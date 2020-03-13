Що далі: 7 книг про майбутнє людства

Що буде з людством за 10, 20, 50 років? Напевно не знає ніхто, але є люди, які вміють прогнозувати майбутнє. Зазвичай, їх прогнози збуваються. Вірите в це чи ні — справа ваша, але дізнатися про те, що може статися в найближчому майбутньому, завжди корисно.

Передбачення: що нам готує найближче майбутнє

Джефф Хау, Джой Іто, Vivat

Цілком новий погляд на знання й освіту, синтез технічних, природничих і гуманітарних наук! Автори не зациклені на тому, що чекає наше суспільство, а вже міркують, як готуватися до майбутніх викликів, і пропонують дев'ять основних принципів, з усвідомлення яких сучасній людині разом з однодумцями варто розпочинати будь-який проект. Завдяки неймовірним практичним прикладам і даним передових досліджень та філософських концепцій, почерпнутих в Media Lab MIT і за її межами, ця книжка допоможе вам адаптуватися й досягти успіхів у нашому непередбачуваному світі.

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Невідворотне. 12 технологій, що формують наше майбутнє

Кевін Келлі, Наш Формат

Технологічна галузь не лише найдинамічніша в сучасному світі — вона здатна суттєво змінити наше життя в недалекому майбутньому. Які професії зникнуть, а які набиратимуть обертів? Які нові джерела прибутку з'являться в підприємців, а які бізнес-моделі перестануть працювати? Чого варто навчатися і в що інвестувати? Якими будуть наслідки безперервного технологічного потоку через 30 років? Аналізуючи тренди, що проявляються вже сьогодні, журналіст, футуролог і видатний мислитель Кевін Келлі окреслює напрямки, у яких неминуче рухатиметься світ. Він виокремлює 12 невідворотних технологій, які, тісно переплітаючись, визначатимуть глобальні тенденції розвитку. Книга стала бестселером New York Times і Wall Street Journal.

ХЗ. Хто знає, яким буде майбутнє

Тім О'Райлі, Наш Формат

Звичне життя змінюється на наших очах. Uber залишив служби таксі без роботи, а згодом навіть водіїв планує замінити самокерованими авто. Airbnb, не маючи жодного власного готелю, пропонує клієнтам більше житла, ніж найбільші компанії світу. Ми інтуїтивно відчуваємо, що майбутнє буде зовсім іншим. Та хто знає, яким саме. Із новин виникає враження, що його визначатимуть компанії, котрим повірять інвестори. Але це не так, стверджує Тім О'Райлі, якого називають Оракулом Кремнієвої долини.

Енергія та історія цивілізації

Вацлав Смил, Книжковий клуб "Клуб Сімейного Дозвілля"

як енергія сформувала суспільство, від сільськогосподарських кормових суспільств до сьогоднішньої цивілізації, що керується викопним паливом. Люди — єдиний вид, який може систематично використовувати енергію поза своїми тілами, використовуючи силу свого інтелекту та величезну різноманітність артефактів — від найпростіших інструментів до двигунів внутрішнього згоряння та ядерних реакторів. Епохальний перехід на викопні види палива впливав на все: сільське господарство, промисловість, транспорт, зброю, комунікації, економіку, урбанізацію, якість життя, політику та навколишнє середовище. В оновленій версії книги Сміл описує енергетичні епохи людства панорамно та міждисциплінарно, розповідає про драматичні зміни в енергетичних дослідженнях за останні два десятиліття та його власні дослідження за цей час.

Дизайн для реального світу. Екологія людства та соціальні зміни

Віктор Папанєк, ArtHuss

Дизайнери врятують світ — у це беззастережно починаєш вірити після прочитання книги, яка є яскравим взірцем філософії фаху, викладеної через історію його розвитку з усіма здобутками й хибами, через усвідомлення його широких можливостей і бачення його місії в подальшому житті людства. А незмінна людиноцентричність, увага до соціального контексту й проблем довкілля робить цю книгу актуальною й за півстоліття після написання.

Людина розумна. Історія людства від минулого до майбутнього

Ювал Ной Харарі, Книжковий клуб "Клуб Сімейного Дозвілля"

Дослідження, яке ламає усталені уявлення про земну історію від появи людини і народження мови до наших днів та примушує задуматись: шлях розвитку наших предків міг би бути зовсім іншим. Долучіться до історичної розвідки і вас приголомшать неочікувані і сміливі припущення. У книжці ви не знайдете нудної хронології і сухих дат, але разом з автором будете розмірковувати про численні "Чому?".

Технології проти Людини. Як ми будемо жити, любити і думати у наступні 50 років?

Річард Уотсон, Форс

Експерти пророкують, що наступні 50 років будуть визначатися взаємовідносинами людей і технологій. Прийдешні винаходи безсумнівно змінять наше життя, питання полягає в тому, до якої міри? Що ми чекаємо від нових технологій, і що хочемо отримати з їхньою допомогою? Як вони змінять сферу медіа, економіку, охорону здоров'я, освіту і наше повсякденне життя в цілому? Річард Уотсон закликає задуматися про сучасне суспільство і уявити, який світ ми хочемо створити в майбутньому.

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