Выгорание или стресс: Как точно определить степень проблемы

Выгорание — это состояние психического и физического истощения, которое может лишить вас радости от работы, дружбы и семейных отношений. Непрерывное воздействие стрессовых ситуаций, таких как уход за больным членом семьи, работа в течение долгих часов или просмотр негативных новостей, связанных с политикой и безопасностью, может привести к выгоранию.

Несмотря на кажущуюся простоту выявления этого состояния, на самом деле все сложнее. Мало того, что выгорание непросто определить, если его не лечить, могут появиться более серьезные физические и психологические проблемы, такие как депрессия, болезни сердца и диабет.

Считается, что это состояние свойственно работающим людям. Однако, недавнее исследование показало, что к крайнему истощению могут прийти и родители, заботящиеся о своих детях. Чтобы понять, действительно ли вы находитесь в состоянии выгорания, определите, есть ли у вас следующие симптомы:

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Истощение. Ощущение физического и эмоционального истощения. Физические симптомы могут включать головные боли, боль в животе, изменение аппетита или сна.

Изоляция. Люди с истощением часто чувствуют себя разбитыми. В результате они могут перестать общаться и доверять друзьям, членам семьи и коллегам.

Полет фантазии. Бесконечные задачи на работе и заботы по дому могут вызвать у людей с выгоранием фантазии о том, чтобы уехать далеко-далеко и побыть наедине с собой. В крайних случаях, люди могут пристраститься к алкоголю, психотропным средствам или начать заедать свою эмоциональную боль.

Раздражительность. Выгорание может привести к тому, что человек начнет срываться на окружающих. Его может вывести из себя обычная подготовка к рабочей встрече, разговор с учителем ребенка в школе или даже обычное мытье посуды.

Частые болезни. Выгорание, как и другие долгосрочные стрессы, могут ухудшить работу иммунной системы, делая человека более восприимчивым к простуде и гриппу.

Психологи Герберт Фройденбергер и Гейл Норт выявили 11 фаз выгорания:

Чрезмерная активность / амбиции. Слишком большая активность и желание оправдать ожидания свойственно людям, получившим новую работу или новую должность.

Слишком усердная работа. Амбиции подталкивают человека работать все больше и больше.

Пренебрежение своими потребностями. Человек начинает жертвовать заботой о себе, такой как сон, физические упражнения и хорошее питание.

Смещение фокуса. Вместо того, чтобы признать, что человек "выжимает" себя на максимум, он обвиняет своего руководителя, требования компании или коллег в своих неприятностях.

Отсутствие времени на все, кроме работы. Человек перестает общаться с семьей и друзьями. Приглашения на вечеринки, в кино и на ужины начинают казаться обременительными и не приятными.

Нетерпимость по отношению к окружающим. Вместо того, чтобы брать на себя ответственность за свое поведение, человек обвиняет других, считая их некомпетентными, ленивыми и властными.

Поведенческие изменения. Те, кто находится на пути к выгоранию, могут стать более агрессивными и безрассудными.

Деперсонализация. У человека возникает чувство оторванности от жизни и способности ее контролировать.

Внутренняя пустота или беспокойство. Человек может начать искать острые ощущения, такие как алкоголь, азартные игры или переедание.

Депрессия. Жизнь теряет смысл, и человек начинает чувствовать себя бессмысленным.

Психический или физический коллапс. Эти состояния могут повлиять на способность человека заботиться о себе. Ему может понадобиться профессиональная помощь.

Как предотвратить выгорание

Стресс может быть неизбежен, но выгорание можно предотвратить.

Занимайтесь физическими упражнениями. Не обязательно часы проводить в тренажерном зале, можно ежедневно проводить мини-тренировки дома и устраивать короткие прогулки.

Соблюдайте сбалансированную диету. Добавляйте в рацион продукты, богатые омега-3, такие как льняное масло, грецкие орехи и рыба. Они являются естественным антидепрессантом и помогают улучшить настроение.

Создавайте привычку качественного сна. Наше тело нуждается в отдыхе и в восстановлении сил. Откажитесь от кофеина перед сном, выполняйте расслабляющие ритуалы и выключайте гаджеты. Это будет способствовать здоровой гигиене сна.

Просите помощи. Когда вы находитесь в состоянии крайнего стресса — самое время попросить о помощи без страха отказа. Даже если вам откажут пять человек, найдется один, который выслушает, поддержит и поможет найти лучшие решения в сложившейся ситуации.

Мы все ежедневно подвергаемся влиянию многочисленных стрессовых факторов, которые могут привести к выгоранию. Единственная возможность избежать серьезной проблемы — прислушиваться к себе, заботиться о своем теле и эмоциях.

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