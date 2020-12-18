Вечный жалобщик: что делать с коллегой, который постоянно жалуется

В каждом офисе есть человек, который считает своим долгом привлекать к себе внимание по любому поводу. Когда что-то идет не так, он сделает все, чтобы вы перестали заниматься своими задачами и слушали только его.

Нам всем иногда хочется пожаловаться, но когда это превращается в постоянную монотонную жалобу, пострадать может вся команда. Негативные эмоции имеют свойство быть заразными. Как же себя вести с такими людьми, чтобы обезопасить себя от влияния их негатива?

Поймите, в чем причина жалоб

Прежде чем отталкивать жалобщика, постарайтесь понять причину его состояния. Грегори Толл, фасилитатор с более чем 15-летним опытом работы с персоналом, говорит, что жалобщиков на работе можно разделить на три группы:

1. Люди, которые просто ищут того, кто их выслушает. Они хотят быть услышанными.

2. Люди, которые не понимают, что им делать и как решить проблему.

3. Люди, которые хотят, чтобы им помогли подать официальную жалобу.

Узнайте сначала, почему коллега решил вам пожаловаться, и только потом принимайте решение о своих дальнейших действиях.

Выскажите свое отношение к постоянным жалобам

Если вы находитесь в дружеских отношениях с жалобщиком, прямо скажите ему о том, что вам не нравится постоянно выслушивать его нытье. Но при этом подумайте, какую роль вы играете в жизни этого человека и почему он приходит с жалобами именно к вам.

Вы гордитесь тем, что к вам обращаются с жалобами? Если да, это может быть признаком "трудомученика" — распространенной проблемы, при которой люди тратят сверхусилия на помощь коллегам, только для того, чтобы чувствовать себя ценными. Обратите внимание на свои поступки и слова — не слишком ли часто вы позволяете другим пользоваться своей добротой?

Если хотите сменить тему, делайте это тактично

Если ваши отношения с коллегой-жалобщиком нельзя назвать приятельскими, остановите его жалобу в самом начале, сказав: "Я слышу тебя и понимаю твое возмущение. Но сейчас мне нужно срочно закончить проект / ехать на встречу / идти на совещание и я не могу уделить тебе время".

Если вы хотите помочь, узнайте причину

Для некоторых ваших коллег жалоба — это часть творческого процесса. Некоторым это помогает сбрасывать эмоции и делать то, что им кажется по-настоящему сложным. Если в вашем коллективе есть такие люди, подумайте, может быть есть смысл выделить специальное время в начале совещаний, в течение которого они смогут высказывать свои жалобы и возражения. Цель такого общения — проговорить проблему (а не решить ее), а затем перейти к более продуктивному разговору.

В некоторых случаях люди жалуются не для того, чтобы высказаться, а для того, чтобы получить совет о подаче официальных жалоб, связанных с неравенством в оплате труда, токсичными коллегами или руководителем, гендерной дискриминацией. Если ваша цель — помочь коллеге с жалобой, задавайте ему вопросы, чтобы понять источник проблемы и дать полезную обратную связь.