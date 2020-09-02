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Знать 1 час назад

Жить по-новому: Как малый бизнес меняется из-за пандемии

Почти половина владельцев малого бизнеса считают, что изменения, внесенные ими во время пандемии, будут постоянными

Жить по-новому: Как малый бизнес меняется из-за пандемии Жить по-новому: Как малый бизнес меняется из-за пандемии

Несколько месяцев назад можно было подумать, что карантин будет кратковременным явлением, что через несколько недель ученики вернутся в школу, родители выйдут на работу, а рестораны, бары и другие общественные места смогут снова открыться. Но прошло уже больше пяти месяцев и мы были вынуждены смириться с новой реальностью.

Компания OnePoll (от имени Zapier) провела опрос 2000 владельцев малого бизнеса, 44% которых сказали, что изменения, внесенные в бизнес во время карантина, сохранятся и в будущем. Многие владельцы малого бизнеса пытаются изучить новые технологии, выполняют больше административных задач и стараются развить новые источники дохода. 24% владельцев бизнеса говорят, что тратят на административные задачи больше времени, чем когда-либо прежде.

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