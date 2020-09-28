Не зацикливаться: 11 практик, которые помогают справиться с неудачами

Вы когда-нибудь проливали кофе на белую рубашку перед важным собеседованием? А может быть опаздывали на поезд, отправляясь в первую в жизни командировку? Или теряли флешку с презентацией для ключевого клиента?

Поверьте, вы не одиноки — все мы периодически оказываемся в подобных ситуациях. Но это не значит, что нужно впадать в панику. Предлагаем 11 несложных практик, которые помогут справиться с повседневными неудачами.

1. Сделайте шаг назад и оцените ситуацию.

Задайте себе несколько вопросов:

- В чем проблема?

- Вы единственный человек в мире, который сегодня столкнулся с этой проблемой?

- Как эта проблема выглядит на индивидуальном уровне? На национальном уровне? В глобальном масштабе?

- Что самое худшее, что может случиться с вами в результате этого?

- Как это повлияет на вашу жизнь в следующем году? Через 5 лет? Через 10 лет?

Это упражнение поможет абстрагироваться от ситуации, снять с себя груз вины и посмотреть на проблему с разных точек зрения, чтобы найти самый лучший подход к ее решению. Ежедневные проблемы поначалу кажутся нам гигантскими, но большинство из них никак не сказываются на нашей дальнейшей жизни.

2. Если нужно, выпустите пар, но не слишком увлекайтесь.

Если вы очень расстроены и вам нужно выпустить пар, сделайте это. Поговорите с другом, пожалуйтесь, покричите, если вам от этого станет легче. Только не слишком увлекайтесь. Выплеск эмоций облегчит ваше состояние, но не окажет воздействия на решение вопроса. "Повзрывайтесь" минут 15-20, а затем двигайтесь дальше.

3. Осознайте, что в мире много людей, которые сталкиваются с тем же.

Даже если ситуация вас очень расстраивает, вы не одиноки. Помните, что сегодня в мире живет почти 8 млрд человек, и есть большая вероятность, что другие люди сталкивались с тем же самым раньше. Осознание того, что дело не только в вас, помогает вам избавиться от зацикленности на себе.

4. Прорабатывайте свои мысли и эмоции.

Для этого можно воспользоваться четырьмя методами:

Ведение дневника. Напишите о своей проблеме в личный дневник или блог. Текст не обязательно должен быть выверенным и структурным. Это может быть набор мыслей, описание эмоций и выплеск гнева. Написали — порвите или сотрите.

Аудиозаписи. Проговаривайте вслух свои мысли и чувства, и записывайте их на диктофон, телефон или в компьютер (бесплатное приложение Audacity позволяет делать записи и редактировать аудио). Вы даже можете использовать для этого свою голосовую почту. Проговаривание вслух помогает осознать свои эмоции. После того, как запишете, включите и послушайте то, что вы говорили. Это может быть весьма полезной информацией.

Медитация. В простейшей форме медитация — это просто сидеть / лежать неподвижно и наблюдать за своей реальностью такой, какая она есть, включая свои мысли и эмоции. Некоторые думают, что медитация связана с каким-то сложнейшим процессом, но это не так.

Поговорите с кем-нибудь. Разговор с человеком, которому вы доверяете, может помочь решить проблему. Кроме того, вы услышите альтернативную точку зрения и сможете посмотреть на ситуацию под другим углом.

5. Признавайте свои мысли и эмоции.

Не отгоняйте мысли и не сопротивляйтесь эмоциям. Признавайте их. Причем, как положительные, так и отрицательные. Признать — это значит подтвердить их существование. Например, если у вас возникла мысль: "Я полный идиот!". Признайте это. Если вы подумаете: "Я не могу поверить, что это снова со мной происходит". Признайте и это.

Признание мыслей не означает, что вы согласны с ними. Это означает, что вы просто соглашаетесь с тем, что они существуют. Тогда вы избавитесь от внутреннего сопротивления и сможете сосредоточиться на ситуации.

6. Сделайте перерыв.

Если вы очень переживаете из-за ситуации и решение проблемы не зависит от времени, сделайте перерыв. Прогуляйтесь, послушайте музыку, посмотрите фильм или выспитесь. Когда вы закончите, вы почувствуете в себе больше энергии и воодушевления для того, чтобы справиться со всем.

7. Разберитесь, из-за чего вы действительно расстроились.

Часто гнев, который мы испытываем, связан не с миром. Вы можете начать злиться на кого-то или что-то, но в глубине души это гнев на себя. Найдите корень своего гнева. После этого спросите себя: как вы можете улучшить ситуацию? Определите свои действия.

Гнев часто возникает потому, что мы не можем контролировать какие-то вещи в жизни. Но если вы будете просто сидеть и злиться — ничего не изменится. Чем больше действий вы предпримете, чем больше контроля восстановите, тем лучше мы будете себя чувствовать.

8. Считайте неприятность препятствием, которое необходимо преодолеть.

Как однажды сказала Хелен Келлер, автор книг, политическая активистка и спикер: "Характер нельзя развивать в легкости и покое. Только через переживания испытаний и страданий можно укрепить душу, прояснить видение, вдохновить амбиции и достичь успеха".

С чем бы вы ни столкнулись прямо сейчас, воспринимайте это как препятствие, которое необходимо преодолеть. В каждом достойном начинании всегда будут встречаться бесчисленные преграды. Эти преграды — то, что разделяет людей, которые что-то делают, и тех, кто ничего не делает. Если вы сможете преодолеть их, вы станете более сильным человеком, чем раньше. В будущем вас будет труднее чем-нибудь сбить со своего пути.

9. Проанализируйте ситуацию — сосредоточьтесь на действенных шагах.

В каждой неудаче будет что-то, что нельзя изменить, поскольку оно уже произошло. Сосредоточьтесь на том, что изменить можно. Ситуация меняется только тогда, когда вы предпринимаете шаги по ее улучшению. Вместо того, чтобы плакать из-за пролитого кофе, проработайте свою ситуацию:

- Какая ситуация произошла?

- Что вас беспокоит в этой ситуации?

- Какие следующие шаги помогут вам ее решить?

- Действуйте!

Главное здесь — сосредоточиться на действенных шагах, а не на бессмысленных. Ваша задача — сделать так, чтобы восстановить контроль над ситуацией.

10. Определите причины, по которым возникла проблема.

Часто мы реагируем только тогда, когда проблема уже происходит. И забываем извлекать из нее уроки. А это, пожалуй, гораздо важнее, чем просто принять факт того, что в жизни пошло все не так, как надо. Найдите причины возникновения этой ситуации в своей жизни, проанализируйте их и в будущем старайтесь предотвратить. Чтобы потом не пришлось опять просто реагировать.

Например, если руководитель оштрафовал вас за серьезное опоздание на работу, причина проблемы не в том, что у вас слишком рано начинается рабочий день или во всем городе заторы. Скорее всего, причина в ваших нереалистичных ожиданиях от собственной организованности. Вы можете начать ложиться спать и просыпаться на полчаса раньше. Вы можете провести недельный эксперимент и определить время, когда заторы минимальны или отсутствуют вообще. В конце концов, вы можете просто быстрее собираться на работу, вместо того, чтобы "узнавать новости" в социальных сетях.

11. Поймите, что ситуация может быть намного хуже.

Какой бы плохой ни была ситуация, всегда может быть намного хуже. Проанализируйте положительные и отрицательные аспекты ситуации, и вы поймете, что все не так плохо, как вам кажется.

Независимо от того, насколько ужасной может казаться ситуация, сделайте все возможное для ее исправления, но не убивайте себя из-за этого. Жизнь слишком прекрасна, чтобы беспокоиться о повседневных проблемах. Тем более, что беспокойство ничего не изменит, а тем более, не сделает вашу жизнь лучше. Относитесь к неприятностям, как к урокам, которые нужно выучиться, чтобы двигаться дальше. Такой подход сделает вас сильнее, мудрее и предусмотрительнее в будущем.