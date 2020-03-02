Грубо и шокирующе: Больше половины женщин уже столкнулись с "кибер-вспышками"

"Я просто пришла в шок... Это было дискомфортно, грубо и просто неприятно", — такой была реакция одной студентки, когда на ее телефон пришло изображение интимного места какого-то мужчины. Она рассказала об этом в телефонном интервью фонду Thomson Reuters, добавив, что по ее ощущениям, человек, отправивший ей фотографию, был где-то поблизости и наблюдал за ее реакцией.

Подобные AirDrop изображения рассылаются все чаще и многие женщины становятся жертвами "кибер-вспышки" (cyber-flashing — вид сексуального домогательства с использованием технологий). В настоящее время ответственность за подобные преступления никак не регулируется нормативными документами, а тысячи женщин остаются незащищенными от этого харассмента. Например, согласно опросу YouGov в 2017 году, более 40% женщин поколения миллениалов в Великобритании и более 50% в США получили непрошеные фотографии интимных частей тела мужчин.

Несмотря на такое распространение проблемы, только несколько мест в мире приняли специальные законодательные акты. В этот список входят Сингапур, Шотландия и штат Техас в США. В большинстве же стран действуют законы, которые лишь частично охватывают этот вид домогательств, сообщает фонд Thomson Reuters.

Профессор права британского Даремского университета Клэр МакГлинн убеждена, что во всем мире необходимо срочно провести правовую реформу по этой проблеме, чтобы преступникам было четко понятно, какое наказание влечет их преступление.

"Действующие законы не успевают за тем, как совершенствующиеся технологии дают новые инструменты для сексуальных домогательств и надругательств — старые преступления совершаются новыми способами", — сказала Ники Кандирикирира, директор программ группы по защите прав женщин Equality Now.

Возможность анонимно отправлять сообщения с цифровых устройств создает у мужчин впечатление, что им все может сойти с рук. "Возможность преднамеренно показать свои гениталии незнакомцу с помощью цифровых средств значительно снижает риск быть пойманным", — сказала Ники.

Исследование, опубликованное в прошлом году Орхусским университетом Дании, показало, что женщины считают подобные изображения навязчивыми и не воспринимают как попытки флирта. В тоже время, как выяснилось в исследовании, мужчины, которые рассылают подобные фото, склонны рассматривать их как средство для хвастовства, получения восхищения, знакомства и даже получения взамен фото обнаженного женского тела.

В феврале Twitter запустил новый плагин Safe DM ("Безопасные личные сообщения"), предназначенный для блокировки и удаления нежелательных графических изображений из личных сообщений. Одна из авторов плагина Келси Бресслер решила разработать его после того, прислали нежелательное личное сообщение.

Профессор МакГлинн говорит, что сегодня все больше женщин стали осознавать проблему "кибер-вспышки" и начали больше об этом говорить (ранее большинство просто удаляли изображение и ничего никому не рассказывали). "Очень важно повышать осведомленность об этой проблеме, особенно среди молодых женщин. Они должны понимать, что это неправильно и им не нужно мириться с подобными домогательствами", — сказала она.

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