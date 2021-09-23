Как амбиции "шутят" над нашим сознанием

Для многих амбиции — это стремление к тому, чего вы хотите. Проблема в том, что амбиции и некоторые сопутствующие им установки могут на самом деле мешать вам получить то, к чему вы стремитесь.

Вы идете к тому, чего хотите, но уверены, что все должны делать сами.

Типичные предприниматели, особенно начинающие, хотят, чтобы все делалось правильно. И чаще всего они уверены, что лучше и быстрее сделают все сами, чем будут тратить время на объяснение задачи кому-то другому. Они это делают. Получают желаемый результат. Но… Развития особого не происходит.

Если все делать самому, время будет уходить только на текущие задачи, и его совершенно не останется на масштабирование бизнеса, а тем более на инновации. Таким образом вы ограничиваете собственные возможности.

Вы стремитесь к тому, чего хотите, но не замечаете происходящего сейчас.

Если вы слишком сконцентрированы на том, к чему стремитесь, можете ли вы увидеть возможности, находящиеся прямо перед вашими глазами? Вы становитесь узником слепого честолюбия. Возможно, вы даже добьетесь своей цели, но, оглянувшись, вы поймете, что не получали удовольствия от пути и вообще мало что можете вспомнить, кроме многочасовой работы. Вы достигли места назначения, но амбиции заблокировали ваше сознание.

Вы идете к тому, чего хотите, но не получаете настоящего результата.

Амбиции могут заставить вас принять позицию "притворяйся, пока не добьешься успеха". Но какую цену вы за это заплатите? Возможно, вы заплатите за это потерей человека, которым являетесь на самом деле. Автор бестселлеров Wall Street Journal Лесли Эм в своей книге Swagger говорит: "Чтобы амбиции были законными, они никогда не должны происходить за счет вашей аутентичности. Это слишком большой компромисс. Быть совершенным — это не путь к достижению цели. Будьте человеком".

Между амбициями и агрессивностью может быть тонкая грань. Отношение людей к вам и ваша искренность сейчас важнее, чем когда-либо. Убедитесь в том, что ваши амбиции не мешают вам проявлять свои лучшие стороны.

Читайте также: 3 вопроса для проверки самооценки

Вы стремитесь к тому, чего хотите, но чувствуете, что находитесь в бесконечной гонке.

Причиной чрезмерных амбиций может быть как уверенность, так и неуверенность. Некоторые постоянно толкают себя вперед, потому что только так могут справиться со своей невысокой самооценкой. Такая ситуация выглядит, как езда на машине с включенным ручным тормозом. Вы изо всех сил стараетесь и идете к тому, чего хотите, но неуверенность внутри вас постоянно сдерживает движение. Лучший способ "отключить тормоз" — перестать слишком цепляться за свою цель, делать то, что вы можете, и посмотреть, что к вам приходит органично.

Вы идете к тому, чего хотите, но чувствуете, что весь груз мира лежит на ваших плечах.

Независимо от того, насколько вы амбициозны и насколько грандиозна ваша цель, если ваши амбиции заставляют вас чувствовать, что все зависит только от вас, ваш успех будет ограничен тем, что вы можете унести. Поделитесь своими амбициями с окружающими, и вы получите поддержку, которая возьмет на себя часть нагрузки. Скорее всего, это даст вам то, к чему вы стремились. А может быть, даже больше, чем вы когда-либо думали.