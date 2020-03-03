Четыре квадранта перемен: Как избавиться от плохих привычек

Избавиться от надоевшей привычки — самая легкая вещь в мире. Есть люди, которые делают это сотни раз в жизни. И каждый раз возвращаются на круги своя. Чтобы наконец реально изменить ситуацию, эксперт по формированию привычек Бруно Боксис рекомендует воспользоваться квадрантами изменений.

Большинство систем избавления от вредных привычек фокусируется лишь на одной части нашей жизни, в то время как четыре квадранта помогут изменить, практически, всю жизнь. Единственное, о чем предупреждает эксперт — это о том, что измениться по его системе просто, но не легко.

Есть четыре квадранты, в каждый из которых нужно внести изменения:

- Внутренний индивид — склад ума.

- Внешний индивид — поведение.

- Внутренний коллектив — система культуры / поддержки.

- Внешний коллектив — законы, правила, положения, команды, системы, государства.

Нельзя пропускать ни один из них, иначе велика вероятность того, что вы вернетесь к прежней модели поведения.

1. Внутренний индивид

Этот квадрант фокусируется на внутреннем мире человека и связан с его мышлением. Наши действия проистекают из наших мыслей (большую часть времени), и если мы изменим наше мышление, мы начнем процесс изменения наших действий.

Лао Цзы прекрасно сказал об этом: "Следи за своими мыслями — они становятся словами. Следи за своими словами — они становятся делами. Следи за своими поступками — они становятся привычками. Следи за своими привычками — они становятся характером. Характер — это все".

Одним из наиболее эффективных способов внесения изменений в этот квадрант является реализация того, что Джеймс Клир называет личностными привычками. Вместо того, чтобы расставлять приоритеты по результатам изменений (например, я хочу избавиться от 10 кг лишнего веса), вы расставляете приоритеты своей личности (я хочу стать / оставаться здоровым человеком). Как только вы измените свое мышление таким образом, вы завершите первый из квадрантов изменений.

2. Внешний индивид

Этот квадрант фокусируется на внешнем мире человека и связан с его поведением. Даррен Харди, автор книги "Совокупный результат", говорит о том, что выполнение небольших последовательных действий, в долгосрочной перспективе приведут к изменениям (сложный эффект).

Вы хотите избавиться от 10 кг? Начните употреблять всего на 150 калорий меньше ежедневно (примерно два кусочка хлеба) и со временем ваш вес уменьшится.

Те же правила применяются к бизнесу, инвестициям, спорту и множеству других областей. Небольшие последовательные действия могут привести к большим изменениям.

Изменить поведение поможет негативный и позитивный дизайн среды.

Негативный дизайн подразумевает, что вы исключаете из своего окружения вещи, которые возвращают вас к старой модели поведения. Если вы хотите прекратить есть мороженое, не храните его в морозильнике. Если хотите перестать смотреть телевизор, извлеките батарейки из пульта и перенесите их в другую сторону квартиры.

Позитивный дизайн действует наоборот — вещи, которые вы хотите начать использовать, кладите на расстоянии вытянутой руки. Хотите читать больше книг — положите книги во всех помещениях вашей квартиры или дома. Хотите начать ходить в спортзал — положите спортивную одежду в рюкзак и берите его с собой на работу.

Большинство систем управления изменениями останавливаются на этом этапе. Но если вы реально хотите изменить свои привычки, два следующих квадранта необходимы.

3. Внутренний коллектив

Этот квадрант фокусируется на внутреннем мире коллектива, в котором находится индивид, и связан с культурой этого коллектива. Он состоит из внутреннего и внешнего круга.

Внутренний круг — друзья и семья, а также культурные и социальные нормы, принятые в этом сообществе. Если вы хотите сбросить вес, а ваша семья привыкла потреблять за обедом 1000 калорий на человека, вам вряд ли удастся добиться желаемого.

Чтобы добиться реальных изменений, вам нужна поддержка внутреннего круга. Если вы понимаете, что не можете ее получить — постарайтесь максимально дистанцироваться. А также помните, что многие представители вашего внутреннего круга не захотят смириться с вашим стремлением к изменениям и будут постоянно вам мешать — некоторые по привычке, некоторые из зависти, а некоторые просто побояться, что им тоже нужно будет меняться.

Конечно, вам не обязательно полностью разрывать отношения со своими близкими, но постарайтесь как можно меньше времени проводить с ними.

Внешний круг — коллектив компании, сообщества, района, региона и страны. Внешний круг — одна из причин, по которой молодые люди меняют место жительства на те регионы, в которых живут люди, разделяющие их системы ценностей. Иногда, чтобы измениться самому, нужно изменить свой внешний круг.

4. Внешний коллектив

Этот квадрант фокусируется на внешнем мире коллектива, в котором находится индивид, и касается систем, команд, законов и правил этого коллектива. Этот квадрант — о внешних проявлениях коллективной культуры. Если большая часть окружающей среды мыслит определенным образом, они создадут институты, которые будут реализовывать этот способ мышления.

Те же правила применяются к компаниям. Одним из примеров для компаний могут быть те менеджеры, которые считают, что сотрудники ленивы, им не хватает ответственности, и им нужен постоянный контроль (то, что называется теорией Х в управлении). Затем эти менеджеры внедряют системы, отражающие такую культуру: нет гибкого рабочего времени, есть строгие правила ведения журналов, никакой удаленной работы и т. д.

Но вы можете придерживаться другой теории — Y. В ней менеджеры верят, что люди хотят ответственности, что они способны к самоуправлению, могут принимать правильные решения и выполнять задачи без постоянного контроля руководителей. Тогда вы захотите иметь гибкий график работы, различные способы измерения вашей производительности (например, не времени на работе, а выполненной работы) и удаленную работу, если это возможно для вашей профессии. И в этом случае вы вступаете в конфликт с квадрантом Внешнего коллектива. Здесь у вас есть четыре варианта:

Уйти. Вы можете просто покинуть компанию / сообщество / страну и перейти в другое место. Большинство людей делают именно так.

Проявить стойкость. Вы видите, что ситуация вам не нравится, но решаете придерживаться правил и ждать идеального времени для осуществления изменений.

Пренебречь ситуацией. Вы отказываетесь от изменений, которые хотите увидеть, и просто плывете по течению, выполняя минимальную работу, необходимую для сохранения статус-кво. Так работает больше половины людей.

Менять ситуацию. Вы активно работаете над изменением ситуации, и ответственные лица знают, что вы хотите внести изменения. Неважно, это происходит в компании, сообществе или стране. Вы активно призываете к изменению и не останавливаетесь, пока оно не будет реализовано.

Некоторые изменения в этих квадрантах пройдут легче, некоторые потребуют значительных ресурсов. Но вам нужно изменить все четыре блока. И помните: изменения возможны и лучшее время для их начала было вчера, а второе лучшее время — сегодня.

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