Не на связи: Переработки сотрудников снижают продуктивность

Один из недавних опросов сайта Inc. Показал, что 56% старших руководителей "почти постоянно" в нерабочее время проверяют сообщения и письма, связанные с работой. Даже в отпуске 85% респондентов проверяют сообщения, по крайней мере, один или два раза в день. И только 3% сказали, что они полностью отключаются от работы. При этом, треть руководителей требуют от сотрудников быть доступными в нерабочее время.

Но даже если владельцы компаний и высшие руководители считают свое состояние быть "всегда на связи" бизнес-необходимостью, они должны создавать условия, при которых сотрудники смогут отключаться от работы.

Устанавливайте ожидания

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Физические и психологические последствия выгорания давно всем известны. Но проблемы возникают не только из-за того, что люди работают по 60-70 часов в неделю, еще и забирают работу на дом. Одно исследование, проведенное в 2018 году, показало, что, когда от сотрудников требуют проверять свои почтовые ящики в нерабочее время, это вызывает у них беспокойство и негативно влияет на состояние здоровья.

Одно из решений — снижение ожиданий руководителя от общения в нерабочее время или, по крайней мере, достижение четкого взаимопонимания с сотрудниками относительно того, когда они должны реагировать обязательно и когда не обязаны это делать.

Например, можно составить и прописать четкие правила, регламентирующие вопросы реагирования на сообщения или звонки в нерабочее время. Одним из пунктов может стать пример из практики компании Perfect Snacks, получившей награду, как лучший работодатель. В компании запрещено планировать встречи до 9:00 и после 16:00 с понедельника по четверг, а по пятницам встреч и совещаний не должно быть вообще. Кроме того, в пятницу всем рекомендуется уходить домой в 2 часа дня. Сотрудники компании также должны установить автоматический ответ в электронной почте об отсутствии на работе во время больничных или отпусков и указать контактные данные коллеги, который может ответить на любые срочные запросы от их имени. Таким образом Perfect Snacks формирует культуру компании, в которой соблюдаются границы между рабочей и личной жизнью.

Формируйте правильные прецеденты

Руководители должны осторожно относиться к похвалам сотрудников, которые "всегда на связи", поскольку это может стать прецедентом для других и привести к переутомлению всей команды. Обращайте внимание не на количество затрачиваемого времени, а на эффективность выполнения задач.

Будьте гибкими

Хотя большинство руководителей согласны с тем, что баланс между работой и личной жизнью важен, некоторые считают, что официальная политика защиты этого баланса может быть контрпродуктивной. Скотт Джордан, основатель и генеральный директор компании Ketchum, в 2016 году внедрил правило "не отправлять электронные письма после работы. Казалось, это хороший способ убедиться, что у сотрудников есть время на отдых. Тем не менее, Джордан обнаружил, что некоторые сотрудники восприняли правило "слишком буквально", и все пошло не так, как он планировал. Теперь компания устанавливает ожидания в нерабочее время по мере необходимости — когда есть срочный проект или заказ, руководители уточняют у сотрудников их доступность в вечерние часы или выходные, и формируют соответствующий график, при этом не предъявляя претензий к тем, кто планирует находиться в недоступном для работы режиме.

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