Мифы и правда о предпринимательстве

Предпринимательство в глазах людей, которые никогда им не занимались, выглядит как захватывающее путешествие со свободным графиком. Почему же тогда большая часть предприятий малого бизнеса закрываются в течение первых пяти лет? Да потому, что успешное управление компанией — тяжелый труд с постоянно возникающими непредвиденными ситуациями, к которым нужно быть готовым начинающим предпринимателям.

Миф 1. Предприниматель — свободный человек.

Многие представляют предпринимателей, сидящими на берегу океана с ноутбуками и удаленно управляющими бизнесом. Однако правда жизни состоит в том, что управление бизнесом делает человека гораздо более зависимым, чем работа по найму. Предприниматели должны усердно работать, убеждать клиентов, поначалу удовлетворять все их требования, убеждать потенциальных сотрудников в том, что они должны принять идею бизнеса, полагаться на партнеров и поставщиков в управлении операциями, а также верить в своих маркетологов и юристов.

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Миф 2. Предприниматели работают меньше.

В фильмах показывают предпринимателей, заключающих успешные контракты один за другим, проводящих массу времени на удачных встречах и дающих интервью. Конечно, существуют бизнесы, которые можно оптимизировать для успешной работы по 15-30 часов в неделю и к этому можно стремиться. Но чаще всего каждый начинающий предприниматель проходит трудный период (иногда годы), работая по 60-80 часов в неделю, а то и больше.

Миф 3. Поддерживать баланс между работой и личной жизнью просто.

Баланс между работой и личной жизнью — часто одна из главных причин, по которой многие начинают собственный бизнес. Не стоять в пробках, начинать рабочий день в удобное время, ходить в спортзал во время перерыва на пару часов, отдыхать, когда хочется… Конечно, предпринимательство предполагает некоторую гибкость, но человек уже работает не за зарплату — он сам обеспечивает свой доход. И его время становится бесценным активом, к которому нужно относиться ответственно. Каждый длинный перерыв и каждый день отдыха могут стать потерянными возможностями.

Миф 4. Успех может прийти мгновенно.

В интернете показывают успешные стартапы, привлекающие сотни миллионов долларов. Но эти стартапы — доля процента от всех историй. Кто знает, может быть основатели этих бизнесов имеют многолетний опыт в отрасли, а может быть это далеко не первый бизнес, который они начинают. Эти картинки многих вводят в заблуждение, скрывая тяжелый труд и огромное количество времени, которое необходимо для создания здорового бизнеса. В каждом "быстром" успехе есть длинная цепочка небольших, но важных действий, которые сделали этот успех возможным.

5. Экспертиза продаст себя сама.

Даже если вы отличный инженер, сантехник, дизайнер или архитектор, создание бизнеса не повлияет волшебным образом на ваши навыки и не приведет массу потенциальных клиентов, которые ждут именно вас. Нишевая экспертиза отличается от понимания семантики ведения бизнеса. Найдите время, чтобы изучить принципы управления бизнесом. Не полагайтесь исключительно на свои специализированные навыки и на представления о том, как могло бы быть.

Есть много причин, по которым бизнес терпит неудачу, но чем лучше вы подготовлены, тем легче вам выжить в первые два года.

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