Как начать заниматься спортом и не бросить через неделю

Прошло уже полгода с тех пор, как вы приобрели абонемент в спортзал или приняли решение начать бегать… Пару раз, конечно, вы это сделали, но потом простуда, семейные кризис, горящий проект… И все закончилось, так и не начавшись по-настоящему.

Вы не единственный человек на этой земле, которому свойственно такое поведение. Миллионы людей поступают так же. Но это не значит, что вы должны забыть о своем стремлении. Снова начинать может быть сложно, но если есть желание, значит, есть силы и возможности для его реализации.

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Воспользуйтесь советами, которые помогут вам выработать привычку заниматься спортом и даже начать получать от этого удовольствие.

Сформируйте привычку и не делайте перерывы. Самый простой способ сохранить ритм — просто не останавливаться. Даже если у вас возникают сложности, нехватка времени и т.п., найдите силы, внесите в план задачу и выполняйте ее, независимо от обстоятельств.

Помните о награде. 90% успеха в формировании привычки — это усилия по достижению желаемой награды. Чего вы хотите? Сбросить вес, достичь определенной скорости бега или расстояния за одну пробежку, повысить выносливость… Помните о том, что вы получите в результате, и вам будет гораздо легче соблюдать режим.

Возьмите на себя обязательство. Пообещайте себе заниматься спортом хотя бы по 20 минут в день в течение одного месяца. С одной стороны, это укрепит привычку к физическим нагрузкам. А с другой стороны, ограниченный период в один месяц поможет избежать психологического напряжения. По прошествии этого времени, скорее всего, вы уже не захотите отказываться от спорта.

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Найдите то, что вас увлекает. Если вам не нравится заниматься в тренажерном зале, вряд ли вы сможете ввести эти занятия в свой привычный режим жизни. Есть тысячи способов, чтобы активно двигаться. Найдите то занятие, которое вас увлечет и будет приносить удовольствие.

Планируйте спорт на спокойное время дня. Лучшее время для занятий — раннее утро или время после работы. От тренировки в обед легко отказаться, сославшись на срочную рабочую задачу или важную встречу.

Отмечайте даты тренировок в вашем календаре. Если вы будете отмечать "X" или ярким цветом дни в календаре, когда вы занимались спортом, вы сразу увидите, сколько времени прошло после последнего занятия. Постоянное присутствие отметок в календаре — отличный способ мотивировать себя тренироваться дальше.

Создайте ритуал. Ваш режим тренировок должен стать настолько привычным, чтобы превратиться в ритуал. Это означает, что время суток, место или напоминание будут вызывать в вас желание взять сумку или надеть форму и отправиться тренироваться. Если же тренировки не постоянны, такой импульс у вас просто не выработается.

Найдите упражнения, которые помогают вам снимать стресс. Когда мы занимаемся спортом, организм вырабатывает эндорфины, которые улучшают наше настроение. В следующий раз, когда вы почувствуете стресс или усталость, попробуйте сделать упражнение, которое вам нравится. Эти упражнения помогут вам вернуться к занятиям, даже если вы будете вынуждены сделать перерыв в тренировках.

Измеряйте физическую форму. Вес — не всегда лучший показатель для отслеживания. Увеличение мышц может компенсировать уменьшение жира, поэтому цифра на весах не изменится, даже если ваше тело изменилось. Но улучшение физической формы — отличный способ сохранить мотивацию. Записывайте количество отжиманий, приседаний, скорость бега или ходьбы… Эти простые числа покажут вам ваш прогресс.

Не гонитесь за специальной одеждой и оборудованием. Тренажер или крутые кроссовки не создадут у вас привычку к физическим нагрузкам. Сначала сформируйте привычку, а потом уже думайте о снаряжении.

Изолируйте свою слабость. Если вы часто бросаете занятия спортом, подумайте, почему вы это делаете. Вам не нравится заниматься? Вам не хватает времени? Вы чувствуете себя неловко в тренажерном зале? Вам скучно на тренировках? Как только вы найдете "слабое место" и изолируете его, вы сможете улучшить ситуацию.

Начните с малого. Пробежать 10 км на первой тренировке — не лучший способ выработать привычку. Слишком большая нагрузка надолго отобьет у вас желание заниматься дальше. Первые несколько недель работайте ниже своих возможностей, чтобы привыкнуть к режиму.

Тренируйтесь для себя. Не думайте о том, чтобы произвести на кого-то впечатление. Ходить в тренажерный зал с единственной целью — отлично выглядеть — это все равно, что начинать бизнес с единственной целью — заработать деньги. Усилия не могут оправдать результатов. Но если вы идете в тренажерный зал, чтобы активизировать свои внутренние ресурсы, набраться энергии и хорошо провести время, вы будете продолжать заниматься даже тогда, когда результаты будут незначительными.

Фото: Depositphotos