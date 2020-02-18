Microsoft создала инструмент, отслеживающий "охотников" за детьми в сети

Когда "охотник" ищет в сети потенциальную жертву — ребенка, он не сразу пытается завязать общение на сексуальную тему — сначала происходит процесс "ухаживания". "Охотник" старается подружиться с ребенком и войти к нему в доверие, чтобы позже использовать это в своих преступных целях.

Компания Microsoft создала инструмент под кодовым названием Project Artemis, который анализирует текстовые чаты на наличие признаков "ухаживания" или соблазнения. Согласно сообщению компании, инструмент основан на запатентованной технологии, которую Microsoft начала использовать на своей платформе Xbox несколько лет назад.

Инструмент анализирует текстовые сообщения и присваивает им рейтинг, указывающий на вероятность того, что происходит "охота". Отмеченные подозрительные сообщения поступают модератору, который просматривает их и принимает решение о том, должна ли компания связаться с властями.

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Microsoft пишет в своем блоге, что этот инструмент доступен "любым квалифицированным компаниям, предоставляющим онлайн-услуги с функцией чата" через сайт Thorn (некоммерческая технология, нацеленная на борьбу с сексуальным насилием над детьми).

В публикации не объясняется, что именно делает компанию квалифицированной, но всем, кто заинтересован в приобретении инструмента, рекомендуется связаться с Thorn по адресу antigrooming@thorn.org.

Если хотя бы одна компания воспользуется предложением Microsoft, есть шанс, что Project Artemis может спасти хотя бы нескольких детей от сексуальной эксплуатации. И это само по себе окупило бы усилия 14 месяцев, которые пошли на разработку инструмента.

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