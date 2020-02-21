За сладеньким: 8 туристических направлений Европы для любителей шоколада

Шоколадный туризм — реальная индустрия, поскольку многие путешественники отправляются в поездки, чтобы найти знаменитых шоколатье, какао-фермы, музеи шоколада и многое другое. Им интересно узнать об истории и производстве этого восхитительного лакомства и, конечно, попробовать по чуть-чуть от каждого из миллиона возможных образцов. Некоторые города Европы не рассматриваются, как "шоколадные столицы", но там точно есть куда заглянуть любителю сладенького.

Барселона, Испания

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Барселона отличный город для любителей шоколада. В дополнение к восхитительной какао-кухне, здесь предлагают шоколадные пешеходные экскурсии, конечно, с посещением знаменитого музея Де ла Ксолата, в котором рассказывают об истории и производстве шоколада, и где можно увидеть впечатляющие шоколадные скульптуры.

Швейцария

Эта страна — известный центр шоколадного мастерства. Здесь можно посетить заводы знаменитых шоколадных брендов, узнать больше об их продукции и кое-чем полакомиться. В популярные туры включают Maison Cailler в Броке, Läderach в Билтене и Camille Bloch в Куртелари.

Вена, Австрия

Вена может похвастаться богатой культурной историей, частью которой является изобретение Sachertorte, восхитительного шоколадного торта, который стал коронным австрийским тортом. Туристы могут попробовать это лакомство в различных местах, например, в кондитерской Demel или отеле Sacher.

Брюссель, Бельгия

Брюссель — еще один известный пункт посещения для сладких путешествий. В городе находится музей Choc-Story, а также такие известные шоколатье, такие как, Нейхаус, Пьер Марколини, Мэри, Виттамер и Годива.

Бирмингем, Англия

В 1824 году Джон Кэдбери начал продавать чай, кофе и питьевой шоколад в Бирмингеме, а со временем его бизнес превратился в кондитерский бренд Cadbury. Сегодня посетители Бирмингема могут посетить Cadbury World, чтобы узнать об истории компании, совершить покупки в крупнейшем в мире магазине Cadbury, попробовать лакомства бренда и принять участие в различных мероприятиях на шоколадную тему.

Кельн, Германия

Если вы окажетесь в Германии, подумайте о музее The Imhoff-Schokoladenmuseum, шоколадный музей в Кельне. В нем вы познакомитесь с мировой историей какао и узнаете больше о современном производстве шоколада. А после посещения музея, сможете отдохнуть в популярном кафе или приобрести лакомства в милом магазинчике.

Париж, Франция

Если подгадать время поездки в Париж, можно посетить ежегодную выставку Salon du Chocolat и увидеть показ мод шоколадных нарядов. Но если не получится попасть на выставку, можно полакомиться горячим шоколадом в ресторане Angelina или отведать вкуснейших шоколадных конфет, таких как La Maison du Chocolat и Jean-Paul Hévin.

Тоскана, Италия

Хотя Тоскана больше известна своим вином, регион также может многое предложить любителям шоколада. Так называемая Шоколадная долина — это треугольник между Пизой, Прато и Пистойей, в котором работает много мелких производителей шоколада, делающих лакомства на любой вкус.

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