Персонал на первом: Пять тенденций в сфере HR-2020

Приятно осознавать, что фокус бизнеса уже не первый год направлен не на процессы или прибыль, а на человека. И 2020 не станет исключением. И если в прошлом году акцент делался на работу с клиентами, то сейчас во всех сферах бизнеса все более важную роль будет играть управление персоналом. Итак, чего же ожидать в сфере HR от текущего года?

Тенденция 1. Уверенность в неопределенности

Это будет неспокойный и непредсказуемый год. Однако компании могут помочь своим клиентам и сотрудникам справиться с этой неопределенностью. Именно поэтому основной акцент в HR будет сделан на создании прозрачности. Лучший способ этого достичь — открытое и честное общение. Сотрудникам важно получать четкую и правдивую информацию о том, чем занимается бизнес, какие изменения вносятся, какие новые меры предпринимаются и, самое главное, почему все это делается. Но помимо изменений в политике компании это должно отразиться на самой технологии, которую будут внедрять организации, чтобы помочь HR и другим отделам встроиться в более открытую культуру. Например, внедрять больше инструментов коммуникации сотрудников между подразделениями и с руководством.

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Тенденция 2. Приоритет сотрудников

Сотрудники — это сердце организации и в этом году они займут достойное место в списке приоритетов бизнеса. Точно так же, как раньше компании стремились удержать клиентов и вернуть тех, кто ушел по какой-либо причине, в этому году подобные принципы будут работать с сотрудниками. И здесь большую роль играет совместная работа отделов HR, продаж и маркетинга. Например, стоит рассмотреть вопрос того, может ли существующий портал обслуживания клиентов, стать полезным и внутри компании? Можно ли переложить методы работы, повышения лояльности и удержания клиентов на работу с сотрудниками? Ответы на подобные вопросы могут помочь не только улучшить сферу HR, но и принести новые идеи для развития отношения с внешними клиентами и партнерами компании.

Тенденция 3. Битва за навыки

Во всех отраслях будет усиливаться нехватка талантов. Компаниям, которые хотят не только выживать, но и процветать, придется внести изменения в развитие навыков сотрудников. Внешний источник притока талантов уже не может обеспечить компании весь спектр необходимым навыков. Пришло время обратить серьезное внимание на внутренние резервы и потенциал существующих сотрудников, внедрить системы по развитию и повышению квалификации имеющегося персонала. Причем речь идет не о стандартных подходах к обучению, а о новой системе развития индивидуальных навыков, которые имеют наибольший потенциал у каждого из членов команды.

Тенденция 4. Поиск цели

Вкладывая большие средства в рост и развитие сотрудник, компании захотят удержать их в долгосрочной перспективе. Представители новых поколений, которые сегодня все больше пополняют персонал компании ценят карьерные возможности и обучение, но для них также важно, насколько их развитие соответствует бизнесу в целом. Все хотят чувствовать, что делают вклад в общее дело. Вместе с этим, ценностями нового поколения персонала является обратная связь и ощущение своей значимости.

Статус и престиж работы с всемирно известными брендами и глобальными корпорациями начинает утрачивать свою привлекательность и на первый план выходят компании, которые могут дать своим сотрудникам реальное чувство цели и уверенность в том, что каждый отдельный сотрудник вносит свой вклад, каким бы малым он ни был. Это выходит за рамки позитивного восприятия бизнеса сотрудниками. Подобный подход также оказывает влияние на клиентов компании, всех заинтересованных сторон и мнение общественности, что в свою очередь влияет на уровень конкурентоспособности бизнеса.

Тенденция 5. Особое внимание психическому здоровью

Все большую важность получает вопрос охраны психического здоровья персонала. И на это будет сделан акцент в 2020 году. В первую очередь, необходимо обеспечить условия, при которых менеджеры смогут пройти соответствующую подготовку, чтобы помогать сотрудникам открыто говорить о своем психическом здоровье, поддерживать их и оказывать помощь в соответствии с перечнем необходимых процедур.

Какие бы изменения ни принес 2020 год, если компании будут ставить людей на первое место, они смогут идти в ногу со временем, развиваться, расти и успешно прийти к встрече следующего года.

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