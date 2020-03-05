MeToo в действии: Что означает вердикт по делу Харви Вайнштейна

24 февраля присяжные в уголовном процессе Харви Вайнштейна в Нью-Йорке признали бывшего магната и продюсера СМИ виновным в двух преступлениях на сексуальной почве: изнасиловании и преступном сексуальном акте. Приговор является важной вехой для жертв сексуальных посягательств и домогательств на рабочем месте, поскольку обвинение в значительной степени основывалось на показаниях жертв без судебных или физических доказательств.

Недопустимое, хищническое поведение Вайнштейна и использование его влиятельного положения для принуждения женщин к интимным отношениям — это модель, которую мы слишком часто видим в контексте занятости, модель, которую движение #MeToo начало разрушать.

Защита Вайнштейна основывалась на общем стереотипе, используемом "сексуальными хищниками", особенно теми, кто имеет власть над своими жертвами. Этот стереотип заключается в том, что отношения и половые акты были по обоюдному согласию. В качестве доказательства согласия защита использовала тот факт, что некоторые жертвы продолжали дружеские отношения со своим обидчиком после нападений. Характер обвинений основывался на рассказах жертв о событиях, которые произошли много лет назад и, по сути дела, судебное разбирательство строилось на доверии к словам жертв против слов Вайнштейна. В таких ситуациях присяжные и общественное мнение слишком часто становятся на сторону обидчика. Вынесенный в конце февраля вердикт и волна перемен, запущенная #MeToo, начинают менять ситуацию.

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Это может оказать положительное влияние на контекст сексуальных домогательств на рабочем месте. Поддаваясь посягательствам на рабочих местах, жертвы часто замалчивают информацию об угрозах, направленных в их сторону, поскольку боятся преследований и увольнения. По данным EEOC (Комиссия по равным возможностям в сфере занятости), более 40% женщин подвергаются каким-либо сексуальным домогательствам на рабочем месте. Большая часть этих случаев происходит, когда женщина уже работает в организации, однако бывают ситуации, которые происходят еще на этапе собеседований или попыток женщины начать карьеру в какой-либо сфере. Так это было в случае с Вайнштейном — он вынуждал женщин подчиняться его притязаниям, чтобы иметь возможность попасть в кинобизнес.

Судьи и присяжные задались вопросом, почему женщины после нападения продолжали поддерживать близкие, дружеские отношения со своим обидчиком. Оказывается, это распространенная проблема при сексуальных домогательствах на рабочем месте, особенно когда преследователь — руководитель жертвы или сотрудник, имеющий власть в организации. Как писала судья Рут Гинзбург: "Подвергаясь притеснениям коллеги, можно уйти из ситуации или жестко поставить его на место. Притязаний руководителя избежать не так легко… скорее всего, оно будет продолжаться постоянно и нанесет ощутимый вред подчиненному".

Обвинительный приговор Вайнштейну свидетельствует о том, что #MeToo повысил осведомленность широкой общественности о реалиях сексуальных домогательств и насилия. Более 90 женщин набрались смелости и обвинили своего обидчика, не побоявшись возможных насмешек и осуждения общественности. Они сделали попытку добиться справедливости и победили.

Факт вынесения обвинительного приговора Вайнштейну свидетельствует о позитивном сдвиге, побуждающем жертв домогательств и насилия бороться за прекращение нежелательных сексуальных контактов на рабочем месте. Будем надеяться, что этот приговор начнет менять и отношение общественности к жертвам насилия — их словам будут верить, что приведет к большим системным изменениям.

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