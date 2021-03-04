Молодежь и карьера: чего хотят будущие лидеры бизнесов

Сегодняшние студенты — это завтрашние лидеры компаний. И те, кто управляет бизнесом сегодня, должны понимать, чего же будущие лидеры хотят на самом деле, как их нанимать и удерживать.

Мировоззрение студентов и недавних выпускников бизнес-школ и университетов часто отличается, от того, как видят мир представители старшего поколения. Что же для них по-настоящему важно?

Цель и участие



Многие нынешние студенты говорят, что хотят работать в компаниях, которые достигают успеха, делая добро. Конечно, они понимают, что бизнес должен приносить прибыль, но хотят, чтобы результат состоял не только из нее, а еще из двух частей — люди и планета. То есть, в их понимании компания может преуспеть, делая добро — улучшать свою прибыль (акционерную стоимость) как следствие создания положительных результатов для других заинтересованных сторон (сотрудников, клиентов, поставщиков, сообществ, в которых они работают) и для общества. Один студент сказал об изменении климата так: "…здесь есть огромные возможности для бизнеса… и огромный рынок для решения этой проблемы… раньше эта тема рассматривалась только с точки зрения добродетели, но теперь мы знаем, что это также может принести деньги".

Наставничество, а не управление



Все мы слышали поговорку о том, что люди уходят не из компаний, а от руководителей. Результаты исследования Gallup показали, что 70% отклонений в вовлеченности команды является следствием исключительно деятельности и личности руководителя. В 2019 году Gallup сообщал о том, что миллениалы (основная масса тех, кто сегодня занимает рабочие места) хотят работать не с начальником, а с наставником, тренером. И ценят они именно такой подход к руководству.

Достойная зарплата



Студенты из малообеспеченных семей чаще других ориентированы на прочное финансовое положение. И в целом необходимость зарабатывать на достойную жизнь не сильно изменилась. Но в наши дни многие молодые преуспевающие люди ищут карьеру, которая будет не только доходной, но также значимой и перспективной. Так что одних денег недостаточно, чтобы нанять и удержать многих сегодняшних новичков. Один из недавних выпускников сказал, что "зарплата всегда будет способом оценить работу и оплатить счета, но цель — это то, что делает усилия действительно стоящими".

Культура здорового труда



"Я хочу, чтобы карьера была настолько крутой, что даже не чувствовать, что я работаю". Вот это действительно достойная цель. Конечно, работа есть работа, и миллениалы это понимают. Но им нужна компания, которая их ценит, инвестирует в их таланты и дает смысл, рост, честную обратную связь и личное развитие. Это не "журавль в небе". Многие компании поступают таким образом, и в результате получают выгоду и конкурентное преимущество.

Истинный баланс работы и жизни



Сегодня мы часто слышим, что у молодых людей нет трудовой этики, как у их родителей, и что они больше сосредоточены на "жизненной" стороне вопроса. На самом деле, это не так. Они много работают, и им не все равно. Просто они основываются на других принципах. Они убеждены в следующем: "Я выполню работу. Я буду работать, когда и где захочу, но добьюсь результата". Для них работа — это вещь, а не место. Как сказал один из студентов, они четко знают, что "мы живем в глобальной экономике с жесткой конкуренцией". Однако жизненная сторона тоже очень важна для них. Как сказал один из выпускников бизнес-школы: "По-настоящему жить, быть счастливыми и чувствовать себя в безопасности интеллектуально и эмоционально — вот то, что мы ищем". Это не слишком большая сложность для компаний.

Опрос бизнес-лидеров, проведенный PwC, показал, что одной из самых серьезных проблем для них является привлечение и удержание молодых сотрудников. Наем и удержание талантливой молодежи обходится дорого. И они представляют собой актив, который просто нельзя игнорировать. Молодежь тяготеет к тем организациям, которые предлагают возможность быть предприимчивыми, добиваться успехов и чувствовать себя хорошо в том месте, где они работают. Эти сотрудники вовлечены и напрямую связаны с успехом в бизнесе.

Чтобы конкурировать и добиваться успеха, компании должны понимать, чего хотят и в чем нуждаются молодые профессионалы, и реагировать на их потребности. Эти идеи становятся мейнстримом. К счастью, университеты и многие компании это осознают, поэтому все движется в правильном направлении.