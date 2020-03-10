От слов к делу: Сколько теряет бизнес от отсутствия культуры

Хорошая новость: все большее число лидеров бизнеса говорят о важности создания инклюзивной культуры на рабочем месте. Плохая новость: во многих случаях сотрудники этих бизнесов говорят, что разговоры не превращаются в конкретные действия.

Согласно новому исследованию от Accenture, разрыв между разговорами и действиями приносит мировой экономике триллионы упущенной выгоды. Выпущенный на прошлой неделе отчет "Достигая равных 2020: скрытая ценность создателей культуры" предлагает ценную информацию о том, как более инклюзивная культура на рабочем месте улучшит положение работающих женщин и создаст экономические выгоды для всех.

Две разные реальности

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"Когда речь заходит о культуре на рабочем месте, существует большой разрыв между тем, что думают лидеры, и тем, что, по словам сотрудников, фактически происходит на местах". Именно так начинается текст отчета.

Например, в то время как более двух третей лидеров (68%) считают, что создают благоприятную рабочую среду, с этим согласны только 36% сотрудников. (Accenture определяет благоприятную рабочую среду, как место, где сотрудники могут быть самими собой, высказывать свои опасения и вносить идеи, не опасаясь неудачи).

Еще один поразительный разрыв: более трех четвертей лидеров (76%) говорят, что их сотрудники имеют возможность полностью контролировать то, когда, где и как они работают. Но только 29% сотрудников с этим согласны.

Отсутствие чувства вовлеченности сотрудников лидеры оценивают в 2%. Сотрудники же определяют этот показатель на уровне 20%, то есть в десять раз больше.

Стоимость разрыва восприятия

Accenture, глобальная компания, предоставляющая профессиональные услуги, провела опрос более 30 000 специалистов в 28 странах, более 1700 руководителей высшего звена и использовала данные о рабочей силе и предыдущих исследованиях для количественной оценки разрыва в восприятии и его экономического воздействия. Если бы этот разрыв восприятия сократился даже вдвое, мировая прибыль была бы выше на 33%, или на $3,7 трлн.

Как увеличение инклюзивности может так сильно повлиять на прибыль? Начнем с того, что ежегодный коэффициент удержания женщин увеличится на 5% (и 1% для мужчин). Например, компания с 50 000 сотрудников будет экономить $8 млн в год только за счет улучшения ситуации с удержанием женщин на рабочих местах. Более того, доля женщин, претендующих на руководящую должность в организации, вырастет на 21%. Наконец, процент женщин, которые чувствуют себя ключевыми членами своей команды, увеличится на 43%.

В отчете приводятся исследования, показывающие, как чувство включенности повышает производительность и способствует так называемому инновационному мышлению: желание и способность человека быть инновационным на работе. Такое мышление в шесть раз выше в организациях с более инклюзивной культурой. Если инновационное мышление повысится на 10% во всем мире, к 2028 году мировой ВВП может возрасти до $8 трлн.

Короче говоря, не воздействуя на развитие инклюзивности, мы теряем много неиспользованных инноваций и производительности.

Что мешает дальнейшему прогрессу?

Многие лидеры недооценивают важность культуры на рабочем месте, но только 21% считают ее главным приоритетом. Культура сильно отстает от приоритетов, таких как финансовые показатели. Многие лидеры говорят, что им трудно связать культуру рабочего места с эффективностью бизнеса. Другие говорят, что культуру слишком сложно измерить.

Сотрудники прекрасно осведомлены о таком положении вещей — они оценивают усилия руководства по созданию более инклюзивной культуры на 55 баллов из 100.

Несмотря на то, что культуру сложно измерить, бездействие нельзя оправдывать. Компания Accenture определила 40 факторов, которые, как оказалось, положительно влияют на развитие, инклюзивность и расширение прав и возможностей на рабочем месте. Среди этих факторов:

- Четкие цели разнообразия

- Равная оплата для мужчин и женщин

- Качественные программы отпуска по уходу за ребенком для женщин и мужчин

- Гибкие политики по удаленной работе

- Свобода работников быть самими собой

- Позитивное отношение к неудаче.

"Создатели культуры" — двигатели перемен

Создание инклюзивной культуры не происходит в одночасье и требует всесторонней приверженности множеству факторов. Тех, кто готов взять на себя такое обязательство в отчете называют "создателями культуры" и считают, что они получают щедрое вознаграждение. Такие лидеры возглавляют организации, которые растут в два раза быстрее, чем другие. Их продажи в 2,2 раза выше, а прибыль — в 3,2 раза выше. К сожалению, по данным отчета, только 6% опрошенных лидеров соответствуют этому стандарту.

Интересно, что 45% таких лидеров — это женщины. В тоже время, лидерские позиции пока занимают только 32% женщин. Простое улучшение гендерного баланса в высшем руководстве компании значительно увеличит ее шансы на создание инклюзивной культуры на рабочем месте.

Говорить о корпоративной культуре недостаточно — это только начало пути. Accenture считает, что только одна из десяти компаний обсуждает важность культуры на рабочем месте в своих публичных заявлениях, однако за последние десять лет число таких организаций увеличилось в 30 раз.

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