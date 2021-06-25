Создано программное обеспечение для проектирования устойчивых городов

Программа Urban InVEST включает такие данные, как режимы температуры, социальные демографические данные и уровни доходов, что может помочь специалистам, которые занимаются проектированием городов.

Urban InVEST, новое программное обеспечение, разработанное Стэнфордским университетом в рамках проекта Natural Capital Project, может помочь проектировщикам городов и разработчикам визуализировать области, в которых необходимы инвестиции в природу, включая парки и болота. Это первое в своем роде программное обеспечение, которое объединяет данные об окружающей среде, такие как режимы температуры, с социальными демографическими и экономическими данными, такими как уровень доходов. Проект Natural Capital протестировал Urban InVEST во многих городах мира — Гуанчжоу, Лозанне, Миннеаполисе, Париже, Сан-Франциско и Шеньчжене.

Команда также работала с местными партнерами, чтобы понять, чего ожидают граждане. Например, в Париже кандидаты на муниципальных выборах агитировали за необходимость озеленения городов.

В пресс-релизе компании цитируется Энн Герри, главный специалист по стратегии и ведущий научный сотрудник Natural Capital Project, которая заявила, что "программное обеспечение помогает проектировать города, которые лучше подходят как для людей, так и для природы". По словам Герри, городская природа дает множество преимуществ: деревья могут понижать температуру, поэтому летом в квартирах становится прохладнее, а также поглощают выбросы углерода, вызывающие изменение климата. Это создает бесплатное и доступное место, где можно оставаться здоровым за счет физической активности, и просто делает ваш город более приятным местом для жизни", — сказала Герри.

Согласно отчету о программном обеспечении, опубликованному в журнале Urban Sustainability, информацию о том, как природная инфраструктура приносит пользу городским жителям, можно суммировать по трем категориям: сколько преимуществ дает природная инфраструктура, где природная инфраструктура обеспечивает эти преимущества и кто получает эти выгоды.

Программное обеспечение также помогает бороться с неравенством. Данные показали, что у малообеспеченных и маргинализованных групп населения меньше шансов получить доступ к природе в городах. Это уменьшает те преимущества, которые они могли бы получить от природы.

В Париже, например, исследователи оценивали районы без доступа к природе, а затем анализировали доходы и экономические данные, чтобы понять, кто получает выгоду от природы. Urban InVEST помогла определить области, в которых инвестиции в окружающую среду будут более справедливыми и улучшат здоровье и благополучие людей, которые в этом нуждаются.

"С помощью Urban InVEST городские власти могут принести все дары природы жителям и гостям города. Они могут устранить неравенство и построить более устойчивые города, что приведет к лучшим долгосрочным результатам для людей и природы", — сказала Герри.