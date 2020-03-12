Локус контроля: Кто отвечает за ваш успех и счастье?

Каждый из нас рассматривает жизнь как нечто, что мы можем контролировать, или как то, что контролирует нас. Свойство личности приписывать свои успехи или неудачи только внутренним либо только внешним факторам называется локусом контроля. Он определяет, кого вы считаете ответственным за свои успехи и неудачи: себя или других людей.

Внешний локус

Когда вы чувствуете, что кто-то или что-то еще контролирует ваше существование и вещи, которые происходят с вами, у вас появляется внешний локус контроля. Люди с внешним локусом чаще чувствуют себя беспомощными и бессильными — им может быть свойственен менталитет или поведение жертвы. Поскольку они ориентированы во вне, за свои неудачи они обвиняют других людей или ситуации, а не собственные действия.

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Например, внешне ориентированный человек может обвинить внутреннюю политику компании в том, что он не получил повышение, хотя на самом деле ему просто не удалось убедительно обосновать свою ценность для бизнеса. Тоже самое происходит и с успехами — свои достижения такие люди объясняют удачей, а не собственными усилиями.

Также люди с внешним локусом контроля часто полагаются на дополнительную проверку. Поскольку они не верят в себя, то ищут одобрения других. Например, стремятся как можно быстрее ответить на сообщение руководителя или считают "лайки" под своими фото в соцсетях.

При этом они дают другим людям и внешним ситуациям контроль над своим эмоциональным состоянием и самооценкой, и, соответственно, над собой. По сути, они передают свою личность и ценность в руки других, и всегда считают мнение других людей более важным, чем их собственное.

Внутренний локус

Люди с внутренним локусом контроля берут ответственность и за успехи, и за неудачи на себя. Они считают, что их выбор и поведение влияет на результаты во всех аспектах жизни. Например, при попытке получить повышение по службе человек с внутренним локусом контроля признается самому себе, что ему необходимо увеличить свое влияние в компании, стать более заметным и подготовить список достижений. Они скажут: "Если я получу это повышение, это будет результат приложенных мной усилий".

Люди с внутренним локусом контроля считают себя ответственными за все изменения в своей жизни. Исследования показывают, что такие люди более успешны как в личной, так и в профессиональной жизни, они обладают более крепким здоровьем, у них лучше складываются отношения и развивается карьера. Они становятся лучшими лидерами и справляются с изменениями более эффективно, чем те, кто обладает внешним локусом контроля.

Люди с внутренним локусом контроля принимают ответственность за свои действия. Им не нужны оправдания, они не боятся быть открытыми и честными, они прямо заявляют о своих приоритетах и не особо беспокоятся о том, что о них подумают другие люди.

Определить свой локус

Чтобы сместить свой локус, сначала нужно понять, где вы находитесь на спектре внутреннего и внешнего контроля. Психолог Джулиан Роттер разработал анкету "Локус контроля" в 1966 году. Низкий балл указывает на сильный внешний локус, а высокий балл — на сильный внутренний локус контроля.

Возле каждого пункта ниже поставьте отметку "+" или "-". Здесь нет правильных или неправильных ответов — отвечайте так, как считаете правильным для себя.

1. Продвижение по службе зависит от стечения обстоятельств, а не от усилий человека.

2. Многие семьи распадаются потому, что люди не умеют идти на компромиссы.

3. Болезнь — дело случая.

4. Люди становятся одинокими, потому что не стремятся общаться с окружающими.

5. Реализация моих желаний — результат везения.

6. Завоевывать симпатии людей бессмысленно.

7. Родители и уровень дохода оказывают не меньшее влияние на семейное счастье, чем отношения мужа и жены.

8. От меня мало что зависит.

9. Если руководители контролируют каждый шаг подчиненных, работа идет эффективнее.

10. Оценки в школе не зависят от усилий ученика, а зависят от отношения и настроения учителя.

11. Я верю в достижение своих целей.

12. Мои усилия принесли результаты, хотя другие могут считать, что мне просто повезло.

13. Сохранение здоровья зависит не от врачей и лекарств, а от правильного образа жизни.

14. Семью не получится сохранить даже при большом желании, если люди не подходят друг другу.

15. То хорошее, что я делаю в жизни, обычно бывает по достоинству оценено другими.

16. Дети вырастают такими, какими их воспитывают родители.

17. Я не надеюсь на случай или судьбу.

18. Я не стараюсь планировать свою жизнь далеко вперед, потому что многое зависит не от меня, а от того, как сложатся обстоятельства.

19. В школе я получал оценки за свои усилия в подготовке к уроку и знания.

20. В семейных конфликтах я часто чувствую себя виноватым, даже если это не так.

21. Жизнь большинства людей зависит от стечения обстоятельств.

22. Я предпочитаю работать с руководителем, который дает возможность сотрудникам самостоятельно принимать решения по своим задачам.

23. Мои болезни — это не следствие моего образа жизни.

24. Добиться успеха людям мешает неудачное стечение обстоятельств.

25. Плохое управление — это ответственность людей, которые работают в компании.

26. Я часто чувствую, что ничего не могу изменить в сложившихся отношениях в семье.

27. Если я очень захочу, то могу расположить к себе почти любого человека.

28. На подрастающее поколение влияет так много разных обстоятельств, что усилия родителей по их воспитанию часто оказываются бесполезными.

29. Все, что со мной происходит — следствие моего выбора.

30. Иногда трудно понять решения и действия руководителей.

31. Человек, который не смог добиться успехов в работе, скорее всего просто не проявил достаточно усилий.

32. Чаще всего я могу добиться от членов моей семьи того, чего хочу.

33. Во всех моих неприятностях виноваты другие.

34. Ребенка всегда можно уберечь от простуды, если за ним следить и правильно его одевать.

35. В сложных обстоятельствах я предпочитаю подождать, пока проблемы не решатся сами собой.

36. Успех является результатом упорной работы и мало зависит от случая или везения.

37. Я чувствую, что от меня больше, чем от кого бы то ни было, зависит счастье моей семьи.

38. Мне всегда было трудно понять, почему я нравлюсь одним людям и не нравлюсь другим.

39. Я всегда предпочитаю принимать решение и действовать самостоятельно, не надеясь на помощь других людей и не полагаясь на судьбу.

40. К сожалению, заслуги человека часто остаются непризнанными, несмотря на все его старания.

41. В семейной жизни бывают такие ситуации, которые невозможно разрешить даже при самом сильном желании.

42. Способные люди, не сумевшие реализовать свои возможности, должны винить в этом только себя.

43. Многие мои успехи стали возможными только благодаря помощи других людей.

44. Большинство неудач в моей жизни произошло от моего незнания или лени и мало зависело от везения или невезения.

После того, как вы ответили на вопросы, подсчитайте свой результат — за каждый соответствующий ответ добавляйте себе один балл:

"+" 2, 4, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 19, 20, 22, 25, 27, 29, 30, 32, 34, 36, 37, 39, 42, 44;

"-" 1, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 14, 18, 21, 23, 24, 26, 28, 31, 33, 35, 38, 40, 41, 43.

0 — 11 Внешний локус контроля

12 — 32 Смешанный локус контроля

33 — 44 Внутренний локус контроля

Внешний локус: вы уверены в том, что события находятся вне вашего контроля. Другими словами, вы не чувствуете, что есть большая связь между вашим поведением и вашими результатами. Чаще всего вы не берете на себя ответственность ни за свои неудачи, ни за свои успехи. Вы склонны полагать, что успех и неудача — это, прежде всего, вопрос везения, случайности или других людей и событий.

Смешанный локус: этот тип характерен для большинства людей. Локус меняется в зависимости от того, насколько сложной или простой, приятной или неприятной кажется человеку ситуация. То есть человек в одних обстоятельствах может проявлять качества внешнего локуса, а в других — внутреннего.

Внутренний локус: вы твердо уверены в своей способности влиять на собственные результаты. Чаще всего вы не связываете свои успехи и неудачи с факторами везения или случайности. Вместо этого вы чувствуете, что можете влиять на ход событий в своей жизни.

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