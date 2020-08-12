Умное чтение: Как получить максимум от книг

Чтение позволяет нам получить доступ к самым умным мозгам на земле. Учиться у великих людей — это быстрый способ стать здоровым, успешным и мудрым. Чарли Мангер, миллиардер, сделавший себя сам, и давний деловой партнер Уоррена Баффета, однажды сказал, что не знал ни одного мудрого человека, который не читал бы постоянно. Таких просто нет.

В тоже время, чтение само по себе не делает вас лучше. Вы можете читать 52 книги в год и абсолютно не меняться.

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Вряд ли кто-то будет спорить о том, что Билл Гейтс — успешный человек. Всем известно, что он читает очень много. Но делает он это не просто ради чтения или чтобы казаться умнее. Он использует определенные методики чтения, благодаря которым по максимуму берет из книг то, что помогает ему становиться еще лучше.

Вот три его основных метода чтения и способы их применения:

Делайте заметки на полях

В мире, заполненном отвлекающими факторами, наш фокус внимания смещается со скоростью света. Особенно, когда рядом лежит смартфон или включен компьютер.

Делать заметки на полях — это простой, но эффективный способ оставаться в теме того, что вы читаете. С ручкой в руке вы не просто читаете книгу, вы ее прорабатываете. А значит, вам будет легче сосредоточиться на текущих мыслях. Кроме того, записи на страницах помогут вам запомнить прочитанное и позже хорошо обдумать то, о чем вы прочитали.

Билл Гейтс всегда стремится соединить новые знания с тем, что он уже знает. Он анализирует то, что написано в книге и делает дополнительные заметки в тех случаях, когда не согласен с автором.

Как это применить на практике:

Прежде чем открывать следующую книгу, возьмите ручку. Записывайте то, что вызывает у вас вопросы; то, что откликается в вас или с чем вы не согласны; отмечайте тезисы своих размышлений. Попробуйте соединить то, что вы уже знаете с тем, что узнали из книги, ответив на вопросы:

- Как вы можете связать то, о чем прочитали с собственным опытом?

- Какой пример, противоречащий написанному в книге, вы можете привести?

- Есть ли у вас примеры, подтверждающие точку зрения автора?

Вскоре вы поймете, что заметки помогают не только сосредоточиться, но и запоминать то, что вы читаете. Чем больше вы напишете на полях, тем больше запомните.

В теории обучения такой способ запоминания называется продуманной репетицией. Вы устанавливаете связь между новой информацией в книге и информацией, которую вы уже знаете. Чем больше вы уточняете или пытаетесь что-то понять, тем больше вероятность, что вы сохраните эту новую информацию в своей долговременной памяти.

Заканчивайте каждую прочитанную книгу

Конечно, Билл Гейтс не говорит о том, что нужно дочитывать любую книгу, даже ту, которую вы считаете плохой и не интересной. Его правило — прежде чем начать читать, нужно решить, что именно вы будете читать. Перед тем, как открыть книгу, подумайте, стоил ли на нее тратить время.

Поступая так, вы станете таким же внимательным при чтении, как Билл Гейтс. Зная о том, что вам придется дочитать книгу до конца, вы несколько раз подумаете, что же вам начинать читать. Если уж начнете, заканчивайте, даже если это будет трудно.

Как это применить на практике:

Интернет позволяет нам получить доступ к библиотекам умнейших людей мира. Например, Барак Обама написал в Твиттере свой топ книг за 2019 год, а Билл Гейтс делится своими рекомендациями ежегодно.

Начните составлять список желаемых к прочтению книг. Для этого можно использовать различные приложения, в том числе, Google Keep, Wunderlist, ToDoist или Goodreads.

Читайте не менее одного часа за раз

Билл Гейтс говорит, что для того, чтобы сосредоточиться на книге, вы должны посвящать чтению не меньше часа каждый раз, когда читаете. В этом случае ваш прогресс будет очевиден.

Как это применить на практике:

Забронируйте время в своем календаре для чтения. Замените чтением листание социальных сетей в смартфоне. Создайте ритуал чтения перед сном. Чем раньше вы выключите вечером гаджеты, тем больше вы сможете узнать о мыслях и практиках людей, достигших успеха в разных направлениях жизни.

Принципы Билла Гейтса выполнить может любой человек, независимо от социального положения и ежемесячного дохода. Чтобы правильно выбирать книги, делать заметки на полях и посвящать чтению час в день, не нужно быть миллиардером. Нужно просто хотеть развиваться.

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