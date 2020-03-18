EQ Time online: Пять интеллектуальных развлечений для уикенда 21 — 22 марта

Рассказываем, кого увидеть, что послушать, что посмотреть, чтобы напитать себя и свой EQ.

Образование

Coursera

Мировой образовательный онлайн-ресурс с лекциями ведущих университетов мира. Более 3500 курсов на 20 языках для разного уровня "студентов" — от начинающих до продвинутых.

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Где смотреть: www.coursera.org

Prometheus

Украинская платформа, на которой собраны курсы от преподавателей КНУ, КПИ и Киево-Могилянской академии.

Где смотреть: prometheus.org.ua

TED

На сайте размещены более 2000 докладов на самые разные темы. Видео на английском языке, но на большинство из них есть расшифровки на украинском и русском языках.

Где смотреть: ted.com

Музыка

The Metropolitan Opera

В выходные театр покажет на своем сайте спектакли "Лючия ди Ламмермур" Доницетти и "Евгений Онегин" Чайковского. Показы начинаются в 19.30 по Нью-Йоркскому времени и будут доступны в течение 20 часов.

Где смотреть: www.metopera.org

Wiener Staatsoper

Предварительно на уикэнд заявлены два спектакля — "Золушка" Россини и "Зигфрид" Вагнера. Начало в 20.00 по киевскому времени на сайте театра. Спектакли доступны в течение 24 часов.

Где смотреть: staatsoperlive.com

Rossini Opera Festival

21 марта в 21.30 по киевскому времени на сайте театра можно будет насладиться постановкой "Сигизмундо".

Где смотреть: rossinioperafestival.it

Спектакль

Одесский академический театр им. Водяного (Музкомедии)

Театр предлагает зрителям проголосовать за один из двух спектаклей — постановку, набравшую больше голосов, зрители смогут увидеть на сайте театра.

Где смотреть: muzkomediya.com

Киевский национальный академический театр оперетты

На YouTube-канале театра 21 марта можно посмотреть мюзикл "Скрипач на крыше" Дж. Бока. В будние дни театр также показывает известные спектакли, получившие признание зрителей.

Где смотреть: YouTube

Театр им. Леси Украинки

Один из самых известных украинских театров на своем YouTube-канале предлагает зрителям посмотреть самые популярные спектакли из репертуара театра.

Где смотреть: YouTube

Музей

The British Museum

На YouTube-канале "посетители" могут принять участие в виртуальных экскурсиях и ознакомиться с экспозицией музея.

Где смотреть: YouTube

Louvre

Музей выложил на своем сайте видео по своим экспозициям, а также обучающие лекции.

Где посмотреть: louvre.fr

National Gallery of Art

На сайте Национальной галереи искусств в Вашингтоне можно насладиться произведениями Дега, Рафаэля, Моне, Ван Гога и многих других великих мастеров.

Где посмотреть: nga.gov

Настольные игры

CBGames

Ресурс предлагает список настольных игр, в которые можно поиграть бесплатно онлайн: Монополия, Эрудит, Преферанс, UNO и сотни других.

Где посмотреть: cbgames.kiev.ua

Board Game Arena

В игры можно играть с друзьями и тысячами игроков со всего мира. Чтобы начать игру, нужен только браузер. Ресурс предлагает выбор из 174 игр.

Где посмотреть: uk.boardgamearena.com

Tabletopia

Сайт на английском языке с 800+ настольными играми.

Где посмотреть: tabletopia.com

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