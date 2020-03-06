Чуть-чуть релакса: Как расслабить ум во время рабочего дня

Большинство техник борьбы со стрессом предполагают уединение, полную тишину и отсутствие других людей. Но иногда бывают ситуации, когда ни одно из этих условий не соблюдено, а расслабиться нужно, иначе можно просто "взорваться". Особенно это актуально в рабочих моментах.

Практика "Медитативное письмо"

Эту практику можно проводить в любом месте и в любое время. На ее проведение понадобится около 5 минут, лист бумаги и ручка. Цель этой практики — изменить устоявшиеся в подсознании убеждения:

- "У меня нет времени, чтобы расслабиться".

- "У меня есть более важные дела".

- "Мне нужно быть продуктивным".

- "Я не знаю, как расслабить ум".

- "Я не могу сидеть на одном месте".

Эти подсознательные убеждения очень сильны и управляют нашими действиями. Чтобы от них избавиться, нужно перепрограммировать подсознание. Желательно выполнять эту практику ежедневно и через несколько дней вы заметите изменения.

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Итак, берете лист бумаги, ручку и пишете: "Я понимаю, что заслуживаю спокойствия. Я знаю, что со спокойным умом я буду счастливее, продуктивнее и сделаю лучший выбор в своей жизни. Я живу так, чтобы мой ум не перенапрягался. Я могу уменьшить ненужный фоновый шум вокруг меня. Я могу выделить некоторое время каждый день, чтобы расслабиться и успокоиться. У меня хватит сил следовать другим практикам расслабления, чтобы еще больше успокоить свой ум. Я обязуюсь расслабить свой ум, чтобы обрести истинное счастье и личное удовлетворение".

Для максимального эффекта эту практику нужно делать в течение 3-4 недель и больше по желанию. В дополнение к ней можно выбрать еще 2-3 пункта из ниже предложенных, большинство из которых можно практиковать в течение рабочего дня:

1. Слушать успокаивающую музыку

Спокойная музыка помогает расслабиться. Медленный темп музыки заставляет ум замедляться. На YouTube можно найти много роликов с разнообразной музыкой для отдыха.

2. Гулять

Прогулка помогает очистить ум от хаоса, снизить градус волнения и принять лучшие решения.

3. Составлять список благодарностей

Мы часто склонны концентрироваться на вещах, которых у нас нет в жизни. Это расстраивает нас и вызывает напряжение. Мы постоянно стремимся к приобретению того, чего у нас нет. Сделайте наоборот — потратьте пять минут и запишите то, за что вы благодарны. Это поможет перепрограммировать ваше подсознание и принесет спокойствие.

4. Проводить время в одиночестве

Выделять ежедневно время для себя — важнейшая составляющая счастливой жизни. Делайте это регулярно. Занимайтесь тем, что вам нравится — читайте, смотрите любимую программу, рисуйте, танцуйте или просто смотрите вдаль.

5. Обниматься с домашним питомцем

Исследования показали, что некоторые домашние животные могут оказывать сильное успокаивающее действие. Они помогают нам почувствовать безусловную любовь и понять радость от простых вещей в жизни.

6. Выключить мобильный телефон

Смартфоны — величайшие источники психического возбуждения. Вам точно нужно каждую минуту быть на связи? Вряд ли. Даже у оперирующего хирурга и сотрудника службы спасения бывают выходные дни. Выключите телефон хотя бы на час. Большинство людей даже не заметит, что вы были не на связи.

7. Закрыть глаза

Просто закройте глаза на несколько секунд. Если хотите, можете следить за своим дыханием. Это поможет уменьшить часть сенсорной стимуляции.

8. Посмеяться

Смех ненадолго отвлекает нас от серьезных проблем.

9. Наслаждаться ароматом цветов

Цветы — это произведение искусства природы. Они бывают разных форм, размеров и ароматов. Останавливайтесь время от времени, чтобы восхититься их красотой и ароматом. Не пренебрегайте даже самыми мелкими цветками. Каждый из них по-своему прекрасен.

10. Выходить на солнечный свет

Солнечный свет оказывает огромное успокаивающее действие. Выйдите на улицу на несколько минут во время перерыва. Сядьте на скамейку, закройте глаза и просто наслаждайтесь солнечным теплом.

11. Посмотреть в окно

Если вы не можете выйти на улицу, постойте возле окна и посмотрите на линию горизонта, на деревья, птиц, кошек, собак и на что-то еще, что привлечет ваше спокойное внимание.

12. Уменьшить шум и активность

Если вы большую часть дня проводите активно и в шумной обстановке, попробуйте уменьшить фоновый шум, например, не включайте для фона телевизор или радио.

13. Расслабиться физически

Физическое расслабление помогает успокоить ум — упражнения на растяжку, занятия тай-чи или йогой, теплая ванна.

14. Поговорить с другом

Иногда, простое общение с кем-то помогает разобраться в том, что нас беспокоит.

Расслаблять ум довольно легко. Просто представьте, насколько спокойнее и яснее станет ваша жизнь, если вы перестанете постоянно крутить мысли в голове. Вы сможете быстрее принимать решения и почувствуете больший контроль над своими эмоциями и всей жизнью.

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