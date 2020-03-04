EQ Time: Пять лучших мероприятий Киева в уикенд 7 — 8 марта

Рассказываем, кого увидеть, что послушать, где побывать, чтобы напитать себя и свой EQ.

Друга Ріка

Концерт

Кому: Тем, кто хочет услышать песни из легендарного альбома группы "Рекорди". Диск с этим альбомом 2005 года стал "золотым", а песня "Так мало тут тебе" продержалась на главных позициях украинских хит-парадов 32 недели. На концерте коллектив сыграет, как известные композиции из альбома, так и песни, которые еще никогда не звучали на концертах.

Где: ATLAS, ул. Сечевых Стрельцов, 37-41

Когда: 7 марта, 19.00

Сколько стоит: от 500 грн

Где узнать больше: concert.ua

Зов предков

Фильм

Кому: Тем, кому интересно увидеть уже девятую по счету экранизацию романа Джека Лондона. Первый раз фильм вышел на экраны в 1923 году в формате немого кино. События разворачиваются в Америке в разгар золотой лихорадки. На ранчо в Калифорнии жил умный и сильный пес по имени Бак. Такие как он собаки высоко ценились золотоискателямии на севере, где нужно было таскать за собой тяжелые сани. Бака похищают у хозяев и продают на Аляску. Здесь он постепенно дичает, приспосабливаясь к тяжелому труду и постоянному холоду. Главную роль в фильме сыграл Гаррисон Форд.

Где: Кинотеатры сети "Планета кино"

Когда: 7-8 марта, согласно расписанию кинотеатров

Сколько стоит: от 100 грн

Где узнать больше: planetakino.ua

Модильяни

Лекция

Кому: Тем, кто хочет больше узнать о жизни и творчестве одного из самых известных художников конца XIX — начала XX века, стоимость картины которого бьет все рекорды на аукционах. Его жизнь — одна из самых трагичных в мировой истории живописи. С ним связаны имена Анны Ахматовой, Пабло Пикассо, Константина Бранкузи, Мориса Утрилло и Жанны Эбютерн. Произведения Модильяни выделяются неповторимым почерком мастера — скульптурирование объема в живописных полотнах, невероятное сочетание линий и пропорций.

Где: Арт-Хаб, ул. Богдана Хмельницкого, 8

Когда: 8 марта, 19.00

Сколько стоит: 300 грн

Где узнать больше: FB

Феминистский марш

Акция

Кому: Тем, кто считает, что женщины имеют абсолютное право бок о бок с мужчинами строить свою страну. Тем, кто убежден, что у женщин достаточно знаний и опыта, чтобы разрушить миф о том, что политика — не женское дело. Организаторы приглашают общественные организации, представительниц политических партий, всех украинских женщин выйти на Феминистский марш к Международному дню борьбы за права женщин.

Где: Михайловская площадь

Когда: 8 марта, 11.00

Сколько стоит: бесплатно

Где узнать больше: FB

Варшавская мелодия 2

Спектакль

Кому: Тем, кто хочет стать свидетелем прощания Ады Роговцевой со спектаклем, в котором она играла сотни раз без дублеров и замен. "Варшавская мелодия" для киевлян была не просто "хитом" — она стала знаковым спектаклем для нескольких поколений, событием не только культурной, но и социальной жизни. Второе дыхание спектакль получил благодаря талантливому режиссеру и драматургу Игорю Афанасьеву. И теперь на сцене Ада Николаевна играет вместе со своей дочерью Екатериной Степанковой.

Где: МЦКИ "Жовтневий палац", Аллея Героев Небесной сотни, 1

Когда: 8 марта, 19.00

Сколько стоит: от 400 грн

Где узнать больше: karabas.com

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