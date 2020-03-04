Куда податься: Как найти свое призвание в жизни

"Какую работу вы хотите иметь?", — вопрос, на который сразу смогут ответить единицы. Большинство же скажет, что хотят мало работать и много зарабатывать. Но, как часто бывает, большая зарплата лишь поначалу приносит удовлетворение. Через некоторое время даже она не спасает от плохого настроения и нежелания вставать по утрам.

Чего же нам не хватает для того, чтобы каждый день с радостью собираться на работу, а вечером удовлетворенно вспоминать прошедший день? Если хотите найти для себя ответ, потратьте немного времени и обдумайте следующие 10 вопросов.

1. Каковы ваши интересы?

Другими словами, чем вы увлечены? Конечно, вам может нравиться много вещей в жизни, но здесь речь идет о том деле, к которому вы испытываете искренний интерес. Не путайте это со страстью, она может завести вас не туда, куда нужно. Анализируйте именно свои интересы.

2. Какой у вас тип личности?

Ваша личность может сыграть огромную роль в определении вашего успеха на работе. То, как вы думаете и ведете себя, влияет на то, какая работа подходит для вашего уникального взгляда на мир. Некоторым из нас нравится принимать вызовы и управлять командной работой, а другие предпочитают выполнять приказы и всегда иметь четкий план действий и перечень задач. Чтобы глубже понять свой тип личности, ответьте на несколько вопросов:

- Вам нравится руководить или выполнять указания?

- Считаете ли вы себя конкурентоспособным?

- Вам нравится структура и рутина или вы предпочитаете гибкость и свободу?

- Вам ближе желание продвигаться в карьере или чувствовать себя в безопасности?

3. С кем вы хотите работать?

Если вы социальный человек, для которого важно общение — вы не сможете 8 часов в день проводить в одиночестве за рабочим столом, в отличие от людей, которые предпочитают минимизировать свои коммуникации. Кроме того, важно понимать, что выбор специализации также зависит от предпочитаемого стиля общения. Например, интроверту будет крайне сложно работать в сфере связей с общественностью.

4. Какая культура свойственна этой работе?

Если для вас важно сохранение внутренней свободы, вы вряд ли сможете стать счастливым и преуспеть в отрасли с жесткими правила и процедурами, например, в страховом или банковском бизнесе. Прежде, чем выбирать работу, убедитесь, что правила, рабочая среда и миссия компании соответствуют вашим ценностям.

5. Какое у вас образование?

Большинство современных профессий требуют постоянного самообучения, но и классическое образование важно для многих сфер — никто не захочет обращаться к хирургу-самоучке. При определении потенциальной сферы деятельности, ответьте себе на три важных вопроса:

- Требуется ли вам повышение квалификации?

- Как долго длится программа повышения квалификации?

- Готовы ли вы потратить на это деньги?

- Если вы не уверены в ответе на какой-то из этих вопросов, лучше рассмотреть другие варианты.

6. Можете ли вы достичь хорошего уровня в этой работе?

Если человек плохо справляется со своей работой, он либо перегорит, либо уйдет, либо его уволят. В тоже время, никто не может достичь высокого уровня с первого дня. Малкольм Гладуэл утверждает, что для достижения экспертного уровня в чем-то, нужно потратить 10 000 часов. Так это или нет, но опыт приходит со временем и практикой.

Невозможно стать экспертом в каждой сфере деятельности, но попробовать разные направления будет полезно. Рано или поздно вы найдете то, от чего у вас будут загораться глаза и вы поймете, что у вас все получится.

7. Есть ли зона роста в этом направлении?

Есть отрасли, в которых гораздо больше возможностей для карьерного роста, чем в остальных. Как бы вы не интересовались поэзией XV века, вряд ли вы найдете много рабочих мест, в котором требуется такой опыт. Поэтому, прежде чем делать выбор, изучите, какие отрасли сейчас развиваются, а какие переживают упадок.

8. Какой баланс между работой и личной жизнью вам нужен?

Рабочее время в большинстве современных профессий сейчас не ограничивается 9 утра и 5 дня. Определите, какой график работы вам необходим и как он будет сочетаться с вашей личной жизнью. Обращайте внимание на частоту командировок, необходимость работы во внеурочное время, вероятность ночных смен и т.п.

9. Где вы хотите жить?

Даже при наличии высокоскоростного интернета существуют рабочие места, которые ограничены местоположением. Например, если вы хотите работать в индустрии моды, в сфере финансов или юриспруденции, скорее всего, вам нужно жить в большом городе. Если же вас больше привлекает сельское хозяйство или изучение окружающей среды, работу проще будет найти в небольших населенных пунктах и селах.

10. Соответствует ли уровень зарплаты вашим потребностям?

Конечно, деньги не должны быть решающим факторам при принятии решения о работе, но этот пункт нужно учитывать обязательно. Проведите небольшое исследование средней заработной платы для конкретной работы, а затем спросите себя, достаточно ли этого для вашей комфортной жизни. Учитывайте то, что со временем ваши потребности могут увеличиться, а, значит, нужно изучить вопрос возможности роста заработной платы на этой работе.

Работа — это дело, которому вы посвящаете большую часть своей жизни. Пожалуй, выбор работы можно сравнить с выбором партнера. И к тому, и к другому нужно подходить обдуманно и взвешенно.

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