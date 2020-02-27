Отложенное удовлетворение: как справиться с импульсивными желаниями

"Как хочется съесть этот кусочек торта!", "О, появилась новая модель смартфона. Хочу!", "Мне надо срочно уехать к морю!"… Импульсивные желания у нас возникают ежедневно. Одни — совсем безобидные и легко реализуемые, удовлетворение других требует гораздо больше ресурсов. Но большинство и тех, и других часто ведет к неблагоприятным последствиям в будущем.

Эксперты говорят, что справиться с внезапно появляющимися желаниями можно, только если отложить их реализацию. Отложенное удовлетворение означает, что вы говорите "нет" тому, что хотите в данный момент, в обмен на большую выгоду или вознаграждение позже. Применение такого подхода может сделать вас более организованным и продуктивным.

Исследования показывают, что люди, практикующие отложенное удовлетворение, получают всевозможные преимущества. В 1960-х годах Стэнфордский психолог Уолтер Мишель провел эксперимент. Он положил зефир перед детьми в возрасте от 3 до 5 лет и вышел из комнаты. Дети могли съесть десерт в любой момент, но те, кто дождется возвращения исследователя, получит еще больше сладостей.

Что показали результаты эксперимента? Дети, которые смогли продержаться довольно долго, в дальнейшей жизни получали более высокие оценки в школе, имели больше шансов поступить в колледж, обладали большей уверенностью в себе и реже сталкивались с проблемами с наркотиками.

Но сила отложенного удовлетворения работает не только с детьми, но и со взрослыми. В личной и профессиональной жизни такая стратегия приносит большие выгоды. Как это проявляется в реальной жизни?

1. Формирование целей

Вы не сможете отложить реализацию желания, если не будете знать, зачем вы это делаете:

Личные цели. Вы всегда хотели пробежать марафон? Для этого нужно тренироваться. Конечно, гораздо соблазнительнее лечь на диван и посмотреть любимый сериал. Но отложенное удовлетворение заставляет вас зашнуровать кроссовки и выйти на улицу.

Финансовые цели. Почти 90% миллениалов говорят, что они хотели бы иметь свой дом, но две трети из них должны будут потратить 20 лет, чтобы накопить нужную сумму. Вы можете тратить деньги на путешествия или обеды в ресторанах, а можете откладывать небольшие суммы каждый месяц.

Профессиональные цели. Ни один работодатель не даст вам работу вашей мечты просто потому, что вы этого хотите. Вы должны для этого что-то сделать. Четыре года обучения в вузе, развивающие тренинги и семинары, занятия в свободное время — все это примеры отложенного удовлетворения.

Социальные цели. Дружба не возникает за одну минуту. Если вы хотите, чтобы у вас было больше друзей или чтобы отношения с ними были более глубокими, вам нужно потрудиться над этим. Отложенное удовлетворение в данном случае может выглядеть как обед с другом (когда у вас есть другие желания), разговор о его интересах или безвозмездная помощь в интересующем его деле.

Эмоциональные цели. Когда вы злитесь на кого-то из членов семьи, у вас возникает желание повысить голос или ответить грубо. Но вы этого не делаете. Это тоже отложенное удовлетворение. Вы любите этого человека и проявляете по отношению к нему терпение.

Духовные цели. На важные жизненные вопросы можно ответить только с помощью саморефлексии и саморазвития. Глубоко копаться в себе или читать развивающие душу тексты может быть не очень комфортно. Но вы делаете это, поскольку знаете, что станете счастливее, когда разберетесь в себе и сформируете свои личные ценности.

2. Использование дерева решений

Лучшие решения принимаются тогда, когда вы можете проанализировать всю цепочку. Один из самых лучших инструментов для этого — дерево решение, которое позволяет визуализировать последствия каждого выбора.

Например, у вас сломалась машина и возник вопрос, стоит ли ремонтировать старую или лучше купить новую? Составьте дерево решений, начиная со стоимости: Можете ли вы внести первоначальный взнос, не взяв кредит? Если нет, вы можете отказаться от покупки нового автомобиля. Другой вопрос: Стоит ли искать временное решение ситуации со старой машиной (например, еженедельно подливать масло) или лучше заменить нужную деталь двигателя? Отложенное удовлетворение поможет вам принять правильное решение.

3. Минимизация искушений

Отложенное удовлетворение особенно важно во время работы. Конечно, гораздо интереснее и легче листать ленту в социальных сетях, а не общаться с клиентами. Но вы же не можете тратить на соцсети весь рабочий день. Блокируйте приложения или установите временные ограничения на период рабочего дня. Так вы повысите свою продуктивность и сможете получить больше удовольствия от вечернего общения в сети.

4. Партнерство

Вместе с партнером (мужем, женой, другом, коллегой, родственником) установите правила, регулирующие моменты удовлетворения импульсивных желаний. Например, если вы склонны снижать стрессовое состояние с помощью шоппинга, договоритесь, в каких случаях вы можете совершать покупки и какие суммы тратить на это. Также согласуйте последствия нарушения договоренностей и ответственности каждого.

5. Награда за выполнение

Отложенное удовлетворение — это выгода, которую вы получаете, выполняя сложные задачи. Придумайте для себя вознаграждения, которые будут помогать вам справляться с этой тяжелой работой. Например, вы можете посмотреть любимый фильм, сходить в кафе, вздремнуть, поиграть в онлайн-игру, встретиться с друзьями и т.п.

Помните, что борьба с импульсивными желаниями не должна мешать вам заботиться о себе. Если вы будете вознаграждать себя небольшими бонусами, вам будет гораздо легче контролировать соблазны, удовлетворение которых может навредить вашей жизни в будущем.

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