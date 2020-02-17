Те, кто меняют мир: Билл и Мелинда Гейтс опубликовали ежегодное письмо за 2020 год

Прошло 20 лет с тех пор, как Билл и Мелинда Гейтс создали Фонд Гейтса, одну из крупнейших и наиболее влиятельных благотворительных организаций, появившихся в сфере технологий.

В своем 12-м ежегодном письме Гейтсы вспомнили о том, что произошло за 20 лет и описали то, что хотят сделать в ближайшие годы. За прошедшее время они направили $53,8 млрд на различные глобальные благотворительные цели и инициативы в области здравоохранения.

На чем Билл и Мелинда Гейтс делают акцент в настоящее время:

Подпишитесь на канал DELO.UA

Здравоохранение

Согласно данным Фонда Гейтса, 86% детей во всем мире в настоящее время получают базовые прививки. Гейтсы хотят довести покрытие до 100%. Однако, как они отмечают, это будет сделать крайне сложно.

И все же усилия того стоят: согласно данным фонда, прививки спасли 14 млн жизней во всем мире. Одна вакцинация стоила $3,65, а в настоящее время она обходится менее чем в $1.

Гейтсы также планируют и впредь вкладывать средства в лечение ВИЧ/СПИДа и способствовать предотвращению распространения вируса. Но этими вопросами деятельность Фонда не ограничится. "Наряду с нашими инвестициями в вакцины и ВИЧ мы будем продолжать поддерживать инициативы в отношении других заболеваний, таких как малярия, туберкулез и полиомиелит, — написал писал Билл Гейтс. Мы будем финансировать новые достижения в области планирования семьи, здоровья матерей и новорожденных, и мы будем исследовать новые способы предотвращения голода".

Образование

По словам Гейтсов, улучшение образования — одна из самых больших проблем, с которой столкнулся Фонд. В тоже время, попытки сделать это будут продолжаться и средства будут вкладываться. Уже сегодня выделен грант в размере $240 млн для сетей школ, который предусматривает повышение уровня образования выпускников (афроамериканцев, латиноамериканцев и учащихся из семей с низким уровнем дохода) и улучшения их возможностей для получения высшего образования.

"Каждая из 30 сетей включает от 8 до 20 школ. Каждая школа может самостоятельно выбрать цель, куда будут направлены средства", — пишет Билл Гейтс. Гейтсы не хотят применять "универсальный для всех" инструмент. Они хотят найти правильные решения, основанные на уникальных потребностях каждой школы.

Гендерное равенство

Мелинда Гейтс когда-то сказала: "Независимо от того, в какой стране мира вы родились, ваша жизнь будет сложнее, если вы родились девочкой". Гендерное равенство — еще одно важное направление в работе Фонда. "Мир отказывается сделать гендерное равенство приоритетом", — пишет Мелинда Гейтс. Фонд решил взять на себя решение этой проблемы.

Мелинда хочет ускорить процесс того, как женщины занимают руководящие должности в правительстве и бизнесе, а также устранить препятствия, через которые приходится проходить женщинам при устройстве на работу.

Читайте также: "Разрыв сети": Генеральный директор LinkedIn уходит в отставку