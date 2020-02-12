EQ Time: Пять лучших мероприятий Киева в уикенд 15 — 16 февраля

Рассказываем, кого увидеть, что послушать, где побывать, чтобы напитать себя и свой EQ.

The CODE

Выставка

Кому: Тем, кто хочет увидеть произведения современных украинских художников и скульпторов, которые в своих работах исследуют историческое бессознательное, так или иначе выражая место человека во вселенной, его взгляд внутрь себя и то, как она видит окружающий мир. Каждая работа — это послание. Код, с помощью которого творец передает свое "интро" вовне и представляет его обществу. Все работы говорят со зрителем символами, цветом и формой.

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Все, однажды увиденное человеком, вписывается в его ДНК, в бессознательное, и передается потомкам. Из услышанного, прочитанного, увиденного и пережитого нами, состоит наш культурный код. Каждый из нас — это симбиоз искусства, воспринятого нашими предшественниками за всю историю человечества.

Где: Mandarin Maison, ул. Бассейная, 6, 5 этаж

Когда: 15-16 февраля, 10.00

Сколько стоит: бесплатно

Где узнать больше: FB

Люблю тебя

Спектакль

Кому: Тем, кому интересно глубже разобраться в том, как люди делают выбор. В жизни нам всем приходится сталкиваться с выбором, но страшнее всего бывает, когда нужно выбирать между нашими истинными желаниями и чувством долга. Это вечное "надо"… Мы доверяем мнению других людей и стереотипам больше, чем собственным чувствам и интуиции. И как же важно быть искренним с собой, позволить себе честно ответить на вопросы, сидящие в голове! Прислушаться к внутреннему голосу, а не приносить себя в жертву в угоду другому человеку или обществу. И решить для себя, что же значит любить по-настоящему? Обладать любой ценой или же уметь отпустить?

Где: Театр Искренних Непрофессиональных Актеров, Львовская площадь, 14

Когда: 15 февраля, 19.00

Сколько стоит: бесплатно (принимаются пожертвования)

Где узнать больше: FB

Только Чудо

Фильм

Кому: Тем, кому интересно общение с актерами и творческой группой картины "Тільки Диво". После специального показа фильма можно будет пообщаться с командой и увидеть костюмы в каминном зале Дома митрополитов, где непосредственно происходили съемки некоторых эпизодов.

Где: Национальный заповедник "София Киевская", ул. Владимирская, 24

Когда: 15 февраля, 13.00

Сколько стоит: обязательна регистрация (вход по билету в Дом митрополита Софии Киевской)

Где узнать больше: FB

Mgzavrebi

Концерт

Кому: Тем, кто хочет попасть в атмосферу огромных эмоций и любви, парящей в воздухе. Концерт Mgzavrebi — это танцы, объятия и слезы, это дыхание Грузии, это искренность и честность в каждом слове и звуке. За годы работы музыканты создали собственный легко узнаваемый стиль, добавляя на каждом выступления импровизацию, смешивая элементы фолка и классики. Их музыка — воплощение современных ритмов и аутентичности одной из самых музыкальных стран мира — Грузии.

Где: Atlas, ул. Сечевых Стрельцов, 37-41

Когда: 16 февраля, 19.00

Сколько стоит: от 690 грн

Где узнать больше: concert.ua

MyWay: Дарвин

Лекция

Кому: Тем, кому интересно послушать о человеке, всколыхнувшем мировоззрение не только ученых, но и всего человечества — величественные открытия, захватывающие истории о приключениях и достижениях настоящего натуралиста и selfmade-menа всех времен и народов.

Где: Национальный научно-природный музей НАН Украины, ул.Богдана Хмельницкого, 15

Когда: 16 февраля, 16.40

Сколько стоит: 100 грн (входной билет в музей + стоимость лекции)

Где узнать больше: FB

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