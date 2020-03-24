На результат: Как собирать больше идей за меньшее время

Правильно проведенный брейн-шторм приносит не только новые идеи, но и наполняет членов команды энергией и радостью. Но существует множество факторов, которые могут стать причиной, по которой этот вид общения превратится в пустую трату времени:

Несбалансированный разговор. В общении доминируют экстравертные личности и люди, которые умеют быстро мыслить. Для остальных членов команды времени не остается.

Якорный эффект. Участники принимают первые идеи, возникшие в процессе обсуждения и новые идеи уже не воспринимаются.

Неловкое молчание. Участники не подготовлены и просто молчат.

Внедрение 10 несложных методов группового брейн-шторма поможет избежать многих проблем и создаст условия для появления новых идей (причем большинство этих методов может быть адаптировано и к удаленным обсуждениям).

10 методов эффективного брейн-шторма

1. Брейн-письмо

Это невербальный метод брейн-шторма, при котором каждый на листе бумаги описывает три идеи, относящиеся к обсуждаемой теме. На этот процесс выделяется 4-6 минут. Затем каждый участник обсуждения передает свои записи человеку, сидящему справа (или слева, как вам больше нравится), который, в свою очередь, развивает эти идеи, добавляет акценты или творческие стратегии. После этого передает соседу справа. Так происходит, пока записи не пройдут весь круг. Затем участники обсуждают идеи и решают, какие из них лучше всего реализовать.

Этот метод может исключить две самые большие проблемы брейн-штормов — несбалансированный разговор и якорный эффект — обеспечивая каждому возможность внести свой вклад и устранить предвзятость к первой удачной идее.

2. Быстрые идеи

Каждый участник быстро записывает столько идей, сколько сможет за определенный промежуток времени, который устанавливается заранее и контролируется. Затем идеи обсуждаются, критикуются и конкретизируются.

3. Фигура брейн-шторма

При реализации этого метода участники выбирают фигуру, которой нет в комнате (руководитель, вымышленный персонаж или публичный человек), и обсуждают, как этот человек мог бы подойти к решению проблемы, или какие идеи у него бы возникли. Например, вы можете спросить: как Опра Уинфри подойдет к решению этой проблемы? Это может показаться глупым, но если поставить себя на место другого человека, то можно увидеть совершенно иные подходы к решению. Кроме того, этот метод помогает услышать идеи тех людей, которые не решаются высказываться от своего имени.

4. Эйдетическое изображение

Этот метод на основе визуализации, рекомендованный автором и психологом Жаклин Суссман, использует яркие образы, хранящиеся в наших умах. Начните с определения намерений: пусть участники закроют глаза и четко определят намерения в отношении того, что они будут создавать, например, инновационный смартфон. Каждый человек в группе предполагает, что он придумает новый дизайн телефона, отличающийся от предыдущих.

После того, как эти намерения будут установлены, все снова закроют глаза и вытянут первое эйдетическое изображение: текущий дизайн телефона компании. Как только каждый в группе запомнит этот образ, можно начать работать над его дизайном. Попросите участников изобразить текущий дизайн в своем любимом цвете или в индивидуальном идеальном размере. Попросите их добавить функции, которые они хотели бы включить в текущий дизайн. Возможно они добавят лучшую камеру или экран большего размера. После того, как все изобразили свой идеальный дизайн телефона, модератор просит одного из участников рассказать, как именно выглядит его версия. Озвученная идея записывается, участники закрывают глаза и представляют ее, а потом накладывают на нее свои идеи. В конце обсуждения можно получить сотни новых конкретных идей — от цвета и размера до функций.

Этот метод работает лучше всего, когда цель состоит не в том, чтобы заново изобрести колесо, а в том, чтобы улучшить его. Хотя группа не должна концентрироваться на затратах, их идеи должны оставаться в рамках разумного.

5. Брейн-сеть

Для этого метода можно использовать онлайн чаты в режиме реального времени или Google Doc, где члены команды могут записывать свои идеи по мере их появления. Затем самые лучшие идеи отбираются и выносятся на совещания для рассмотрения и принятия решения о реализации.

6. Круговой брейн-шторм

При этом методе каждый участник вносит одну идею. Первое правило — прежде чем идеи начнут обсуждаться, нужно пройти круг всех участников, которые озвучивают свою идею. Второе правило — никто не может сказать: "Мою идею уже озвучили". Если человек не может ничего придумать сразу, к нему можно вернуться позже, когда все выскажутся.

7. Метод "Стремянка"

Этот метод довольно непростой, но эффективный. В начале брейн-шторма модератор озвучивает тему обсуждения, а затем все покидают комнату, кроме двух человек. В течение нескольких минут эти двое проводят брейн-шторм, затем к ним присоединяется третий человек, вернувшийся в комнату. Вошедший делится своими идеями, затем эти трое обсуждают все идеи, которые возникли. Так постепенно в комнату возвращаются все участники (по одному). Этот метод не подходит для больших команд.

8. Карта разума

Иногда первая идея, которая была озвучена, не является лучшей, но она порождает три лучшие идеи. Группа начинает обсуждение с одной идеи, а затем рисует линии, соединяющие под-идеи с первой. Картографирование разума — это визуальный подход к мозговым штурмам, который может помочь тем, кто мыслит визуально.

9. Звездный взрыв

Этот метод хорош тогда, когда идея уже выбрана и нужно обсудить подробности ее воплощения. Во время брейн-шторма используется большой лист бумаги, в центре которого вписывается идея или задача, а вокруг нее размещаются звездочки с шестью пунктами: кто, что, когда, где, почему и как. Например, на кого ориентирован этот продукт? Когда будет лучшее время для его запуска? Какова наша мотивация для создания этого продукта?

Поскольку звездный взрыв фокусируется на вопросах, а не на ответах, он побуждает группу изучать идеи со всех сторон. Представление идеи таким способом освобождает человека, породившего идею, от необходимости защищать ее или придумывать, как ее реализовать самостоятельно. Вместо этого команда работает над решениями вместе.

10. Смена декораций

Проведение брейн-шторма в непривычной обстановке (даже на другом этаже здания) может помочь появлению новых идей. Физическое пространство играет большую роль в том, как сотрудники работают, думают и чувствуют. Когда команда постоянно проводит брейн-шторм в одной комнате с одной и той же группой людей, обсуждение может казаться повторяющимся и скучным. Смена обстановки, обеспечиваемая совершенно новым пространством, даже в течение короткого периода времени, может помочь людям мыслить иначе и придумывать новые идеи.

Пять советов для продуктивного обсуждения

Дать время на подготовку. Чтобы получить максимум от творчества сотрудников, нужно за один день до брейн-шторма разослать участникам письмо с темой или проблемой, которая будет обсуждаться. Тогда у них будет возможность обдумать идеи и подготовиться к обсуждению.

Установить четкое намерение. Какие идеи вы хотите найти? То, что можно реализовать в ближайший месяц или то, что раньше никто никогда не делал? Сообщите об этом всем участникам заранее.

Пригласить новых людей. Если одна и та же команда проводит брейн-штормы из месяца в месяц, идеи могут устареть. Приглашение новых людей из разных команд и служб добавит новизны и повысит активность обсуждения.

Формировать инклюзивную, поддерживающую среду. Создайте условия, при которых каждый человек сможет полностью свободно высказывать свои мысли. Если прерывать резко высказывание человека, в следующий раз он предпочтет умолчать о своей идее.

Быть последовательным. Цель брейн-шторма — стимулировать появление новых идей, решений и продуктов. Но, чтобы воплотить идеи, нужно время и ресурсы. Удостоверьтесь, что у вас есть и время, и ресурсы для структурного воплощения идей в жизнь.

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