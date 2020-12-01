Что дальше: 4 тенденции будущего, которые могут открыть огромные возможности

Конечно, никто не может предсказать наверняка, что произойдет в будущем. Но всегда можно взглянуть на тенденции, чтобы спрогнозировать возможное развитие бизнеса на ближайшие годы.

Тенденция 1. Призрачные кухни — еда будущего.

Из-за пандемии все рестораны и кафе были вынуждены перейти на работу только по доставке. Возможно, это стало причиной взрывного развития призрачных кухонь. Эта концепция распространилась практически по всему миру. Даже бывший генеральный директор Uber Трэвис Каланик недавно привлек $130 млн на свою концепцию призрачной кухни, пишет The Wall Street Journal.

Но может ли эта начинающаяся тенденция принести большие деньги? Исследовательская компания Eurometer подсчитала, что к 2030 году бизнес-услуги "призрачных кухонь" могут составить $1 трлн. Такие рестораны — это прекрасный пример оптимизации. Ни официантов, ни роскошных интерьеров, а клиенты получают блюда того же качества, но за меньшие деньги. Эта ниша пока еще относительно свободна и дает много возможностей для развития на локальных рынках.

Тенденция 2. Электромобили и автономные машины.

Как никогда раньше, потребители стремятся уменьшить свой углеродный след и делать покупки с соблюдением этических норм. На пересечение этих двух идей — электрические и автономные транспортные средства.

Cybertruck от Tesla, грузовик в футуристическом стиле с экзоскелетом из нержавеющей стали и заявленными характеристиками спортивного автомобиля, является ярким примером того, как автомобильная промышленность движется вперед в направлении электромобилей и автономности. Грузовик разгоняется до 100 км/час за 2,9 секунды и имеет запас хода около 800 км. Бензиновые автомобили вряд ли могут предложить такие характеристики.

Автомобильные компании уже явно видят эту тенденцию. Даже GMC уже представила электроверсию известного Hummer.

Тенденция 3. Облачные хранилища обгоняют традиционные дисковые хранилища.

Жесткие диски и перегруженные компьютеры ушли в прошлое. Популярные сервисы, такие как OneDrive и Dropbox, предлагают услуги облачного хранения для потребителей по всему миру. Один из сервисов, pCloud, делает шаг вперед. Сервис рекламирует себя как внешний жесткий диск — после установки pCloud на ваш компьютер вся информация полностью сохраняется в облаке, в отличие от OneDrive или Dropbox. Кроме того, теперь вы можете выбрать регион данных, в котором ваши файлы и личные данные будут храниться — в США или в Европейском Союзе. Это отлично подходит для защиты конфиденциальности и скорости доставки данных.

Кроме того, pCloud предлагает pCloud Crypto — сервис, который шифрует пользовательский контент на стороне клиента — по сути, это означает, что файлы пользователей зашифровываются на их устройстве, и только потом передаются на серверы pCloud. С pCloud Crypto даже администраторы pCloud не могут просматривать файлы. Будущее за безопасностью и pCloud уже увидел эту тенденцию и даже реализовал ее в своем продукте.

Тенденция 4. 5G делает широко недоступное доступным.

Невероятная скорость, которую предлагает 5G, представляет собой совершенно новые возможности для людей и компаний, которые полагаются на цифровую коммуникацию, а значит, практически для всех. Например, компания Seadronix уже использует возможности 5G для разработки автономных судов. Компания использует искусственный интеллект, чтобы суда могли без участия людей на судне перемещаться с помощью камер и датчиков.

На самом деле, 5G сделает то, что уже частично доступно через 4G и WiFi, широко доступным и легко интегрируемым благодаря невероятно высокой скорости. Конечно, пока мы больше слышали о возможностях 5G, чем видели реальные результаты. Но, когда технология действительно наберет обороты, можно ожидать, что дополненная реальность станет нормой, фильмы будут загружаться за секунды, а задержка сигнала упадет почти до нуля.

Время идет, хотим мы того или нет. Такие тенденции, как 5G, автономные транспортные средства и призрачные кухни, являются естественным развитием наших привычек. Кто знает, возможно, через 10 лет мы будем предсказывать 6G и летающих людей.