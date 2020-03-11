Баланса не существует: Как сохранить здравый смысл при постоянной занятости

Развиваете ли вы собственный бизнес или строите корпоративную карьеру — ваша работа не ограничиться только рабочим временем. Как бы вы ни старались оградить свою личную жизнь от вмешательства деловых вопросов, у вас вряд ли это получится.

В таком случае, может быть хватит стремиться к нереалистичной цели найти "баланс между работой и личной жизнью", а просто взять и создать для себя ритуалы, которые помогут каждый день получать удовольствие от жизни. Конечно, эти ежедневные ритуалы не оградят вас от усталости и не уменьшат объем работы, но они помогут сохранить равновесие и здравый смысл.

1. Делайте паузы как можно чаще

Независимо от того, какой путь в жизни вы выбрали, важно иногда останавливаться и напоминать себе, почему вы выбрали именно этот путь. Например, одна из радостей предпринимательства — свобода от какого-либо контроля руководителей. В стрессовые моменты вы можете забывать, что эта свобода могла быть одним из важных факторов вашего выбора, но она приносит и свои вызовы.

Подумайте, что вы выберете: завтра закрыть свой бизнес и отправиться жить в тихую деревню или продолжать движение по своему пути?

2. Используйте метод "Камни и песок"

Ежедневные задачи не заканчиваются никогда. Как бы мы их ни планировали, в списке появляется столько же новых, сколько уже было выполнено. Порой возникает ощущение, что за целый день ничего не сделано.

Эффективный способ справиться с этим "завалом" предложил тренер по продуктивности Билл Нельсон. Представьте, что у вас есть стеклянный контейнер, множество камней разного размера (большие, средние, мелкие) и немного песка. Если вы сначала положите в контейнер небольшие камни, вы не сможете разместить все остальное. Но если сначала положите большие, затем средние, после — маленькие, а в конце засыпьте песок — все поместится.

Смысл этой стратегии в том, чтобы определять несколько самых главных приоритетов на неделю. Например, пять задач, которые вам абсолютно необходимо сделать на этой неделе. Запишите их. Даже если вы не выполните ничего другого, кроме этих пяти задач, вы будете чувствовать удовлетворение и прогресс. Можно использовать "камни" при планировании на неделю, а можно и на день. Так вам будет легче отслеживать прогресс и сосредотачиваться на самых важных вещах.

3. Проводите эмоциональную чистку

Доктор Хабиб Садеги, в клинике которого восстанавливают свое эмоциональное здоровье многие голливудские звезды, предложил метод PEW12 — "Чистка эмоций через письмо".

Выберите тему, по которой хотите очиститься. Возьмите несколько листов бумаги и ручку. Установите таймер на 12 минут и просто пишите. Можете писать о конкретной проблеме, которая вас волнует, а можете просто изливать свои эмоции на бумагу. Неважно, что вы пишете или как выглядит ваш почерк — вы никогда не будете перечитывать то, что написали. После того, как закончите — сожгите бумагу.

Пока бумага будет гореть, вы почувствуете, что все эмоции, которые вы только что выложили на лист, либо уменьшаются, либо рассеиваются полностью. Вы можете делать такую "чистку" тогда, когда чувствуете в этом необходимость. Никаких ограничений ни по времени, ни по объему написанного не существует. Результатом этого упражнения будет снижение уровня напряженности, повышение ясности мышления и лучшее принятие решений.

4. Бронируйте время для тишины

Постарайтесь забронировать в своем ежедневном графике время для того, чтобы восстановиться и побыть в тишине. Это время должно быть для вас священным. Пусть это будет 20 минут для прогулки в парке, принятия ванной или просто, чтобы посмотреть вдаль. Но это будет только ваше время, благодаря которому вы избавитесь от усталости дня и восстановите энергию. Не берите с собой телефон, не думайте о списке очередных дел, не планируйте завтрашнюю встречу… Просто будьте наедине с собой.

5. Прощайте себя

Иногда наше намерение следовать "ежедневным" практикам терпит неудачу. Не ругайте себя за это, ведь если эти ритуалы превратятся в рутину, они перестанут иметь смысл. В конце концов, нарушение ритуала — тоже хорошая практика, которая помогает увидеть зоны своего роста и перестать пытаться переделать все дела и сразу.

Для большинства людей достижение баланса между работой и личной жизнью просто невозможно. Не тратьте свою энергию, пытаясь достичь того, чего не существует. Вместо этого сосредоточьтесь на том, как вы себя чувствуете, когда что-то идет не по плану, и найдите способы справляться с этими чувствами. Воспользуйтесь предложенными ритуалами или придумайте свои. Главное, чтобы они помогали вам не только работать, но и замечать красоту жизни вокруг.

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