Slotegrator на Ukrainian Gaming Week

В свете легализации игорного бизнеса, Ukrainian Gaming Week — must visit для самой широкой аудитории, не говоря уже о действующих игроках рынка. После нескольких переносов мероприятия выставка наконец откроет свои двери в Киеве 14-15 сентября. Slotegrator, ведущий разработчик iGaming-решений, будет ждать всех участников на стенде B7.

На iGaming-карте мира появилась новая страна — Украина. Как известно, новые рынки — новые горизонты и новые возможности, а потому сотни участников и партнеров посетят Ukrainian Gaming Week и представят собственные наработки в индустрии. Кроме того, они поделятся своими мнениями о жизнеспособности и устойчивости украинского гемблинг-рынка, его рисках и стратегиях на пути к успеху.

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Стенд B7 представит собой выставочный островок команды Slotegrator. Именно там у участников выставки будет возможность поближе взглянуть на различные решения компании. Вы сможете больше узнать как о недавних разработках, таких как Telegram-казино или Bitcoin-казино, так и о зарекомендовавших себя продуктах вроде Казино White Label или интеграции игр. Slotegrator также примет участие в сетевых мероприятиях, где у экспертов будет возможность обменяться идеями и пообщаться с первоклассными разработчиками мирового масштаба.

Назначьте встречу менеджерам Slotegrator, чтобы получить углубленные знания в рамках украинского гемблинг-рынка и узнать все подробности о новых продуктах и услугах компании, которые без сомнения внесут вклад как в отдельный бизнес, так и в развитие молодой индустрии в Украине.