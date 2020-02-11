Не дать упасть: Уровень самоубийств все еще растет

Центр по контролю и профилактике заболеваний США опубликовал новые данные, в которых говорится о том, что уровень самоубийств в стране увеличился на 1,4% и составил 48344 случая за год. Всего же в мире, по данным ВОЗ, за год совершается примерно 800 тысяч самоубийств и почти в 20 раз больше попыток покончить с жизнью. Причем больше половины трагедий происходят с людьми моложе 45 лет.

"Самоубийство — это государственная проблема здравоохранения, требующая системного подхода к профилактике, который включает исследования, образование, пропаганду и поддержку лиц, пострадавших от самоубийств", — сказал Джилл М. Харкави-Фридман, вице-президент по исследованиям Американского фонда по предотвращению самоубийств. Но кроме действий на государственном уровне, каждый человек может повлиять на уменьшение количества таких трагических случаев.

Поддерживайте близких, даже если они ведут себя так, как будто все хорошо

Не всегда можно вывести на разговор человека, который не хочет или не может рассказать о своей душевной боли. Важно поддерживать безопасную и заботливую среду, в которой человек, думающий о самоубийстве, может делиться своими мыслями и чувствами. И, в тоже время, не отстраняться от такого человека, а быть рядом с ним.

Поймите, что самоубийство не является результатом одной сложной ситуации

Стандартный вопрос, возникающий при обсуждении самоубийства: "Почему?". Ответ обычно связывают с одной проблемой — наиболее явной и наиболее длительной. Однако дорога к самоубийству складывается из множества причин и сопутствующих факторов, которые, при наличии стресса и доступа к смертельным средствам, приводят к трагедии.

Говорите о психическом здоровье и самоубийстве без оценок

Вы не будете говорить с человеком, который живет с серьезным физическим заболеванием, выражая отвращение или негатив. То же самое должно относиться к вопросам психического здоровья. Создайте среду, в которой разговоры о психическом здоровье будут считаться нормой. Это создаст атмосферу поддержки и взаимного содействия.

Помните, что самоубийство — это проблема, которая так или иначе затрагивает всех

Более половины из нас так или иначе сталкивались с самоубийством кого-то в ближнем или дальнем круге общения. Предотвращение самоубийств — это дело каждого. Мы все играем важную роль в этом вопросе, будь то забота о себе или поддержка того, кто испытывает глубокую эмоциональную боль, которая может привести к самоубийству.

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