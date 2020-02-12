Отношения с инвестором: 5 советов бизнес-ангела

Бизнес-ангел Мелинда Ванг, которая работает с начинающими компаниями, в частности, основанными женщинами, говорит, что нужно уметь не только привлекать деньги инвесторов, но и строить с ними отношения. В своей работе Ванг использует собственный опыт в области корпоративного права, современного искусства и социального влияния.

1. Согласуйте ожидания

После финансирования вы и ваши инвесторы должны обсудить, насколько они будут активны в бизнесе. Будет ли их роль ограничиваться пассивным участием — только ознакомление с отчетами, приходящими по электронной почте? Или они хотят быть активными игроками, изучать бизнес и помогать ему расти в дальнейшем? Даже если до финансирования вы обсуждали вопросы взаимоотношений, лучше этот разговор провести еще раз — ожидания могли измениться за время переговоров.

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2. Поддерживайте связь

Как и в любых отношениях, общение между учредителями и инвесторами является ключевым. Мелинда рекомендует ежеквартальные отчеты с обновлениями, в которых описываются не только достижения, но и поражения. Сладкий отчет с красивым KPI — это не то, что поможет развитию бизнеса. Кроме того, полезно держать инвестора в курсе главных событий компании — как тех, которые могут положительно влиять на ее деятельность, так и потенциальных проблем.

Также важно договориться о способе связи. Варианты могут быть разные. Например, ежеквартальные отчеты с обновлениями и звонки в любое время, или ежеквартальные видеосовещания с презентацией и сессией вопросов-ответов. Также можно договориться о некоем периоде, в течение которого учредители должны прислать отчет инвесторам (это позволяет предпринимателям установить собственные сроки).

3. Помогайте им "хвастаться"

Ваши инвесторы хотят рассказывать о том, как удачно они инвестировали деньги. Помогите им делать это проще. Вы же понимаете, что им нравится ваша компания, иначе они бы в нее не инвестировали. Если вы потребительский бренд, присылайте образцы, коды скидок, изображения в Instagram и рекомендуемые твиты. Приглашайте их на демонстрационные дни, выставки и конференции, в которых вы принимаете участие. Ваш инвестор получит больше информации об отрасли, а вы получите еще одного адвоката бренда.

4. Просите помощи

Каждый любит чувствовать себя нужным. Не бойтесь просить совета. Задавайте конкретные и прямолинейные вопросы. Опытные инвесторы, скорее всего, уже сталкивались с ситуациями, подобными вашей, и могут помочь эффективно решить проблему. Кроме того, инвесторы могут помочь в организации нужных переговоров и заключении сделки. Помните, что обращение за помощью — это не признак слабости, это то, что позволяет вашему инвестору оставаться вовлеченным.

5. Тратьте время на развитие отношений

К сожалению, многие учредители считают "отношения с инвесторами" неприятной задачей, которую они вынуждены выполнять. Но гораздо эффективнее смотреть на это, как на невероятную возможность (и не только для следующего привлечения капитала). Помните, что у вас есть общая миссия. Ваши инвесторы решили рискнуть своими деньгами, главным образом потому, что верят в вас. Найдите время, чтобы узнать инвесторов, спланировать коммуникации и построить будущее вместе.

Отношения — это улица с двусторонним движением. Чем больше позитива вы проявите к своему инвестору, тем больше позитива вы вернете.

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