американских семей, где есть мужчина и женщина, женщина зарабатывает больше, чем мужчина. К 2030 году их будет больше половины. И по моим собственным подсчетам, к тому времени более половины состояния в мире будет в руках женщин. Это изменит потребление, инвестиции и финансовые рынки, потому что женщины по-другому тратят свои деньги, по-разному инвестируют и, как правило, более склонны к риску.

Когда мы можем ожидать, что компании будут уделять больше внимания желаниям и потребностям женщин?

Я провожу много семинаров с банкирами и управляющими активами, и они испытывают трудности, потому что женщины уже стучатся в их двери и говорят: "У меня есть деньги; вы можете помочь мне вложить их?" И у этих банков и инвестиционных фирм нет продуктов, которые могли бы им помочь. Их персонал не обучен тому, как обращаться с нюансами потребностей женщин. У них в штате не хватает женщин-советников. И это только один пример. А такая тенденция будет влиять на все отрасли. Даже в сфере недвижимости сейчас многие застройщики начинают думать о том, как проектировать квартиры, чтобы они лучше подходили женщинам.

Что это значит для женщин-предпринимателей?

Предприниматели склонны открывать бизнес в той сфере, в которой у них есть опыт, верно? Итак, 20 лет назад, возможно, женщины открыли бы предприятие в сфере образования или здравоохранения. Но теперь мы видим, что все больше женщин открывают бизнес в сфере финансовых услуг, производства или биотехнологий. И эти женщины будут формировать те области, которые ранее были монополизированы мужчинами.

Не слишком ли оптимистично надеяться, что эти сдвиги помогут устранить дефицит финансирования?

Надеюсь, что некоторые из этих препятствий исчезнут, но мы очень далеки от приближения к паритету. И проблема не в запуске проектов, а в том, что отсутствие финансирования не дает женщинам развивать свой бизнес. Просто невероятно, что существуют эти предубеждения, когда дело доходит до финансирования проектов женщин и меньшинств.

Как предприниматели могут определить новые возможности в экономике и культуре, которые претерпят изменения?

Речь идет об идее нестандартного мышления. Люди заметят изменения, но важно соединить точки внутри, чтобы найти реальную возможность. В качестве примера возьмем Airbnb. Большинство людей, владеющих определенными типами активов, включая жилую площадь, старше 50 лет. Но большинству людей, которые хотят использовать эти активы на совместной основе, и которые не хотят останавливаться в отелях во время путешествий, потому что предпочитают познакомиться с городом, в котором они остановились — не исполнилось 35 лет. Airbnb соединил эти точки и добился успеха, потому что обслуживает два поколения с совершенно разными приоритетами.

Как предприниматели могут научиться так думать?

Что ж, это самый главный вопрос. Я всегда говорю своим студентам, которые хотят основать бизнес, что вам нужно углубиться в ту область, в которой вы хотите стать предпринимателем, но вы также должны заставить себя изучить области, которые могут быть связаны с этой областью. Как? Читать. Читайте много разного. Прочтите несколько источников. Каждую ночь я провожу 15 минут, читая одну или две статьи на тему, о которой я ничего не знаю. И расширяйте свою собственную сеть, общайтесь с новыми людьми, выходите за пределы своей зоны комфорта. Даже если вы исследуете тему, которая может показаться не связанной с тем, чем вы хотите заниматься, это принесет вам только пользу. Вы начнете видеть связи.