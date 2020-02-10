"Разрыв сети": Генеральный директор LinkedIn уходит в отставку

Джефф Вайнер переходит с поста генерального директора LinkedIn на пост исполнительного председателя, где одной из основных целей ставит увеличение разнообразия и инклюзивности в сети LinkedIn. Существующую ситуацию Вайнер называет "разрывом сети". LinkedIn провел анализ процесса подачи заявок на работу и обнаружил, что у тех, кто запрашивал рекомендации у кого-то из своей сети контактов, вероятность получить место была в 9 раз больше, чем у остальных.

Однако, чтобы получить такое преимущество, сеть контактов должна быть сильной, желательно со стажем деятельности и опытом в выбранной вами отрасли. LinkedIn обнаружил три фактора, которые влияют на силу сети пользователя: где они выросли, в какую школу они ходили и где они работают.

В частности, аналитики данных LinkedIn обнаружили, если человек вырос в районе с высоким уровнем дохода, учился в лучшей школе или университете и работает в одной из ведущих компаний, его сеть будет в 12 раз сильнее, чем у остальных. Таким образом, люди, которые обладают великолепными навыками, но не имеют сильной сети, теряют шансы. Эту проблему "разрыва сети" хочет решить Вайнер.

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Он говорит: "Мы не просим людей не помогать тем, кто им небезразличен, с кем они выросли, ходили в школу и работали. Все это делают и будут продолжать делать. Но мы хотим, чтобы люди понимали, что нужно выходить за рамки своей традиционной сети, за рамки рекомендаций LinkedIn, чтобы создать возможности для тех, кто не является вашим контактом первой степени".

Самое большое изменение, которое видит Вайнер, — позволить участникам некоммерческих организаций общаться с профессионалами, которые работают в этих сетях. Например, некоммерческой организации, оказывающей помощь какой-либо группе нуждающихся, рекомендовать профессиональных волонтеров. Это может масштабироваться на каждую некоммерческую или неправительственную организацию, каждое профессиональное учебное заведение, для создания дополнительных экономических возможностей".

Еще одно изменение — попросить людей выйти за рамки своей традиционной сети и связаться с новым контактом. Вайнер называет это "Плюс одно обязательство". Это может быть ответ на запрос InMail (служба электронной почты LinkedIn) от кого-то, кого вы не знаете, или создание возможности для кого-то за пределами вашей основной сетевой группы. Он также стремится сделать списки вакансий в LinkedIn видимыми для всех, кто хотел бы их видеть, а не только для тех, кто находится в сети списка вакансий.

Одна из проблем реализации плана состоит в том, что большинство людей, скорее всего, считают свою сеть достаточной и неохотно участвуют в инициативах Вейнера. Изменение этого убеждения может позволить людям осознать отсутствие разнообразия в их собственных сетях. Если бы пользователи увидели, сколько, на самом деле, людей училось в их университете, сколько работало в тех же, что они, компаниях, люди бы поняли, насколько их сети однообразны.

Давно известно, что недостаток доступа к сильным сетям — один из основных факторов, влияющих на разрыв в оплате труда между мужчинами и женщинами, расовый разрыв в оплате труда и отсутствие женщин и меньшинств на руководящих должностях в организациях. Вейнер и LinkedIn имеют прекрасную возможность вдохновить 675 миллионов пользователей сайта на диверсификацию своих сетей.Вполне возможно, что они преуспеют.

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