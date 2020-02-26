EQ Time: Пять лучших мероприятий Киева в уикенд 29 февраля — 1 марта

Рассказываем, кого увидеть, что послушать, где побывать, чтобы напитать себя и свой EQ.

День неспешного искусства

Выставка

Кому: Тем, кто хочет стать участником международного события Slow Art Day, когда люди по всему миру посещают музеи и галереи, чтобы посмотреть на искусство медленно, вдумчиво, не спеша. Специально для этого события была выбрана одна картина из коллекции музея, которая не представлена в экспозиции и будет доступна для осмотра только в течение часа. Первый этап неспешного созерцания — самостоятельный. На втором этапе участники получат вопросы-подсказки от модератора. А третий этап будет посвящен обсуждению впечатлений и ощущений.

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Где: Национальный музей Тараса Шевченка, бул. Т. Шевченко, 12

Когда: 29 февраля, 15.00

Сколько стоит: 50 грн (необходима регистрация)

Где узнать больше: FB

Медиаболь

Конференция

Кому: Тем, кто делает медиа в Украине. На конференции будет идти речь о реальной боли украинских журналистов, медиаменеджеров и маркетологов, которые создают независимые проекты и об идеях, которые могут сделать их жизнь немного легче.

Где: Genesis, ул. Кирилловская, 42-40

Когда: 29 февраля, 15.00

Сколько стоит: бесплатно

Где узнать больше: FB

Против всех врагов: история Джин Сиберг

Фильм

Кому: Тем, кому интересно узнать историю звезды французской "новой волны" конца 60-х годов ХХ века. На пике своей карьеры актриса Джин Сиберг начала выступать за права афроамериканцев и коренных народов США. Тогда же ФБР развернуло против нее разведывательную операцию: систему слежения и громких провокаций. Молодой агент, тайно приставленный к Сиберг, становится одним из главных героев ее истории.

Где: Кинотеатры сети "Планета кино"

Когда: с 27 февраля, согласно расписанию кинотеатров

Сколько стоит: от 120 грн

Где узнать больше: planetakino.ua

Театр в темноте: "13 глава" Михаил Булгаков

Спектакль

Кому: Тем, кто хочет стать зрителем уникального спектакля, который будет проходить в полной темноте. "13 глава" Михаила Булгакова автобиографична и идет под номером дома, в котором родился Михаил Афанасьевич. В ней Мастер, находящийся в сумасшедшем доме, рассказывает о себе, своей возлюбленной и своем романе. Главная тема главы — это человек, его место в мире, его предназначение и судьба.

Где: Дом архитектора, ул. Бориса Гринченко, 7

Когда: 1 марта, 19.00

Сколько стоит: от 150 грн

Где узнать больше: concert.ua

Georgia

Концерт

Кому: Тем, кто хочет побывать на первом в Киеве концерте певицы и мульти-инструменталистки из Британии. Georgia — это бывшая футболистка и барабанщица Кейт Темпест, первый альбом которой впитал влияние Missy Elliott и пост-панка. Ее дебютный альбом, вышедший в 2015 году, сравнивали с MIA и Missy Elliott, и награждали комплиментами об ее игре на ударных. К слову, на всех инструментах на этом альбоме девушка играла сама.

Где: CARIBBEAN club, ул. С. Петлюры, 4

Когда: 29 февраля, 19.00

Сколько стоит: от 650 грн

Где узнать больше: concert.ua

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