Уроки управления кризисами: чему руководители могут научиться у кандидатов в президенты

Политические кампании — это по сути кризисные ситуации, которые начинаются объявлением о намерении баллотироваться и заканчиваются победой или поражением. Многие моменты в предвыборных компаниях могут стать для бизнес-лидеров примером того, как справляться с кризисами и как их избежать.

Очень интересные уроки можно вынести из президентской кампании США этого года.

Прозрачность

Посмотрите на то, как два кандидата в президенты ведут себя в вопросе предоставления результатов тестов на коронавирус. Если Джо Байден постоянно делает тест и его штаб сообщает об этом открыто, то результаты тестирования Дональда Трампа постоянно скрываются, с того момента, как было объявлено о его заражении вирусом.

Урок для бизнес-лидеров: когда организация отказывается предоставить немедленную и полную информацию о кризисе, у общественности создается ощущение, что компания что-то скрывает. Это может негативно сказаться на авторитете и репутации бизнеса.

Работа в стрессовых условиях

Кризисы — это стрессовые обстоятельства, в которых часто эмоции побеждают здравый смысл. И здесь очень важно, что в команде был человек, умеющий работать в такой атмосфере, сохраняя ясный ум и твердую руку.

Одним из кандидатов от Демократической партии США в 2020 году был Питер Буттиджич. Начальником его предвыборного штаба стал Кори Альперт, который был основателем и исполнительным директором организации Columbia Relief (тогда называвшейся UofSCRelief). Эта организация помогала координировать оказание помощи при стихийных бедствиях после сильнейшего наводнения в штате Южной Каролине и управляла более чем 5000 добровольцами в десятках населенных пунктов.

Урок для бизнес-лидеров: специалист, имеющий опыт работы в кризисных ситуациях, может четко определить, на что компания может повлиять, а на что — нет. Кроме того, такой человек точно знает, что расстраиваться и тревожиться во время кризиса — бессмысленная трата сил и времени.

Своя версия ситуации

Питера Буттиджича очень критиковали, когда в социальных сетях появились фотографии, на которых он работает волонтером в Армии спасения — организации, имеющей репутацию противников прав геев. Буттиджич решил осветить свою версию этой истории. Он объяснил, что работал в проекте, целью которого был сбор средств для помощи бедным. Также он сказал: "У меня может быть много вопросов и разногласий с разными организациями. Но я буду с ними сотрудничать, если нужно сделать хорошее дело".

Урок для бизнес-лидеров: несмотря на окружающую атмосферу, всегда нужно находить способ представить собственную версию событий. Главное, чтобы она была реальной.

Защита своего опыта

Сенатор Элизабет Уоррен, которая тоже участвовала в предвыборной гонке, постоянно вменяла в вину Буттиджичу то, что много лет назад он работал в консалтинговой компании McKinsey & Company. В свою защиту Буттиджич сказал: "Я получил отличное академическое образование и очень хотел сделать столько, сколько смогу. Мне хотелось понять, как работает бизнес, как люди, деньги и товары перемещаются по миру, и как работает эта система".

Когда нападки продолжились, штаб Буттиджича опубликовал список клиентов, с которыми работал Питер в консалтинговой фирме и его заявление, в котором было написано: "Теперь избиратели могут сами убедиться, что моя работа сводилась в основном к исследованиям и анализу. Также они видят, что я ценю прозрачность и держу свое слово. Ни одно из этих качеств не присуще сейчас Вашингтону и, особенно Белому дому. Пора это изменить".

Урок для бизнес-лидеров: какими бы ни были нападки оппонентов (конкурентов), у вас всегда есть право отстаивать свою позицию и ценить опыт, который вы получили в прошлом.