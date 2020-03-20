Взаперти: Чем заняться, кроме сериалов

Сегодня те, кто привык ежедневно приходить на работу в офис, вынуждены адаптироваться к новому для себя стилю работы из дома, и не всегда эта адаптация может проходить гладко. Без привычки может быть сложно устоять перед соблазном посидеть на диване и посмотреть очередной сериал — обычно "пол часика" превращается часа в три.

Конечно, немного расслабиться и отвлечься от происходящего в мире — идея хорошая, особенно, если вы находитесь в состоянии стресса. Но время дома можно провести гораздо продуктивнее, чем просто смотреть очередную серию очередного сериала.

1. Практикуйте добро.

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Находясь в изоляции, человек может легко превратиться в злобное, эгоистичное существо. Некоторые примеры такого поведения уже проявились в покупке неимоверного количество продуктов и туалетной бумаги. Отслеживайте свою злость и эгоизм, научитесь их контролировать. Практикуйте доброту ежедневно, даже если вы находитесь дома сами.

Позвоните старшим родственникам, обратите внимание на пожилых соседей. Возможно, им нужна помощь в самом необходимом — сходить в магазин или в аптеку. Не забывайте о сохранении дистанции при общении и совершайте добрые поступки.

2. Читайте книгу.

Помните, сколько раз вы говорили, что у вас нет времени, чтобы почитать?! Теперь у вас есть и время, и возможность. Используйте ее каждый день. Если вы раньше читали детективы, попробуйте почитать книги о личностном развитии и о развитии бизнеса. Чтение обогатит вашу жизнь. Мы все сейчас в этом нуждаемся.

3. Медитируйте, молитесь.

Преимущества молитвы и медитации давно известны. Раньше вам нужно было выискивать в плотном графике время, чтобы посвятить его этим вещам — сейчас вы легко можете это делать каждый день. Начните с малого – замените 15 минут просмотра социальных сетей медитацией. Постепенно вам захочется увеличить это время и вы почувствуете, как меняется ваше внутреннее состояние.

4. Вспомните о своем страстном стремлении.

Не всем повезло строить карьеру в деле, которые вызывает страсть. Сейчас самое время начать дорогу к своей мечте. Если вы всегда хотели открыть домашнюю пекарню, начните экспериментировать с новыми рецептами, создайте маркетинговые материалы для продвижения, начните планировать, как превратить выпечку в настоящий дополнительный бизнес (который, возможно, станет основным). А может быть вы всегда хотели написать книгу? Включите компьютер, откройте Word и напишите первое предложение… Не факт, что вы завершите начатый проект за время карантина, но вы точно создадите импульс, который будет двигать его в дальнейшем.

5. Изучите новый навык.

Вы не можете точно знать, когда вам пригодится тот или иной навык. Пройдите онлайн-обучение по программированию, попрактикуйтесь в навыках редактирования видео, начните изучать иностранный язык или научитесь печатать методом "слепой печати". По возвращении к активной деловой жизни, возможно, именно этот навык поможет вам подняться на очередную ступень вашей карьеры.

6. Занимайтесь спортом дома.

Поход в спортзал — не лучшая идея сейчас. Но это не значит, что нужно перестать заниматься спортом. Можно найти видео с тренировками на YouTube или присоединиться к онлайн-сообществу по фитнесу. Если у вас и у ваших друзей есть фитнес-браслеты, вы можете устроить удаленное соревнование, а проигравшие устраивают вечеринку для всех членов "команды" после завершения карантина.

7. Гуляйте или бегайте.

Если избегать тесного контакта с другими людьми и касания поверхностей, можно гулять на улице. Солнечный свет и свежий воздух благотворно влияют и на физическое, и на психологическое здоровье человека. Просто помните: если встречаетесь с соседями или знакомыми, держитесь на расстоянии, не пожимайте руки, поприветствуйте рукой или кивком головы и двигайтесь дальше.

8. Стимулируйте мозг.

Тренировать ум так же важно, как и тело. Просмотр телепередач и ленты соцсетей никак не влияют на развитие мозга, а бессмысленная деятельность может даже вызвать депрессию и беспокойство. Решайте головоломки, играйте в настольные игры или интеллектуальные игры в интернете. Поддерживайте остроту ума и повышайте умственную энергию.

9. Практикуйте самодисциплину.

Самодисциплина может проявляться по-разному, но это является ключевым фактором: ложитесь спать вовремя и рано вставайте. Работая дома, существует большой соблазн поспать подольше. Не поддавайтесь соблазну — старайтесь поддерживать обычный для вас режим дня. Ранний подъем, зарядка или медитация, завтрак — и начало вашего рабочего дня будет очень продуктивным.

10. Ограничьте потребление социальных сетей.

Социальные сети могут быть полезны с точки зрения получения информации, но только если эта информация из надежных источников. В остальных случаях — дезинформация может сработать, как лесной пожар и вызвать у вас панику и злость. Фильтруйте свои каналы получения информации и ограничивайте время пребывания в социальных сетях.

11. Убирайте в доме.

Сейчас вы сутками находитесь дома. И, как никогда, поддержание чистоты поможет вам чувствовать себя комфортнее и радостнее. Сделайте свой дом местом, где вам приятно находится. Тогда и работа, и вся ваша жизнь в период карантина будет приятнее и спокойнее.

И напоследок, вспомните о всех тех вещах, на которые у вас никогда не хватало времени из-за работы. Составьте список и начните исполнять свои желания. Не забывайте мыть руки и будьте здоровы!

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