EQ Time: Пять лучших мероприятий Киева в уикенд 14 — 15 марта

Рассказываем, кого увидеть, что послушать, где побывать, чтобы напитать себя и свой EQ.

Осознанное потребление

Лекция

Кому: Тем, кому интересно узнать больше о том, что руководит нами во время шопинга, чем отличаются старые вещи и винтаж, как инвестировать в гардероб и как отличить качественную вещь от недолговечной. Индустрия одежды по загрязнению окружающей среды уступает только нефтеперерабатывающей промышленности. Пришло время разобраться, как простыми решениями сделать планету чище, кошелек — полнее, а гардероб — "оснащеннее" всем необходимым.

Где: Victoria Museum, пер. Бутышев, 23

Когда: 14 марта, 11.00

Сколько стоит: 290 грн (регистрация обязательна)

Где узнать больше: victoriamuseum.com.ua

Visages, villages

Фильм

Кому: Тем, кто хочет увидеть последнюю работу гениальной Аньес Варды — "Лица, села". Этот документальный фильм Аньес снимала вместе с художником-фотографом JR. Два художника путешествуют живописными деревнями Франции, фотографируют местных жителей и рассказывают друг другу разные житейские басни. Каждый из них горячо влюблен в свою работу. Поэтому вместе им удалось создать очень глубокое и жизнеутверждающее кино обо всем на свете: человеке, искусстве, красоте.

Где: Киноклуб "Podyv", ул. Межигорская, 25

Когда: 14 марта, 15.00

Сколько стоит: бесплатно

Где узнать больше: FB

Среда обитания. Манифест — 2020

Выставка

Кому: Тем, кто хочет присоединиться к призыву более 300 профессиональных художников Украины, которые решили призвать государственных деятелей, бизнесменов и всех неравнодушных к смелым действиям ради жизни в гармонии с миром. На выставке-манифесте представлено более 90 работ украинских мастеров, в том числе, таких художников, как Саша Чичкан, Waone Interesni Kazki, Юлия Беляева, Степан Рябченко, Мария Прошковского и многих других.

Где: Галерея искусств "Лавра", ул. Лаврская, 7

Когда: 14 марта, 12.00

Сколько стоит: бесплатно

Где узнать больше: FB

ОБЕЖ

Спектакль

Кому: Тем, кому интересно стать зрителем спектакля о женщинах и темах, которые их волнуют. Эта постановка была одной из самых успешных в Киеве в 80-х годах прошлого века. На этой неделе пьесу сербского комедиографа Бранислава Нушича покажут в новом прочтении режиссера Виталия Малахова.

Где: Театр на Подоле, Андреевский спуск, 20б

Когда: 15 марта, 18.00

Сколько стоит: от 200 грн

Где узнать больше: theatreonpodol.com

The Score

Концерт

Кому: Тем, кто хочет увидеть дуэт музыкантов, которые сделали себя сами. Элли Энтони и Идан Довер в начале карьеры писали музыку для других артистов, но позже поняли, что им суждено выступать. В их произведениях сплетаются рок, поп, инди и электроника. Музыканты разрушают мосты между стилями и складывают из них собственную уникальную музыку.

Где: Bel etage, ул. Шота Руставели, 16а

Когда: 15 марта, 19.00

Сколько стоит: от 1090 грн

Где узнать больше: concert.ua

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