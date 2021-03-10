Из грязи в князи: истории успеха, которые начинались провалами

Генри Форд однажды сказал: "Неудача — это только возможность более разумно начать все заново". Успех — не линейный процесс.

Если посмотреть на историю развития Amazon за последние двадцать лет, можно увидеть большие подъемы и серьезные спады этого мирового гиганты. Бывали месяцы, когда стоимость акций падала настолько, что казалось — компания не выживет. Но за этими спадами неизбежно следовали огромные прибыли, превышавшие убытки в 2-3 раза. Это те неудачи, которые необходимо научиться принимать — именно они дают огромные возможности для будущего роста.

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У любой компании и у каждого известного сейчас человека найдется не одна история провала. Все они с чем-то когда-то боролись. Но благодаря сочетанию веры в себя и решимости они смогли забыть о борьбе, проанализировать, что они сделали неправильно, и понять, как изменить подходы к своему развитию, чтобы в следующий раз действовать безупречно.

Большинство людей не понимают, что неудача — это ступенька к успеху. Именно через свои неудачи мы узнаем нашу способность к росту в жизни, любви, целях и счастье. Люди, которые сегодня известны во всем мире, научились справляться с неудачами и постепенно достигли успеха — просто потому, что не сдались однажды.

Стивен Спилберг



Стивену Спилбергу несколько раз отказывали в приеме в кинематографическую школу. Если бы он опустил руки, мы бы никогда не увидели фильмы, которые уже стали классикой: "Челюсти", "Индиана Джонс", "Парк Юрского периода" и многие другие.

Крис Пратт



Актер Крис Пратт в 19 лет был бездомным и жил в фургоне на Гавайях. Когда он первый раз попал на большой экран, за роль ему заплатили $700. Через 20 лет напряженной работы гонорар Пратта в фильме "Мир Юрского период 2" составил $ 10 млн.

Сильвестр Сталлоне



Звезда Рокки и писатель, Сильвестр Сталлоне когда-то был настолько беден, что ему пришлось продать свою собаку за $40, чтобы купить еду. Получив две номинации на "Оскар" за сценарий и роль в "Рокки", он смог выкупить собаку у нового владельца за $15 000!

Опра Уинфри



Вероятно, история успеха Опры — одна из самых известных. Ведущая родилась в Миссисипи в очень бедной семье. Ее воспитывала одна мама, жившая на пособие. В детстве Опра подвергалась физическому, психологическому и сексуальному насилию.

Не многие знают о ней то, что она сбежала из дома и забеременела, когда ей было всего 14 лет. Вскоре после рождения ребенок умер. Но несмотря на такие огромные трудности, Опра Уинфри стала одной из самых успешных женщин нашего времени.

Джим Керри



Джим Керри — звезда самых успешных комедийных фильмов всех времен. Вырос Джим в очень бедной семье. Когда он был подростком, члены его семьи работали дворниками в школе, чтобы хоть как-то оплачивать счета. Его первое выступление в стендапе зрители освистали. Но вскоре после этого он добился успеха в телевизионном комедийном сериале In Living Color, и в этом же году стал звездой фильмов "Тупой и еще тупее", "Маска" и "Эйс Вентура".

Дж. К. Роулинг



Прежде чем написать одну из самых успешных книжных серий в современной истории, Джоан Роулинг была банкротом, жила на пособие и сама содержала ребенка. Ей потребовалось семь лет, чтобы написать первый роман о Гарри Поттере, но двенадцать крупных издательств отвергли книгу. Эти неудачи не помешали Джоан стать одной из самых успешных писательниц нашего времени.

Кэти Перри



Путь Кэти Перри был полон неудач. Ее первый звукозаписывающий лейбл обанкротился после того, как было продано всего 200 копий ее первого альбома был продан всего двести копий. Потом было еще два провала с лейблами и 10 лет тяжелой работы, прежде чем она в 2008 году, наконец, взорвала хит-парады своим хитом I Kissed A Girl.

Томас Эдисон



Томас Эдисон — самый известный изобретатель (фонографа, кинокамеры, щелочных аккумуляторов и т. д.) и, пожалуй, самый известный неудачник. Пожалуй, все знают, что ему понадобилось более 10000 попыток, чтобы изобрести коммерчески жизнеспособную электрическую лампочку. Эдисон был мастером проб и ошибок. Он не боялся сделать сотни или даже тысячи ошибок, прежде чем что-то получить. Он говорил: "Наша самая большая слабость заключается в том, что мы сдаемся. Самый верный способ добиться успеха — это попробовать еще раз".

Генри Форд



История успеха Генри Форда также хорошо известна. Все знают, что Генри Форд — создатель конвейерного автомобиля. Именно его Ford Model T стала массовым авто американцев. Но, возможно, вы не знаете, что его первая компания обанкротилась. Собственно, как и вторая.

Джеймс Дайсон



Еще один изобретатель, возможно, менее известный чем Томас Эдисон. Джеймс Дайсон разработал более 5000 неудачных прототипов, прежде чем создал бренд безмешковых пылесосов. Мало того, в свои прототипы он вложил все сбережения за 15 лет. К счастью, ему удалось создать то, к чему он стремился и теперь Forbes оценивает чистую стоимость Джеймса Дайсона более чем в $6 млрд.

Стивен Кинг



До того, как Стивен Кинг стал известен как величайший из ныне живущих писателей, написавший более 60 романов, многие из которых были адаптированы для кино и телевидения, его произведения отвергали бесконечное количество раз.

В своих мемуарах "О писательстве" Кинг описывает, как он обычно вешал на стену свои письма с отказом и получал от них новую порцию вдохновения. Его первый роман "Кэрри" был отвергнут 30 раз. Как раз когда он собирался сдаться и перейти к следующему проекту, его жена нашла рукопись в мусорном ведре и попросила его попробовать еще раз. Все мы знаем, что произошло после этого.

Винсент Ван Гог



История успеха Винсента Ван Гога, возможно, не так известна, как другие, но она все же вдохновляет. Ван Гог не был успешен при жизни. Из 900 его картин ему удалось продать всего одну.

Вера в себя и упорная работа — то, что делает успешных людей успешными. Когда вы сталкиваетесь с жизненными неудачами, не думайте, что они фатальны — смотрите на них, как на возможность сделать выводы, изменить себя в лучшую сторону и найти более подходящие пути для развития.