На нуле: Как справиться с эмоциональным истощением

"У меня сегодня просто нет сил", — часто эта фраза совершенно не означает упадок физических, так человек говорит о том, что он эмоционально истощен. Подобное состояние может быть вызвано ситуациями на работе и в личной жизни. Иногда термин "эмоциональное истощение" используется для описания состояния "выгорания" и ощущения тотальной нехватки энергии для совершения даже самых простых действий.

Основные признаки эмоционального истощения: ощущение "застревания", отсутствие мотивации к чему бы то ни было, раздражительность, постоянная усталость и плохой сон. Хорошая новость в том, что от всех этих неприятностей можно избавиться.

Чувство "застревания"

Вы чувствуете, что застряли в какой-то ситуации и просто не можете найти сил, чтобы из нее выбраться? Вы не видите ни одного варианта выхода и думаете, что изменить ничего нельзя?

Следствием таких состояний может быть депрессия, гнев и раздражительность, проявляющиеся через физические недомогания — головные боли, усталость, боли в мышцах, недостаток сна и плохой аппетит.

Один из способов преодолеть это состояние — обратиться за помощью к другу или терапевту. Иногда мы чувствуем себя застрявшими не потому, что так есть на самом деле, а потому что просто не можем посмотреть на ситуацию с другой точки зрения. Другому человеку легче увидеть со стороны то, что происходит с вами. Он может проанализировать ситуацию непредвзято и подсказать альтернативные решения.

Отсутствие мотивации работать и достигать цели

Порой бывает, что начатое с удовольствием дело, перестает приносить удовлетворение и у нас просто не хватает эмоциональных и энергетических сил для его завершения. Как следствие может появиться усталость, вялость, постоянная сонливость, отсутствие аппетита, апатия к вещам, которые раньше приносили радость.

Первое, что нужно сделать в этой ситуации — понять, что является причиной нехватки сил. Возможно, потому что вы слишком перегружаете списки дел и вам нужно пересмотреть расстановку приоритетов, делая акцент на самые важные задачи.

А, может быть, вы попали в ловушку "People Pleaser" и посвящаете слишком много сил и времени, делая что-то для окружающих и забывая о себе и своих потребностях.

Проанализируйте то, на что вы тратите свое время, проведите оценку и определите, что важно именно для вас, а не для кого-то другого.

Раздражительность

Находясь в состоянии "выгорания", мы отчаянно пытаемся сохранить хладнокровие и не допустить развала планов. Это еще больше утомляет, истощает и просто расстраивает нас. Такое состояние чревато внезапными вспышками гнева, которые могут возникнуть на "ровном месте" и быть направлены на любого человека или ситуацию.

Один из мощных способов справиться с гневом и раздражительностью — это дыхание. Когда мы злимся и расстраиваемся, наше дыхание и сердцебиение учащаются, и все это приводит к активации реакции "бей или беги". Спокойное и глубокое дыхание успокаивает инстинкты и снижает градус раздражения.

Постоянная усталость и плохой сон

Можно подумать, что из-за эмоционального истощения человек будет все время спать. На самом деле, все наоборот — его будет мучить бессонница. Обдумывание незавершенных за день дел, анализ сказанных слов, мысленное планирование очередного проекта, переживания по поводу разговора с близким человеком… Подобные мысли могут помешать заснуть любому человеку, даже тому, кто эмоционально наполнен. Что уж говорить о человеке с нулевой энергией. Отсюда и постоянная усталость.

Один из способов облегчить эти симптомы — создать ритуалы отхода ко сну. За несколько часов до сна прекращайте использовать любые гаджеты и думать о работе. Запишите то, что вам нужно будет сделать с самого утра… и забудьте об этом до начала следующего дня. Используйте эфирные успокаивающие масла, такие как лавандовое, эвкалиптовое или мятное. Они помогут быстрее расслабиться и заснуть.

Эмоциональное истощение — это побочный продукт стрессов, происходящих в нашей повседневной жизни. Чтобы не доводить себя до этого состояния, нужно разобраться в том, чему вы уделяете свое время, как вы расставляете приоритеты и как вы заботитесь о своем благополучии.

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