На двух стульях: Как организовать удаленную работу и заботу о семье

Сегодня практически весь мир пытается увеличить социальное дистанцирование и решить проблему пандемии коронавируса. Большинство организаций переходят на удаленную работу и многим людям, которые привыкли каждое утро уезжать в офис и возвращаться домой только вечером, приходится приспосабливаться к новому режиму жизни.

Особенно остро это почувствуют работающие родители, которые теперь должны планировать не только свой рабочий график, но и контролировать процесс виртуального обучения детей (не говоря уже о планировании их свободного времени). Если раньше работа и домашняя жизнь практически не пересекались, то сейчас придется приложить усилия, чтобы организовать их параллельно. Предлагаем пять рекомендаций, которые помогут сделать организацию менее стрессовой и более контролируемой.

1. Планируйте комплексно

Надежда на лучшее и жизнь сегодняшним днем — это хорошо. Но совмещать работу и удовлетворение потребностей семьи без четкого плана действий — верный путь загнать себя в стрессовое состояние. От этого пострадает и выполнение рабочих задач, и решение домашних вопросов.

Вы привыкли, что уходя утром на работу, вы отключаетесь от домашних забот и концентрируетесь на рабочих задачах. В офисе вас никто не отвлекал вопросами "где пульт", "хочу есть, пить, сладенького", "где моя тетрадь", "не могу решить задачу, помоги"… Сейчас нужно учитывать все эти моменты. Продумайте, в какие часы вам нужна полная тишина для работы, когда вам удобнее проводить телефонные переговоры или онлайн-совещания, в какое время вам важно сосредоточиться для принятия решения и т.д. Проговорите это со своей семьей, чтобы они понимали, когда вас лучше не беспокоить. Также обсудите, как все должны действовать, когда вам незапланировано звонит важный клиент или руководитель — уйти в свою комнату, не включать громко аудио или видео, не заходить в ваш кабинет, не кричать через всю квартиру и т.п.

2. Будьте честны с собой, с коллегами и с руководителем

Помните, что вы не сможете погружаться в работу на 100% и заботиться о семье, особенно, если у вас есть маленькие дети. Это просто нереально. Да и старшим детям тоже приходится не просто — их привычный режим жизни поставлен на паузу, им нужно куда-то направлять свою энергию и, скорее всего, они ее будут направлять на вас.

Сейчас самое время честно сказать своим коллегам и руководителю о тех обстоятельствах, в которых вам приходится работать и препятствиях, которые нужно преодолевать. Особенно важно это проговорить работающим отцам, поскольку вопрос гендера может создать неправильное впечатление о том, что у мужчин меньше обязанностей по дому и в семье. Четко перечислите, какие рабочие задачи вы можете выполнять, а с какими могут возникнуть сложности. Это даст возможность вашему руководителю понять потенциальные проблемы и принять меры для их предотвращения.

3. Измените приоритеты

Ваша цель на следующие несколько недель — успешно выполнить основные рабочие обязательства, одновременно заботясь о семье физически и морально. Ваша единственная возможность сохранить эмоциональное и физическое здоровье в этот непростой период — пересмотреть приоритеты. Вам придется уменьшить вовлеченность в работу, перестать тратить энергию на не очень срочные и не очень важные проекты (отложить их до "лучших времен") и все-таки найти баланс.

Уточняйте реальные сроки, в которые необходимо выполнить задачу; обсуждайте с коллегами перераспределение обязанностей в рамках проектов; просите и принимайте помощь, а главное, не пытайтесь объять необъятное. Карантин когда-нибудь закончится и вы сможете вернуться к своему обычному режиму жизни. Важно, чтобы вы вернулись к нему абсолютно здоровым человеком и физически, и психологически.

4. Управляйте физическим состоянием

Управление физическим состоянием — одна из самых важных вещей, на которые вам следует обратить внимание в этот период. Правильный режим сна, полезная еда, достаточное количество жидкости и практики релаксации (какие вам больше нравятся). Это те вещи, которые должны присутствовать в вашем режиме дня неизменно в этот непростой период.

Постарайтесь воздержаться от частых перекусов, особенно в позднее время под просмотр новостей. После такого вечера, вы можете проснуться раздраженным и уставшим, и у вас просто не будет сил выполнять все, что запланировано на день.

Позвольте себе больше отдыхать. Если устали, всегда выбирайте сон, а не отправку электронных писем или просмотр телевизионных шоу. Напоминайте себе о том, что все только выиграют, если вы будете здоровы и активны.

5. Общайтесь

Социальная изоляция создала условия, при которых мы можем лично общаться только с теми, с кем живем в одной квартире. Учитесь находиться друг с другом рядом 24 часа в сутки, общайтесь как можно больше — сейчас самое время поговорить о важном, вспомнить о ценности друг друга, сказать то, на что обычно не хватает времени и сил.

Возможно, после целого дня общения с семьей, вам не захочется смотреть вечером вместе фильм или шоу. Это нормально. Каждому человеку нужны момент одиночества и тишины. Чтобы это не вызывало разногласий, обсудите эту тему заранее и договоритесь о том, как, когда и где каждый член семьи может побыть наедине с собой. Придумайте кодовое слово, которое будет означать, что вам нужно уединиться.

Вообще, постарайтесь обсудить как можно больше моментов и ситуаций, которые могут возникнуть. Это позволит избежать споров и обид, и сохранит спокойную атмосферу в семье. Думайте о трех неделях карантина не как о наказании или проблеме, а как о возможности наконец побыть с семьей и узнать друг друга лучше, а значит, стать ближе.

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