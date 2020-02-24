Перед стартом: 6 вопросов, которые нужно задать, прежде чем начинать большой проект

Яркий пример несвоевременного запуска проета — Google Glass, который был запущен 15 апреля 2013 года и закрыт в 2015 году. За два года существования проекта прогресс был очень незначительным. И, несмотря на смелые попытки продать продукт, он никогда не показывал ничего действительно практичного или революционного.

Противоположный пример — IPhone от Apple. Создание iPhone было впервые предложено Стиву Джобсу в 2001 году. Ему понравилась идея, особенно возможность взорвать телекоммуникационный сектор, одну из самых прибыльных и быстрорастущих отраслей в то время. Но, несмотря на привлекательность идеи, Джобс отказался запустить проект в реализацию. Вместо этого он сказал своей команде, что основное внимание, энергию и ключевые ресурсы Apple нужно направить на два стратегических приоритета: развитие iTunes и продвижение iPod как нового гаджета для прослушивания музыки. Джобс поручил нескольким инженерам продолжить изучение концепции смартфона, создать несколько прототипов и сотрудничать с другими игроками в сфере телекоммуникаций. Только в 2004 году, через три года после первоначального предложения, был создан официальный проект.

Как видно из этих двух примеров, решение о том, когда инвестировать ресурсы компании в проект, имеет стратегическое значение. В тоже время, пока не существует системы управления, которая могла бы четко определить самое подходящее время для запуска.

Применение модели S-Curve

S-Curve изначально популяризировалась Э. М. Роджерсом для оценки того, насколько быстро инновации будут проникать на рынок, внедряться и широко распространяться. Также она используется для моделирования индивидуального обучения и развития. Так почему же ее не применить для помощи лицам, принимающим решение, чтобы помочь им точнее определять время, оптимальное для запуска проекта и моделирования его хода.

Основой S-Curve является фаза медленного роста. "Медленный" — понятие относительное. В наше время быстрых инноваций и перемен никто не может позволить себе быть слишком медленным. Но для предприятия, которое изучает идею и возможность ее реализовать, основа кривой представляет период исследования, когда необходимо относительно мало ресурсов. Цель этого этапа — выяснить, действительно ли в идее есть потенциал. На этом этапе следует ответить на шесть основополагающих вопросов:

Реализовывался ли проект ранее?

Важно определить, насколько в принципе возможна реализация, существует ли рынок для предлагаемого продукта или услуги. Чтобы сделать это, нужно изучить, какую проблему проект решит для целевых клиентов, существует ли необходимость в решении, и есть ли конкуренты. Если конкуренты существует, чем ваша идея отличается от их, в чем ее преимущество? Определите уникальную нишу, которую вы планируете заполнить на рынке. Чем новее идея, тем больше времени требуется на нижнем уровне S-Curve. Чтобы исследовать этот уровень, не запускайте реализацию проекта слишком быстро.

Является ли проект частью основного бизнеса?

Будет ли проект использовать ваши сильные стороны или вы планируете выходить в совершенно новое направление? Чем дальше от вашей основной деятельности, тем больше времени вам понадобится на нижний уровень S-Curve. Также рассмотрите количество проектов, которые у вас есть за пределами вашего основного бизнеса. Если таких проектов слишком много, это может поставить под угрозу ваш бизнес. Оптимальное распределение, подтвержденное на практике — 60% в основном бизнесе, 30% в смежной области, 10% в области, далекой от основной деятельности.

Можете ли вы четко определить сферу, результат и сроки завершения?

Сколько конечных маркеров вам известно (1-100%)? Если вы видите конечные маркеры только на 50%, продолжайте изучать проект, чтобы увеличить этот показатель. Классическая теория управления проектами говорит, что нужно определять 100% маркеров еще до запуска проекта. Но на практике это вряд ли возможно. Когда у вас будет ясность в 80%-90% маркеров, можно переходить к полномасштабной стадии проекта.

Какова стоимость инвестиций?

Какие ресурсы потребуются — финансовые, человеческие, экспертные, управленческие, временные? Есть ли они в наличии или их нужно привлекать из внешних источников. Можете ли вы это сделать? Проекты — дорогое удовольствие и, чаще всего их конечная стоимость выше, чем планируется на старте. И речь идет не только о финансах, а и о других привлекаемых ресурсах. Поэтому важно перед началом проекта четко понимать, кто и как будет инвестировать необходимые ресурсы, а также определить выделенное время руководителей на участие в проекте. Все это важные решения, которые необходимо учитывать на нижнем уровне S-Curve.

Нужно ли участие ключевых лидеров и привлечение широкого круга сотрудников?

Прекрасные идеи и блестящие проекты с грохотом проваливались из-за отсутствия заинтересованности со стороны ключевых сторон. На предварительном этапе необходимо объединить вокруг проекта критическую массу заинтересованных участников, увеличивая его жизнеспособность. Получаете ли вы поддержку от ключевых заинтересованных сторон? Есть ли интерес к идее внутри организации? Если существует воля руководства и интерес в компании, другие ресурсы с большой вероятностью будут привлечены.

Проработан ли таймлайн проекта?

Проекты, которые затягиваются, когда их нужно продвигать, стоят дорого и вряд ли дадут удовлетворительные результаты. Установите таймлайн и четкий график достижения необходимых ориентиров. Сомневайтесь в сроках проекта, которые не были проверены на предварительном этапе.

Рано или поздно вы придете к точке, в которой нужно решать — развивать идею или отказываться от нее. Это перегиб S-Curve, в котором, если вы приняли решение реализовывать проект, должны быть уже собраны все ресурсы, привлечен персонал, сформулированы цели и установлены сроки. Проект начинается только тогда, когда определены и обеспечены критические потребности и никогда до этого. Крутой подъем S-Curve моделирует период взрывного роста. Когда проект запускается, все должно быть готово к работе для быстрого подъема по этой части кривой.

Мы все хотим создавать проекты, которые успешно реализуются с высокой долей вероятности. Этап исследования на нижнем уровне S-Curve — это возможность определить жизнеспособность идеи, собрать кусочки головоломки, необходимые для ее реализации, или определить, пришло ли время для реализации этой идеи или лучше о ней вообще забыть. Лучшее время для завершения проекта — до его начала. Запускать проект нужно тогда, когда все полностью готово к его максимально быстрой и эффективной реализации, что максимизирует шансы на успех и отдачу от вложенных в него ресурсов.

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