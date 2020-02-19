EQ Time: Пять лучших мероприятий Киева в уикенд 22 — 23 февраля

Рассказываем, кого увидеть, что послушать, где побывать, чтобы напитать себя и свой EQ.

Современное этно

Ярмарка

Кому: Тем, кто хочет увидеть результаты творчества очень талантливых украинских мастеров, ремесленников и мануфактур, работающих с натуральными материалами и по старинным техникам. Ярмарка основана на принципах устойчивости и ответственности в потреблении. Посетителей ждет встреча со 150 производителями вещей из дерева, текстиля, стекла, глины и всего украинского, которое показывает, что этнические вещи легко интегрируются в современный дизайн пространства.

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Где: Всі. Свої, ул. Десятинная, 12

Когда: 22-23 февраля, 10.00

Сколько стоит: бесплатно

Где узнать больше: FB

Пахита и Шахерезада

Балет

Кому: Тем, кому интересно увидеть, как мировые звезды Наталья Мацак и Константин Аллен, превращают балет в искусство для современной молодежи. Два легендарных балета "Пахита" и "Шахерезада" в исполнении примы Национальной оперы Украины и премьера Нидерландского Национального балета — незабываемое зрелище, наполненное великой музыкой, которое доставит наслаждение, не только ценителям, но и тем, кто только знакомится с этим искусством.

Где: Национальная опера Украины, ул. Владимирская, 50

Когда: 22 февраля, 19.00

Сколько стоит: от 150 грн

Где узнать больше: concert.ua

Rhythm Büro: Season Opening 2020

Концерт

Кому: Тем, кто хочет стать участником открытия нового сезона Rhythm Büro, который будет проходить в измененном музыкальном формате. Главным хедлайнером события станет легендарный лайв Global Communication — проект, перед которым снимают шляпы все настоящие поклонники электронной музыки. Сейчас проект в лице Тома Миддлтона очень редко дает концерты. В 2019 году такой перфоманс был заявлен всего один раз в лондонском Printworks! Участников Rhythm Büro ждет эксклюзивное выступление мирового масштаба. Также гостями события станут Dr. Rubinstein и Nocow. Украинскую сцену представит дуэт Asyncronous, который и откроет мероприятие, а также один из соучредителей Rhythm Büro Игорь Глушко.

Где: М82, ул. Межигорская 82

Когда: 22 февраля, 23.00

Сколько стоит: от 499 грн

Где узнать больше: rhythmburo.com

Работа без авторства

Фильм

Кому: Тем, кому интересно глубже понять, как в тяжелые жизненные времена оставаться собой и идти по пути своего призвания. Картина рассказывает об истории жизни немецкого художника Герхарда Рихтера, детство которого пришлось на нацистские года, что повлияло не только на его жизнь, но и на творчество.

Где: Кинотеатры сети "Планета кино"

Когда: с 20 февраля, согласно расписанию кинотеатров

Сколько стоит: от 120 грн

Где узнать больше: planetakino.ua

Александр Сухолит. Скульптура и графика

Выставка

Кому: Тем, кто хочет познакомиться с творчеством киевского скульптора, который оказал большое влияние на художественную среду как столицы, так и страны в целом. Самостоятельно или с группами единомышленников он создавал целые стили в скульптуре, соединял самые разнообразные техники и жанры, получая неожиданные, но неизменно убедительные результаты. Художник создал около 500 скульптур, самая большая из которых изготовлена из мрамора и весит более 2 тонн. Количество его графических работ, по подсчетам самого автора, превышает 4000. Сам мастер рассказывает о скульптуре, как об "открытом пространстве, экстериоризации пространственных эмоций и чувств личности".

Где: Центр искусств "Шоколадный домик, ул. Шелковичная, 17/2

Когда: 22-23 февраля, 10.00

Сколько стоит: бесплатно

Где узнать больше: FB

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