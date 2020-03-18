EQ Time online: Пять интеллектуальных развлечений для уикенда 21 — 22 марта

Рассказываем, кого увидеть, что послушать, что посмотреть, чтобы напитать себя и свой EQ.
Образование
Coursera
Мировой образовательный онлайн-ресурс с лекциями ведущих университетов мира. Более 3500 курсов на 20 языках для разного уровня "студентов" — от начинающих до продвинутых.
Где смотреть: www.coursera.org
Prometheus
Украинская платформа, на которой собраны курсы от преподавателей КНУ, КПИ и Киево-Могилянской академии.
Где смотреть: prometheus.org.ua
TED
На сайте размещены более 2000 докладов на самые разные темы. Видео на английском языке, но на большинство из них есть расшифровки на украинском и русском языках.
Где смотреть: ted.com
Музыка
The Metropolitan Opera
В выходные театр покажет на своем сайте спектакли "Лючия ди Ламмермур" Доницетти и "Евгений Онегин" Чайковского. Показы начинаются в 19.30 по Нью-Йоркскому времени и будут доступны в течение 20 часов.
Где смотреть: www.metopera.org
Wiener Staatsoper
Предварительно на уикэнд заявлены два спектакля — "Золушка" Россини и "Зигфрид" Вагнера. Начало в 20.00 по киевскому времени на сайте театра. Спектакли доступны в течение 24 часов.
Где смотреть: staatsoperlive.com
Rossini Opera Festival
21 марта в 21.30 по киевскому времени на сайте театра можно будет насладиться постановкой "Сигизмундо".
Где смотреть: rossinioperafestival.it
Спектакль
Одесский академический театр им. Водяного (Музкомедии)
Театр предлагает зрителям проголосовать за один из двух спектаклей — постановку, набравшую больше голосов, зрители смогут увидеть на сайте театра.
Где смотреть: muzkomediya.com
Киевский национальный академический театр оперетты
На YouTube-канале театра 21 марта можно посмотреть мюзикл "Скрипач на крыше" Дж. Бока. В будние дни театр также показывает известные спектакли, получившие признание зрителей.
Где смотреть: YouTube
Театр им. Леси Украинки
Один из самых известных украинских театров на своем YouTube-канале предлагает зрителям посмотреть самые популярные спектакли из репертуара театра.
Где смотреть: YouTube
Музей
The British Museum
На YouTube-канале "посетители" могут принять участие в виртуальных экскурсиях и ознакомиться с экспозицией музея.
Где смотреть: YouTube
Louvre
Музей выложил на своем сайте видео по своим экспозициям, а также обучающие лекции.
Где посмотреть: louvre.fr
National Gallery of Art
На сайте Национальной галереи искусств в Вашингтоне можно насладиться произведениями Дега, Рафаэля, Моне, Ван Гога и многих других великих мастеров.
Где посмотреть: nga.gov
Настольные игры
CBGames
Ресурс предлагает список настольных игр, в которые можно поиграть бесплатно онлайн: Монополия, Эрудит, Преферанс, UNO и сотни других.
Где посмотреть: cbgames.kiev.ua
Board Game Arena
В игры можно играть с друзьями и тысячами игроков со всего мира. Чтобы начать игру, нужен только браузер. Ресурс предлагает выбор из 174 игр.
Где посмотреть: uk.boardgamearena.com
Tabletopia
Сайт на английском языке с 800+ настольными играми.
Где посмотреть: tabletopia.com
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