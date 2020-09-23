В тренде: О чем нужно помнить, разрабатывая бизнес-приложение

Приложения становятся все более распространенными, как в профессиональной, так и в личной жизни. Компании и самостоятельные разработчики стремятся создать инструменты чуть ли не для каждого шага человека. И с большой вероятностью эта тенденция будет только увеличиваться. Ведь уже сегодня известно, что в среднем человек ежедневно использует смартфон в течение почти четырех часов.

Какие же главные факторы нужно учесть при разработке приложения?

Создавайте то, что решает проблему

Основная цель любого мобильного бизнес-приложения — предоставить решение проблемы целевой аудитории. Например, создание возможностей бесконтактного взаимодействия в общественных пространствах. Это достигается с помощью приложений, которые либо заменяют физический опыт цифровым, например, уроки фитнеса на основе приложений, либо имеют функции, которые активно отслеживают состояние здоровья и безопасность пользователей. К таким приложениям относятся ProtectWell от Microsoft и UnitedHealth Group — оно помогает работодателям проверять сотрудников на наличие Covid-19, чтобы вовремя отреагировать и пройти тест.

Следите за своим бюджетом

Разработка приложения для двух основных мобильных платформ (iOS и Android) одновременно может быть довольно затратной. Если ваш бюджет не позволяет создавать и то, и другое, подумайте об одной платформе. Но прежде изучите данные о своих клиентах, чтобы определить, какие мобильные устройства чаще всего они используют для взаимодействия с вашей компанией. Разрабатывайте приложений для той платформы, которая наберет больше очков.

Второй вариант — использовать кроссплатформенную разработку. Это универсальное решение, поддерживаемое несколькими мобильными платформами одновременно. С помощью этого метода можно лучше контролировать расходы, поскольку приложение разрабатывается с использованием общей операционной среды.

Обеспечьте высочайший уровень безопасности

Если у вас есть выбор между разработкой приложения, которое защищает пользовательские данные, и приложения, которое не защищает, при прочих равных условиях, выбирайте всегда первое. Защита данных — важнейшая часть цифрового общения. Например, если в приложении есть компонент коммерческой транзакции, разработчики, в первую очередь, должны обеспечить надежную инфраструктуру безопасности для защиты пользователей: шифрование кода, включение биометрической аутентификации и создание надежных платежных шлюзов.

Изучите технологию Beacon

Beacon — это технология, улучшающая технологии определения местоположения и бесконтактный маркетинг. Она существует с 2013 года, но стремительно начала развиваться только недавно. По прогнозам компании Global Market Insights, занимающейся маркетинговыми исследованиями и стратегиями, к 2024 году превысит объем рынка составит $25 млрд. Beacon — это радиомаяк, передатчик, который подключается и отправляет информацию на интеллектуальные устройства. После подключения маяк выполняет те функции, на выполнение которых он был запрограммирован.

При правильном использовании и правильных обстоятельствах технология Beacon может улучшить офлайн-атрибуцию, усилить маркетинг вне магазина и собрать более точные данные.

Тестируйте, тестируйте и еще раз тестируйте

Разработка приложений — задача не для слабонервных. Часто это долгий, трудоемкий и дорогостоящий процесс. Перед публикацией протестируйте свое приложение на каждой платформе, где оно будет доступно, и постарайтесь предвидеть все возможные способы его использования пользователями. Тестирование позволяет обнаруживать и исправлять любые проблемы, которые возникли или могут возникнуть после его выхода.

Play Console от Google позволяет разработчикам тестировать приложения с определенными пользователями или различными группами пользователей Google Play. Apple TestFlight позволяет разработчикам приглашать до 10 000 пользователей для тестирования и сбора отзывов, прежде чем опубликовать приложение.

Количество пользователей в цифровом мире неуклонно растет. Помните о том, что приложение должно быть полезным, понятным и долговечным, ведь оно помогает создать более прочную связь с клиентами, а значит повысить их лояльность к вашей компании.