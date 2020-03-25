EQ Time online: Пять лучших мероприятий для уикенда 28 — 29 марта

Рассказываем, кого увидеть, что послушать, что посмотреть, чтобы напитать себя и свой EQ.

Eco Fashion & Eco Thinking

Лекция

Кому: Тем, кому интересно узнать больше об экологическом мышлении и экологическом потреблении. На лекции будут говорить об индустрии моды, особенностях массового и индивидуального производства, о темах fashion recycling и upcycling. Расскажут о практичных лайфхаках и о том, что вы можете делать в рамках эко направления уже сейчас.

Когда: 28 марта, 16.00

Сколько стоит: бесплатно

Где узнать больше: FB

Youth Webinar Day: Spring

Вебинар

Кому: Тем, кто хочет развиваться, несмотря на сложившуюся в мире обстановку. Два дня, 11 вебинаров, множество тем, включая возможности, лидерство, уверенность в себе и проектный менеджмент.

Когда: 28-29 марта, 10.00

Сколько стоит: бесплатно по регистрации

Где узнать больше: FB

Механика

Онлайн-квест

Кому: Тем, кто хочет почувствовать себя Теслой или Да Винчи. Игра посвящена ее величеству Механике и всему, что с ней связано: механизмам, явлениям, науке и людям, чьи открытия изменили мир. Специальных знаний для прохождения игры не требуется, только логика и интернет.

Когда: 27-28 марта, 20.00

Сколько стоит: 150 грн

Где узнать больше: cryptex.games

Концерты

Фиолет

Луцкие поп-рокеры должны были 21 марта разогревать британцев Nothing But Thieves на большом сольном концерте, но из-за карантина эти планы пришлось отложить. Поэтому группа Сергея Мартынюка вышла с сольным акустическим выступлением в онлайн. Кроме хитов команда сыграла и несколько новых композиций.

Где смотреть: YouTube

O.Torvald

Рок-группа отменила все концерты в марте и решила провести онлайн-концерт в своей студии.

Где смотреть: YouTube

Кит Урбан

Американский кантри-исполнитель проводит карантин на своем ранчо недалеко от Нэшвилла в Техасе. Оттуда он и вышел в эфир с получасовым концертом. Снимать выступление ему помогала жена, актриса Николь Кидман. Она несколько раз появлялась в кадре, танцевала и подпевала Киту.

Где смотреть: Instagram

Выставки

Кому: Тем, кто не успел посетить выставки Ukraine WOW и "Сила подписи", могут сделать это в онлайн. Экспозиции выставок отсканированы в 3D-формате, поэтому каждый "посетитель" сможет полностью погрузиться в атмосферу экскурсии и подробно изучить каждый экспонат.

Где смотреть: sk.ua; ukrainewow.com

Читайте также: Взаперти: Чем заняться, кроме сериалов